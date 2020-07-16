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Зидан: «Будем ли играть на ничью? Мы хотим победить „Вильярреал“»

16 июля 2020, 06:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Вильярреалом» в 37-м туре Примеры подчеркнул, что его команда не собирается играть на ничью. Напомним, для победы в чемпионате «Реалу» достаточно набрать 2 очка в матчах с «Вильярреалом» и «Леганесом», независимо от результатов «Барселоны».

Мы хотим выиграть матч в четверг. Вот и всё. За этим мы и выйдем на поле, как делаем это всегда, с такой же целью выйдет и «Вильярреал». Я ещё не чувствую себя чемпионом. Никто не знает, что может произойти.

Не кажется ли мне, что мои достижения недооценены? Нет, не кажется. Я счастлив просто быть в этом клубе. То, что говорят извне, ничего не изменит.

Зидан также опроверг слухи о конфликте с полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом

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Все комментарии
beefs
beefs
16 июля в 12:28
Желаем победы в матче...
cevin cigan
cevin cigan
16 июля в 09:42
Один парень сказал так.."мы сегодня или победим,или умрём." Жозе Душ Сантуш Моуриньо..............Как Я люблю тот Реал!!!!!!!!!!!!
For56tas
For56tas
16 июля в 09:03
Последний рывок.
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 07:42
Надо еще разок поднапрячься.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
16 июля в 07:15
удачи Легендарному Зизу
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 июля в 07:05
Барселона получает "бублик"
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 07:00
верю что это случится))и желательно красиво)))
7weku8u2rbnk
7weku8u2rbnk
16 июля в 06:43
Здесь он прав
shlomo
shlomo
16 июля в 06:39
Должны выиграть...удачи!
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