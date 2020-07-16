Зидан: «Будем ли играть на ничью? Мы хотим победить „Вильярреал“»

Главный тренер «Реала» в преддверии матча с «Вильярреалом» в 37-м туре Примеры подчеркнул, что его команда не собирается играть на ничью. Напомним, для победы в чемпионате «Реалу» достаточно набрать 2 очка в матчах с «Вильярреалом» и «Леганесом», независимо от результатов «Барселоны».

Мы хотим выиграть матч в четверг. Вот и всё. За этим мы и выйдем на поле, как делаем это всегда, с такой же целью выйдет и «Вильярреал». Я ещё не чувствую себя чемпионом. Никто не знает, что может произойти.

Не кажется ли мне, что мои достижения недооценены? Нет, не кажется. Я счастлив просто быть в этом клубе. То, что говорят извне, ничего не изменит.