Де Зерби: «Мы доминировали над „Ювентусом“ и расстроены ничьей»

Главный тренер «Сассуоло» дал комментарий после матча с «Ювентусом» (3:3) в 33-м туре Серии А.

Я похвалил ребят, потому что они сыграли великолепно. Единственное сожаление – это первые 15 минут, поскольку мы, вероятно, испытали слишком сильное давление и проявили слишком много уважения к «Юве».

Одно очко – разочаровывающий результат, так как сегодня мы, пожалуй, заслужили победу. В матче с «Лацио» мы тоже должны были побеждать с большим счётом, чем 2:1. Вот, в чём нам нужно становиться лучше.

Когда я говорю о чрезмерном уважении к сопернику, я имею в виду, что мы могли бы больше верить в себя, потому что мы доминировали над «Юве». Парни были очень рады камбэку, но в то же время расстроены конечным результатом и тремя пропущенными голами.