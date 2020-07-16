Булыкин: «Я надеюсь, что пятой ничьей не будет у „Локомотива“»

Бывший российский футболист прокомментировал матч 29-го тура РПЛ , в котором «Локомотив» сыграет с ЦСКА .

Это очень важное московское дерби для обеих команд, поэтому интерес к игре будет очень серьезный.

Серия «Локомотива» из четырех ничейных результатов? Там в каждой игре разные факторы влияли на исход матча, поэтому к одной причине это все тяжело привести. Но, как мы видим, есть еще две игры, для того чтобы заработать важные очки.

Я надеюсь, что пятой ничьей не будет, что «Локомотив» сможет победить и, тем самым, увеличит шансы на прямую путевку в Лигу Чемпионов.