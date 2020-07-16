Агент Гаича: «Мы подписали контракт с ЦСКА, игрок едет в Россию»

Агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича объявил о переходе форварда в ЦСКА.
Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки.
ЦСКА — большой шаг в Европе для Гаича, а Москва — прекрасный город. Будем надеяться, что Гаич и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!
Гаич очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки.
ща забанят))
ща забанят))
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Поживём, увидим.
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Поживём, увидим.
По условиям соглашения 21-летнему футболисту полагается зарплата € 900 тыс. в год. Также предусмотрен бонус в € 200 тыс. каждый июль и € 5 тыс. за каждое голевое действие. Стороны близки к полной договорённости.
Ранее сообщалось, что Гайч подпишет с «армейцами» контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма трансфера Адольфо составит € 8,5 млн. При этом аргентинскому клубу достанется 20% от суммы последующей перепродажи игрока.
По условиям соглашения 21-летнему футболисту полагается зарплата € 900 тыс. в год. Также предусмотрен бонус в € 200 тыс. каждый июль и € 5 тыс. за каждое голевое действие. Стороны близки к полной договорённости.
Ранее сообщалось, что Гайч подпишет с «армейцами» контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма трансфера Адольфо составит € 8,5 млн. При этом аргентинскому клубу достанется 20% от суммы последующей перепродажи игрока.
Это правда, мы отклонили предложение ЦСКА, у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%.
как же переобуваются эти агенты...
Это правда, мы отклонили предложение ЦСКА, у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%.
как же переобуваются эти агенты...
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Запудрили мозги парню.
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Запудрили мозги парню.