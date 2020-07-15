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Крал: «Матч с „Зенитом“ — как финал для „Спартака“»

15 июля 2020, 22:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

Конечно, мы не очень хорошо себя ощущали после двух случаев с VAR. Несколько матчей подряд проигрывали, некоторые, возможно, — из-за VAR. Мы говорили на поле, что должны сохранять концентрацию. Первый гол позволил нам играть лучше и лучше. Хороший матч. Мы играли так же, как и до этого, просто создали шансы и забили.

Мы поговорим ещё перед матчем с «Зенитом». Этот матч для нас — как финал, мы должны быть полностью сконцентрированны.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответ Evilhuman (раскрыть)
16 июля в 09:15
Ещё смешнее было , когда бомжарня у Динамо Мн. купила матч.Тренер минчан от смеха обписился.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
16 июля в 06:54
краля наверно не в курсе ,что если даже не дай Бог пройдут Зенит ,
то вообще то в финале ждет Парфенов который "любит" спартак
любой командой хоть Тосно (который расформировали только за то,что выбил кб из кубка в финале) Красава!!!
112910415
112910415
16 июля в 05:06
всё очень просто -
надо вспомнить типичные командные ошибки, а затем запретить их на время ближайшего матча ! )
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 июля в 04:48
Для Спартака это финал, то есть финиш, а вот игроки Зенита на поле будут выходить зная, что это полуфинал.
Может Краля другое хотела сказать, но брякнула чушь полную.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
16 июля в 02:14
Ты , похоже , по диагонали мой пост прочитал???
Columb
Columb
16 июля в 01:23
Финал чего интересно?
Svartalfheim
Svartalfheim
16 июля в 00:52
Как финал это матч с Tамбовом.
Bikcon
Bikcon
16 июля в 00:28
До финала вам Зенит не даст дойти.
Evilhuman
Evilhuman
15 июля в 23:21
Я вот буду громко смеяться, если каким то чудом, с помощью Хоттабыча, уроков дельфинария или ещё чего нибудь, спам случайно обыграет Зенит и потом проиграет настоящий финал)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 июля в 22:52
Если он считает игру с Зенитом финалом, то ,как это принято, после игры Спартак будут называть финалистом. а Зенит победителем и обладателем Кубка. Так устраивает?
drug01
drug01
15 июля в 22:40
Стоило одержать победу и сразу замахали шапками.....
ermak6848
ermak6848
15 июля в 22:32
Время покажет..
cska vperiod
cska vperiod
15 июля в 22:30
    Boxert
    Boxert
    15 июля в 22:29
    Купили матч у аутсайдера и опять столько шума. Зенит вас вернет в реальность.
    spartak kursk
    spartak kursk
    15 июля в 22:28
    К словам нужно прикладывать реальные дела!!!!
    Columb
    Columb
    15 июля в 22:25
      Супервайзер
      Супервайзер
      15 июля в 22:24
      Игра двух антинародных команд завершилась победой советского судейства.
      Да здравствует нерушимое голубое братство между Дзюбой и его пассивными интернациональными любовниками в Зените и за его пределами!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      15 июля в 22:23
      ВАР - виновник всех бед Спартака ??? А ведь неправда. Осенью ВАРа не было, да и в первых турах "соловьи" заливались в пользу Спартака. И тем не менее Спартак к перерыву проиграл 9 раз и был на 10ом месте. Был бы ВАР , то вообще было бы очень печально.
      VAN ARM
      VAN ARM
      15 июля в 22:12
      посмотрим)) хорошей игры
      beefs
      beefs
      15 июля в 22:06
      ребята, вам не дадут испортить юбилей, не мечтайте...
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