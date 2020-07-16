Пепе о чемпионстве «Порту»: «У нас не было каникул»

Защитник «Порту» Пепе после победы над «Спортингом» (2:0) в матче 32-го тура Примейры прокомментировал досрочную победу своей команды в чемпионате Португалии.

Команда заслужила поздравления за то, что сделала, и не только в этой игре. «Спортинг» был в очень хорошей форе, но мы знали, как нивелировать их сильные стороны.

Это всё благодаря тяжёлой работе нашей команды, мы не останавливались даже во время карантина.

У нас не было каникул, мы постоянно работали, стремились к совершенству. Это сложно, но мы всегда так делали. Боевой дух, вера в нашего тренера, и вот, сегодня мы здесь, и видим, каков результат.