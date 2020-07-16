ГлавнаяНовости

Булыкин: «Я надеюсь, что пятой ничьей не будет у „Локомотива“»

16 июля 2020, 15:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал матч 29-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Это очень важное московское дерби для обеих команд, поэтому интерес к игре будет очень серьезный.

Серия «Локомотива» из четырех ничейных результатов? Там в каждой игре разные факторы влияли на исход матча, поэтому к одной причине это все тяжело привести. Но, как мы видим, есть еще две игры, для того чтобы заработать важные очки.

Я надеюсь, что пятой ничьей не будет, что «Локомотив» сможет победить и, тем самым, увеличит шансы на прямую путевку в Лигу Чемпионов.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
16 июля в 17:26
С такой игрой могут и слить сегодня.
112910415
112910415
16 июля в 17:17
это самый странный из всех на свете Булыкиных !
вот как раз сейчас, после вчерашней осечки конкурентов, ничья вполне годится !
ну, не жалуйся потом !
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 17:05
Ничья весьма черевата осложнениями.
Abordage
Abordage
16 июля в 17:03
Локомотиву только победы!
Армейская душа
Армейская душа
16 июля в 16:46
Мы тоже надеемся, что ЦСКА победит
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 16:40
Второе место займут быки причём по праву но мы сегодня должны поддержать Палыча.
cska1948
cska1948
16 июля в 16:31
Булыкин: «Я надеюсь, что пятой ничьей не будет у „Локомотива“»
---------------------
Я тоже надеюсь! Только наши надежды с Булыкиным диаметрально противоположны.
ehaezxe3e9y6
ehaezxe3e9y6
16 июля в 16:28
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    16 июля в 15:51
    Этот офицер пусть смотрит, то, что надо смотреть по долгу своей работы.Нюхать, искать обязан, ловить за руки того, кого надо ловить. А то, как свадебный генерал сидит в РФС и получает з/пл от Гинера и в ус не дует. И без него экспертов хватает, кто, как может, или не может.Вот жакей, технично обойдет сегодня паровоз, красиво так, и он будет сидеть хлопать глазами)).
    Columb
    Columb
    16 июля в 15:49
    Локомотиву удачи в игре с цска!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    16 июля в 15:35
    Я надеюсь, они проиграют
    mihaluch
    mihaluch
    16 июля в 15:35
    Бабушка на двое сказала
    beefs
    beefs
    16 июля в 15:34
    Надейся и жди...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100