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Клопп: «Рад, что „Сити“ сможет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне»

14 июля 2020, 17:17

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отмену запрета на участие «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Я рад, что «Сити» сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Ведь если бы у них было на 10 или 12 матчей меньше, чем у остальных, то я бы не видел никаких шансов ни для кого другого в АПЛ.

Но я не думаю, что это хороший день для футбола. Фэйр-плей — это хорошая идея. Он существует для защиты команд и соревнований, поэтому никто не перерасходует деньги.

Я надеюсь, что мы будем придерживаться этой системы. Если самые богатые клубы и страны смогут делать то, что им вздумается, то это сделает футбол трудным.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответ Hoyar (раскрыть)
15 июля в 00:12
Хах, спасибо, ну да об этому не подумал)
Brigar
Brigar
15 июля в 00:10
Это он ввиду веждивости.
311
311
14 июля в 20:42
Пургу какую-то прогнал Клопп! Рад, что Сити не наказали, но надеется, что клубы будут придерживаться ФФП! Уж промолчал бы, если не хотел никого обидеть!)
ДСА
ДСА
14 июля в 18:58
Тут есть чему порадоваться.
VAN ARM
VAN ARM
14 июля в 18:56
думаю многие довольны)))
Hoyar
Hoyar ответ Wolf77785 (раскрыть)
14 июля в 18:31
Он говорит, чтобы успешно участвовать в АПЛ и в ЛЧ ротация нужна, а это потери очков, например условный МЮ уже гарантировал бы себе место в четвёрке, если бы не ЛЕ.
Wolf77785
Wolf77785
14 июля в 18:15
Ведь если бы у них было на 10 или 12 матчей меньше, чем у остальных, то я бы не видел никаких шансов ни для кого другого в АПЛ
Это кривой перевод? Или в чем смысл фразы, в смысле меньше матчей и нет шансов
mihaluch
mihaluch
14 июля в 17:33
МС разрешили играть деньги сделали своё дело.
Legend 6
Legend 6
14 июля в 17:20
Все этому рады
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