Крал: «Матч с „Зенитом“ — как финал для „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

Конечно, мы не очень хорошо себя ощущали после двух случаев с VAR . Несколько матчей подряд проигрывали, некоторые, возможно, — из-за VAR . Мы говорили на поле, что должны сохранять концентрацию. Первый гол позволил нам играть лучше и лучше. Хороший матч. Мы играли так же, как и до этого, просто создали шансы и забили.

Мы поговорим ещё перед матчем с «Зенитом». Этот матч для нас — как финал, мы должны быть полностью сконцентрированны.