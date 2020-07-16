Новиков: «„Уфа“ оборонялась в 9 человек. Мы надеялись на креатив в атаке»

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

Если поднять статистику, то у Жоаозиньо из последних 15 пенальти все были реализованы. Жоаозиньо – наш третий штатный пенальтист наравне с Комличенко и Филиппом.

Последние игры даются крайне тяжело. Погода что в Екатеринбурге, что в Уфе непростая. Стараемся регулировать физическое состояние ребят, делаем плановые замены. У нас достаточно игроков, которые находятся в таком возрасте, когда им нужна пауза. Рады, что есть молодёжь, способная усилить игру.

Когда девять человек соперника стоят возле своей штрафной, остаётся надеяться на нестандартные действия и креатив в атаке. Плюс фланговая игра. Дальние удары – одно из требований, которые мы предъявляем для того, чтобы взломать эшелонированную оборону.