Андрей Федун: «Кубковые матчи всегда 50 на 50»

Андрей Федун, член совета директоров «Спартака», младший брат владельца красно-белых Леонида Федуна, прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

Кубковые матчи всегда 50 на 50. Это Кубок. Не боюсь ли я судейского беспредела? Вы видели этот матч. Я смотрю на футбол, как и вы. Выигрываем, значит, молодцы. Проигрываем, значит, играем плохо. Какие там судьи… Что там еще! Это не моя проблема.

Для этого есть генеральные директора, председатели президиума верховного совета и всего остального. Мое дело — болеть за команду, я за нее болею искренне и честно. Я чисто болельщик, но я переживаю за это дело всей душой.

А в кубковой встрече можно победить всех. Не могу сказать, хорошие шансы или плохие. В принципе, они есть. В кубковом матче команды из второй лиги и высшую лигу могут грохнуть.