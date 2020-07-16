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Де Зерби: «Мы доминировали над „Ювентусом“ и расстроены ничьей»

16 июля 2020, 05:31
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло3 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби дал комментарий после матча с «Ювентусом» (3:3) в 33-м туре Серии А.

Я похвалил ребят, потому что они сыграли великолепно. Единственное сожаление – это первые 15 минут, поскольку мы, вероятно, испытали слишком сильное давление и проявили слишком много уважения к «Юве».

Одно очко – разочаровывающий результат, так как сегодня мы, пожалуй, заслужили победу. В матче с «Лацио» мы тоже должны были побеждать с большим счётом, чем 2:1. Вот, в чём нам нужно становиться лучше.

Когда я говорю о чрезмерном уважении к сопернику, я имею в виду, что мы могли бы больше верить в себя, потому что мы доминировали над «Юве». Парни были очень рады камбэку, но в то же время расстроены конечным результатом и тремя пропущенными голами.

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Все комментарии
Estiva
Estiva ответ mihaluch (раскрыть)
16 июля в 16:49
Сассуоло нанес в полтора раза больше ударов в створ
juvenale
juvenale
16 июля в 11:41
во курилка команду довел,что теперь г вроде сассуоло уже такие слова себе позволяет
jilbar
jilbar
16 июля в 08:09
Немного не хватило.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 07:02
да уж надругались над бабушкой)))))
m48qy3mbrzp2
m48qy3mbrzp2
16 июля в 05:42
Довёл ссарри Ювентус до ручки
mihaluch
mihaluch
16 июля в 05:37
Да не сказать что доминировали в целом игра была равная.
Mangur
Mangur
16 июля в 05:33
Обидно. Но играть надо было лучше
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