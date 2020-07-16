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«Тамбов» опубликовал заявление по ситуации с отменой матча против «Сочи»

16 июля 2020, 19:29
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиТех. поражение

«Тамбов» на своём официальном сайте опубликовал заявление по ситуации с отменой матча 29-го тура РПЛ против «Сочи» из-за вспышки коронавируса у гостей.

Игра 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи», запланированная в Нижнем Новгороде на сегодня, 16 июля, не состоится из-за положительных тестов на COVID-19 у девяти представителей сочинского клуба.

В настоящий момент южане уведомили региональное управление Роспотребнадзора и ожидают дальнейших указаний ведомства. 

Что касается матча «Тамбов» — «Сочи», то его судьба определится на ближайшем заседании КДК.

«Тамбов» выражает искреннюю поддержку игрокам, тренерскому штабу и персоналу футбольного клуба «Сочи» и желает всем скорейшего выздоровления! 

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 июля в 11:52
Тамбов остается в РФПЛ, видимо и КС тоже. Желаю Сочи вылета на следующий сезон и расформирования
Жорж Милославский
Жорж Милославский
16 июля в 20:36
Карма не заставила себя ждать!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
16 июля в 20:27
Это месть за игру с юниорами Ростова!
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 20:07
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 июля в 20:05
    КДК присудит технарь, как и Оренбургу. Досадно, что судьба матча решается в кабинетах, но это все же меньшее зло, чем не доигранный чемпионат. А от заболевания не застрахован никто...
    drug01
    drug01
    16 июля в 19:44
    Ждём баранку
    ДАША Д
    ДАША Д
    16 июля в 19:41
    Взяли три очка, молодцы!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    16 июля в 19:38
    Начинается всё заново
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