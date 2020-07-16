ГлавнаяНовости

Николич: «Игра моей команды меня полностью удовлетворила»

16 июля 2020, 22:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Сегодня обеим командам нужна была победа. В какие-то моменты игра смотрелась очень интересно, но последние 20-25 минут, когда команды оказывались 5 на 5 на разных участках поля, такой футбол мне не нравится. Но игра моей команды меня полностью удовлетворила сегодня. Хочу поздравить своих игроков с победой. Для нас это был урок, что в каждую игру нужно вкладывать подобные эмоции и накал страстей. Команда будет играть в Лиге чемпионов, и мы хотим попасть в группу. Всё в наших руках, будем стараться выполнить нашу цель. Будем максимально концентрироваться на игру с «Уралом».

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Yurza
Yurza
17 июля в 00:25, ред.
Победили в важном матче, а это главное.
Давайте думать
Давайте думать
17 июля в 00:08
Багажа Семина нет уже давно. Ответ в игре армейцев кроиться!!! Никакая!!!
cska1948
cska1948
16 июля в 23:18
Забей Дивеев со штрафного и чтобы Николич нам сейчас рассказывал?
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 23:15
Очень интересно сколько очков локо и зенит набрали с пенальти, хватило бы их для прописки оренбургу и крылышкам
Caniggia
Caniggia
16 июля в 23:14
Игры вообще никакой, ЦСКА был лучше, так и Уралу могут слить.
протон1
протон1
16 июля в 23:11
это игра Семина. его заслуга. а ты сел на готовое блюдо. и сказал. Бисмиллягь!!!
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 23:11
Армейцы играли лучше, игра получилась хорошей, жаль, что судьбу матча решили два пендаля, вообщем Локо с победой и удачи в ЛЧ!
Lao-Dzi
Lao-Dzi
16 июля в 23:09
Локомотив с важной победой!
STVA 1
STVA 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
16 июля в 23:09
Даже если рассказать, не поверит!
oFANATo
oFANATo
16 июля в 23:07
Николич, с такой игрой в ЛЧ делать нечего.

Скажи спасибо сегодня просто повезло
Что дали 2 пенальти в ворота ЦСКА.
Legend 6
Legend 6
16 июля в 23:04
Расскажите ему про багаж Семина
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 23:03
Все решили ошибки в обороне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100