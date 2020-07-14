Клопп: «Рад, что „Сити“ сможет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал отмену запрета на участие «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Я рад, что «Сити» сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Ведь если бы у них было на 10 или 12 матчей меньше, чем у остальных, то я бы не видел никаких шансов ни для кого другого в АПЛ .

Но я не думаю, что это хороший день для футбола. Фэйр-плей — это хорошая идея. Он существует для защиты команд и соревнований, поэтому никто не перерасходует деньги.

Я надеюсь, что мы будем придерживаться этой системы. Если самые богатые клубы и страны смогут делать то, что им вздумается, то это сделает футбол трудным.