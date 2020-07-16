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Клопп: «У „Арсенала“ не было по-настоящему опасных моментов»

16 июля 2020, 04:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

Дважды случилась серьёзная потеря концентрации. Мы взяли паузу после забитого мяча. Мы играли просто блестяще, разница по ударам – 24:3, но эти два момента убили игру для нас.

У «Арсенала» не было по-настоящему опасных моментов. Очередной удар в последнюю секунду [тайма], невозможно выигрывать матчи, если ты пропускаешь такие голы.

Мы потеряли концентрацию, это очевидно. В АПЛ так делать нельзя. Ван Дейк потерял мяч, но я не видел, чтобы у него было много вариантов. Никто не хотел получить мяч. Какая-то бессмыслица.

Мы должны извлечь урок из этого, и мы сделаем это. Не уверен, что у нас не было подобных моментов ранее в сезоне, один или два раза мы были небрежны, но сегодня вечером нас за это наказали. С другой стороны, это хорошо, мы должны извлечь из этого урок.

Мы постоянно доминировали, это была хорошая игра. У «Арсенала» было два момента, не уверен, что они их сами спровоцировали, но это произошло, и они использовали их.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто
19 июля в 22:04
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    19 июля в 22:03
    Без судей получил под заносчивый зад и тут же заныл. Позорище(
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    16 июля в 19:48
    хорошо, что такие ошибки сейчас в матчах которые ничего уже не значат. видно, что после как красные де-факто стали чемпионами, игроки играют вполсилы, не напрягаясь..в связи с этим вопрос: зачем мучать основу в этих матчах?? ну выпускать их на 15-30 мин, а так давать играть запасным, наигрывать новые связки, схемы...
    starche
    starche
    16 июля в 15:27
    Клопп обиделся.......
    Abordage
    Abordage
    16 июля в 09:13
    Странно как-то говорит.
    Mangur
    Mangur
    16 июля в 05:31
    Но выиграл Арсенал.
    7tkpwr98b2n7
    7tkpwr98b2n7
    16 июля в 04:41
    Только счёт на табло
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