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У защитника «Сочи» подозрения на коронавирус

16 июля 2020, 17:12

Защитник «Сочи» Миха Мевля заболел.

Как сообщается, вчера у игрока поднялась температура. Словенец не прилетел в Нижний Новгород на матч против «Тамбова» и сейчас находится в изоляции от команды. Мевля прошёл тест на коронавирус, о результатах которого станет известно в ближайшее время.

Ранее стало известно, что у девяти представителей «Сочи» было выявлено заражение коронавирусом.

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Все комментарии
Чист
Чист
16 июля в 17:37
совсем с ума сходят -что температура только из-за каранавируса поднимается что ли
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 17:37
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 июля в 17:28
    Всем,даже не верящим в существование Ковида-здоровья,а кого прихватит,то преодолеть без осложнений.
    112910415
    112910415
    16 июля в 17:28
    не будет матча
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июля в 17:23, ред.
    Сочи то приобрели три левых очка, три возможно потеряют, т.е. останутся при своих . А вот как с КС быть. Парни бьются на поле , пластаются из последних сил, а конкурент ближайший без игры может получить три очка. До чего же непродуманная ситуация . Чем РФС и РПЛ думали ??? Надо было раньше начинать играть, как в Германии. Три - четыре недели ничего с вирусной ситуацией не изменили, а у команд был бы шанс перенести матчи .
    Но наши толстолобики все делают впопыхах, даже регламент на ходу меняют.
    Зато штрафы запредельные гребут. А почему их то за косяки и просчеты не штрафуют, ведь для этого вполне достаточно поводов.
    Пока гром не грянет, Прядкин не проснется!!!
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 июля в 17:22
    Вообще то он человек гены орлова.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июля в 17:12
    Началось в колхозе утро!!!
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