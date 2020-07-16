У защитника «Сочи» подозрения на коронавирус

Защитник «Сочи» Миха Мевля заболел.
Как сообщается, вчера у игрока поднялась температура. Словенец не прилетел в Нижний Новгород на матч против «Тамбова» и сейчас находится в изоляции от команды. Мевля прошёл тест на коронавирус, о результатах которого станет известно в ближайшее время.
Ранее стало известно, что у девяти представителей «Сочи» было выявлено заражение коронавирусом.
Но наши толстолобики все делают впопыхах, даже регламент на ходу меняют.
Зато штрафы запредельные гребут. А почему их то за косяки и просчеты не штрафуют, ведь для этого вполне достаточно поводов.
Пока гром не грянет, Прядкин не проснется!!!
Но наши толстолобики все делают впопыхах, даже регламент на ходу меняют.
Зато штрафы запредельные гребут. А почему их то за косяки и просчеты не штрафуют, ведь для этого вполне достаточно поводов.
Пока гром не грянет, Прядкин не проснется!!!