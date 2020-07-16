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Андрей Федун: «Кубковые матчи всегда 50 на 50»

16 июля 2020, 15:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Андрей Федун, член совета директоров «Спартака», младший брат владельца красно-белых Леонида Федуна, прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в полуфинале Кубка России

Кубковые матчи всегда 50 на 50. Это Кубок. Не боюсь ли я судейского беспредела? Вы видели этот матч. Я смотрю на футбол, как и вы. Выигрываем, значит, молодцы. Проигрываем, значит, играем плохо. Какие там судьи… Что там еще! Это не моя проблема.

Для этого есть генеральные директора, председатели президиума верховного совета и всего остального. Мое дело — болеть за команду, я за нее болею искренне и честно. Я чисто болельщик, но я переживаю за это дело всей душой.

А в кубковой встрече можно победить всех. Не могу сказать, хорошие шансы или плохие. В принципе, они есть. В кубковом матче команды из второй лиги и высшую лигу могут грохнуть.

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Все комментарии
Добряк
Добряк
17 июля в 12:44
Чувак реалист, понимает, что Спартак - команда второй лиги...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
16 июля в 17:31
странно что не очередные сопли)
112910415
112910415
16 июля в 17:25
так-то оно так, но не совсем и не всегда ...
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 17:22
Полноте,пацан,ваша карта бита!!! Вы знаете годового плана Миллера???
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 17:14
Член семьи выступил, никак не могут понять, что положить на лопатки газпром тяжело и сложно.
Bikcon
Bikcon
16 июля в 17:02
Перед матчем с Ливерпулем свиньи говорили, что у них шансы 60 на 40, а получилось 7-0.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
16 июля в 16:32
Да...я тоже так подумал)...
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
16 июля в 16:29
Ладно, пустой разговор.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
16 июля в 16:20, ред.
А почему вы решили, что на Лапочкина наехали болельщики Спартака, а не те кто ставил деньги на победу Спартака или например Локо...это все ваши домыслы...а отмененые чистые голы это факты...
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
16 июля в 16:17
Насколько я знаю, спорные моменты на усмотрение арбитра. Вон, Николаев сегодня назвал спорными только ДВА момента: гол Соболева и вчерашнее положение вне игру у Жиго и то с оговоркой, что у ВАРа возможен повтор с камер, которые не показывают по ТВ. А ваши болельщики и не только, подняли вселенский вой! Даже Лапочеина пытались оболгать.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
16 июля в 16:11, ред.
А разве записано, что все спорные решения в пользу соперника...в последних матчах так и было
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
16 июля в 16:09
Разные эксперты, разные мнения. И почему Вы считаете, что если решение спорных моментов в вашу пользу, то это правильное решение, а если не в вашу, то караул, нас убивают? Разве в Правилах футбола прописано, что ВСЕ спорные моменты в играх СпаМа должны трактоваться ТОЛЬКО в пользу СпаМа?
Не верю 90-м
Не верю 90-м
16 июля в 16:02
Сам то хоть в это верит?
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
16 июля в 16:00
Уже говорено...пересмотрено...чистые голы отобраны...даже не мое мнение, а экспертов...а вы все за свое...
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
16 июля в 15:57
И много в ваши ворота пенальти поставили и игроков удалили? А голы, так когда ПРАВИЛЬНО забиваете, так ни кто их у вас не отнимает.
Арбалет
Арбалет
16 июля в 15:54
Счет будет 7-0, любимый.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
16 июля в 15:53
Последние матчи Спартака показали, что это верняк...
Brigar
Brigar
16 июля в 15:51
Букмейкеры поставят 1 к 9.
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
16 июля в 15:51
Да ладно! Одно дело в инете плакать, что "нас убивают" и совсем другое своими деньгами рисковать понапрасну.
Boxert
Boxert
16 июля в 15:50
Это когда команды равные, а когда с первого места и с двенадцатого, то так не бывает.
makkie
makkie
16 июля в 15:46
Учитывая расклады сил перед матчем и административные привилегии - Спартаку придётся костьми лечь, из штанов выпрыгнуть для выхода в финал.
RIR68
RIR68
16 июля в 15:44
генеральные директора, председатели президиума верховного совета
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члены политбюро?
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
16 июля в 15:42, ред.
Будем ставить на пенальти в ворота Спартака, удаления и незасчитанные голы...
LOpp
LOpp
16 июля в 15:39, ред.
еще один дармоед
Footbolista
Footbolista ответ mihaluch (раскрыть)
16 июля в 15:39
Там уже все занесено до нас)...
beefs
beefs
16 июля в 15:37
Только не в этом случае...
mihaluch
mihaluch
16 июля в 15:32
Если Федун не занесёт то шансы Спартака ноль.
shlomo
shlomo
16 июля в 15:29
Ну насчёт матча "...50 на 50..." это он загнул.... Дисциплина и молодость потягаются с темпераментом и опытом... Будет на что посмотреть... Всё таки футбол - это и зрелище....
cska1948
cska1948
16 июля в 15:26
Андрей Федун: «Кубковые матчи всегда 50 на 50»
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Только не в предстоящем матче в Питере. Уверен, даже ярые болельщики СпаМа в тотализаторе будут ставить на победу Зенита.
Василий 50
Василий 50
16 июля в 15:25
Он разбирается в футболе?
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