«Тамбов» опубликовал заявление по ситуации с отменой матча против «Сочи»

«Тамбов» на своём официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с отменой матча 29-го тура РПЛ против «Сочи» из-за вспышки коронавируса у гостей.

Игра 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи», запланированная в Нижнем Новгороде на сегодня, 16 июля, не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 у девяти представителей сочинского клуба.

В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства.

Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК .

«Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!