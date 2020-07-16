У защитника «Сочи» подозрения на коронавирус

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16 июля 2020, 17:12

Защитник «Сочи» заболел.

Как сообщается, вчера у игрока поднялась температура. Словенец не прилетел в Нижний Новгород на матч против «Тамбова» и сейчас находится в изоляции от команды. Мевля прошёл тест на коронавирус, о результатах которого станет известно в ближайшее время.

Ранее стало известно, что у девяти представителей «Сочи» было выявлено заражение коронавирусом.