Крал: «Матч с „Зенитом“ — как финал для „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями после матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).
Конечно, мы не очень хорошо себя ощущали после двух случаев с VAR. Несколько матчей подряд проигрывали, некоторые, возможно, — из-за VAR. Мы говорили на поле, что должны сохранять концентрацию. Первый гол позволил нам играть лучше и лучше. Хороший матч. Мы играли так же, как и до этого, просто создали шансы и забили.
Мы поговорим ещё перед матчем с «Зенитом». Этот матч для нас — как финал, мы должны быть полностью сконцентрированны.
то вообще то в финале ждет Парфенов который "любит" спартак
любой командой хоть Тосно (который расформировали только за то,что выбил кб из кубка в финале) Красава!!!
то вообще то в финале ждет Парфенов который "любит" спартак
любой командой хоть Тосно (который расформировали только за то,что выбил кб из кубка в финале) Красава!!!
надо вспомнить типичные командные ошибки, а затем запретить их на время ближайшего матча ! )
надо вспомнить типичные командные ошибки, а затем запретить их на время ближайшего матча ! )
Может Краля другое хотела сказать, но брякнула чушь полную.
Может Краля другое хотела сказать, но брякнула чушь полную.
Да здравствует нерушимое голубое братство между Дзюбой и его пассивными интернациональными любовниками в Зените и за его пределами!
Да здравствует нерушимое голубое братство между Дзюбой и его пассивными интернациональными любовниками в Зените и за его пределами!