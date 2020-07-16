ГлавнаяНовости

Пепе о чемпионстве «Порту»: «У нас не было каникул»

16 июля 2020, 07:32
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 0Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

Защитник «Порту» Пепе после победы над «Спортингом» (2:0) в матче 32-го тура Примейры прокомментировал досрочную победу своей команды в чемпионате Португалии.

Команда заслужила поздравления за то, что сделала, и не только  в этой игре. «Спортинг» был в очень хорошей форе, но мы знали, как нивелировать их сильные стороны.

Это всё благодаря тяжёлой работе нашей команды, мы не останавливались даже во время карантина.

У нас не было каникул, мы постоянно работали, стремились к совершенству. Это сложно, но мы всегда так делали. Боевой дух, вера в нашего тренера, и вот, сегодня мы здесь, и видим, каков результат.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии5
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Арбалет
Арбалет
16 июля в 09:08
Соперников не было.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
16 июля в 09:07
Бенфика не составили сопротивления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 08:58
Вот вы жучары!
mihaluch
mihaluch
16 июля в 08:47
Порто победил заслуженно, Бенфика не выдержада гонку.
beefs
beefs
16 июля в 08:36
труд всегда хорошо оплачен...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
16 июля в 08:10
С чемпионством, драконы! Но игру всё же надо улучшать
ff9fn4jaxtqn
ff9fn4jaxtqn
16 июля в 08:07
Зато результат есть
Boxert
Boxert
16 июля в 08:05
Порту с победой в чемпионате!
shlomo
shlomo
16 июля в 07:39
Офигенно.....все сделали красиво.....как обычно..:)))
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 07:38
значит это заслуженно)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100