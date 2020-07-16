Агент Гаича: «Мы подписали контракт с ЦСКА, игрок едет в Россию»

Агент нападающего «Сан-Лоренсо» объявил о переходе форварда в ЦСКА .

Мы подписали контракт с ЦСКА . Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки.

ЦСКА — большой шаг в Европе для Гаича, а Москва — прекрасный город. Будем надеяться, что Гаич и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!