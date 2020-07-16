Булыкин: «Я надеюсь, что пятой ничьей не будет у „Локомотива“»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал матч 29-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
Это очень важное московское дерби для обеих команд, поэтому интерес к игре будет очень серьезный.
Серия «Локомотива» из четырех ничейных результатов? Там в каждой игре разные факторы влияли на исход матча, поэтому к одной причине это все тяжело привести. Но, как мы видим, есть еще две игры, для того чтобы заработать важные очки.
Я надеюсь, что пятой ничьей не будет, что «Локомотив» сможет победить и, тем самым, увеличит шансы на прямую путевку в Лигу Чемпионов.
вот как раз сейчас, после вчерашней осечки конкурентов, ничья вполне годится !
ну, не жалуйся потом !
вот как раз сейчас, после вчерашней осечки конкурентов, ничья вполне годится !
ну, не жалуйся потом !
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Я тоже надеюсь! Только наши надежды с Булыкиным диаметрально противоположны.
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Я тоже надеюсь! Только наши надежды с Булыкиным диаметрально противоположны.