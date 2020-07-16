«Тамбов» опубликовал заявление по ситуации с отменой матча против «Сочи»

«Тамбов» на своём официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с отменой матча 29-го тура РПЛ против «Сочи» из-за вспышки коронавируса у гостей.
Игра 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи», запланированная в Нижнем Новгороде на сегодня, 16 июля, не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 у девяти представителей сочинского клуба.
В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства.
Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК.
«Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления!