Клопп: «У „Арсенала“ не было по-настоящему опасных моментов»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ .

Дважды случилась серьёзная потеря концентрации. Мы взяли паузу после забитого мяча. Мы играли просто блестяще, разница по ударам – 24:3, но эти два момента убили игру для нас.

У «Арсенала» не было по-настоящему опасных моментов. Очередной удар в последнюю секунду [тайма], невозможно выигрывать матчи, если ты пропускаешь такие голы.

Мы потеряли концентрацию, это очевидно. В АПЛ так делать нельзя. Ван Дейк потерял мяч, но я не видел, чтобы у него было много вариантов. Никто не хотел получить мяч. Какая-то бессмыслица.

Мы должны извлечь урок из этого, и мы сделаем это. Не уверен, что у нас не было подобных моментов ранее в сезоне, один или два раза мы были небрежны, но сегодня вечером нас за это наказали. С другой стороны, это хорошо, мы должны извлечь из этого урок.

Мы постоянно доминировали, это была хорошая игра. У «Арсенала» было два момента, не уверен, что они их сами спровоцировали, но это произошло, и они использовали их.