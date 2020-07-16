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Агент Гаича: «Мы подписали контракт с ЦСКА, игрок едет в Россию»

16 июля 2020, 12:03

Агент нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича объявил о переходе форварда в ЦСКА.

Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки.

ЦСКА — большой шаг в Европе для Гаича, а Москва — прекрасный город. Будем надеяться, что Гаич и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!

Гаич очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
16 июля в 20:42
Ну, наконец то. Теперь армейцы хоть выспятся. Так все переживали.
Давайте думать
Давайте думать
16 июля в 16:24
Адольфо едет в Россию!!!
CSKA2012
CSKA2012 ответ Lao-Dzi (раскрыть)
16 июля в 16:11
3)

ща забанят))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
16 июля в 15:47
Ты веришь, что он на самом деле что то говорил? Наивный. Это агенты и журналисты все льют.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Брулин (раскрыть)
16 июля в 15:45
Ну и как он тебе показался???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Wolf77785 (раскрыть)
16 июля в 15:29
Деньгами не забрасывает, а заваливает у нас в РПЛ одна команда. Название ее я что- то запамятовал, да и вспоминать противно.
Wolf77785
Wolf77785
16 июля в 15:04
Походу деньгами забросали! Ибо пару дней назад говорили иначе!
cska1948
cska1948
16 июля в 14:51
Довольны ли вы переходом Гаича в ЦСКА?
---------------------
Поживём, увидим.
oFANATo
oFANATo
16 июля в 14:41, ред.
Как стало известно ЦСКА сделал нападающему «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчу новое предложение о контракте, которое было принято игроком и агентами.

По условиям соглашения 21-летнему футболисту полагается зарплата € 900 тыс. в год. Также предусмотрен бонус в € 200 тыс. каждый июль и € 5 тыс. за каждое голевое действие. Стороны близки к полной договорённости.

Ранее сообщалось, что Гайч подпишет с «армейцами» контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма трансфера Адольфо составит € 8,5 млн. При этом аргентинскому клубу достанется 20% от суммы последующей перепродажи игрока.
kotmyshka
kotmyshka
16 июля в 14:37
Заиграет?
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 14:28
Играет на лавке и домой?)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
16 июля в 14:25
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган ответ dino-hsv (раскрыть)
    16 июля в 14:20
    деньги!
    Zenit_84
    Zenit_84
    16 июля в 14:00
    Надолго ли пришел?
    Брулин
    Брулин
    16 июля в 13:54
    Круто если так. Я думал его Аталанта какая-нибудь подпишет. Следил за ним начиная с Судамерикано U20
    dino-hsv
    dino-hsv
    16 июля в 13:52
    Нападающий аргентинского клуба «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич отказался от перехода в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста.

    Это правда, мы отклонили предложение ЦСКА, у игрока есть другие приоритеты. В ЦСКА он не перейдет 100%.

    как же переобуваются эти агенты...
    Don trambon
    Don trambon ответ dzvinka (раскрыть)
    16 июля в 13:41
      Don trambon
      Don trambon ответ LOpp (раскрыть)
      16 июля в 13:40
      Надо же Луп и о ЦСКА без стеба. Спасибо.
      dzvinka
      dzvinka
      16 июля в 13:37
      Адольфо едет поднимать бабло, поздравим же человека!
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      16 июля в 13:35
      Ща кони расскажут про это бревно,куда он попал! ОРУ
      Lao-Dzi
      Lao-Dzi
      16 июля в 13:32, ред.
      Агент пьяный что ли, с чего это у цска самый большой?
      Doping87
      Doping87
      16 июля в 13:32, ред.
      Этот перень реально усилит наш чемпионат. Хорошее приобретение, конкурент Феде необходим.
      VAN ARM
      VAN ARM ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      16 июля в 13:30
      да и не было их)) этот первый))
      VAN ARM
      VAN ARM
      16 июля в 13:28
      ты жадная пиявка неделю назад орал что его там не будет))))))))))) тв селюку не брат случайно))
      RIR68
      RIR68
      16 июля в 13:26
      пока на официальном сайте не появится - всё лажа.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      16 июля в 13:24
      Скоро уйдет...
      pomor 445
      pomor 445
      16 июля в 13:24
      Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России.
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      Запудрили мозги парню.
      LOpp
      LOpp
      16 июля в 13:08
      под Лигу Европы хорошее усиление
      нечитайло
      нечитайло
      16 июля в 12:57
      Посмотрим
      Армейская душа
      Армейская душа ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
      16 июля в 12:55
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