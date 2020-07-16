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Новиков: «„Уфа“ оборонялась в 9 человек. Мы надеялись на креатив в атаке»

16 июля 2020, 22:24
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Уфы» (1:0).

Если поднять статистику, то у Жоаозиньо из последних 15 пенальти все были реализованы. Жоаозиньо – наш третий штатный пенальтист наравне с Комличенко и Филиппом.

Последние игры даются крайне тяжело. Погода что в Екатеринбурге, что в Уфе непростая. Стараемся регулировать физическое состояние ребят, делаем плановые замены. У нас достаточно игроков, которые находятся в таком возрасте, когда им нужна пауза. Рады, что есть молодёжь, способная усилить игру.

Когда девять человек соперника стоят возле своей штрафной, остаётся надеяться на нестандартные действия и креатив в атаке. Плюс фланговая игра. Дальние удары – одно из требований, которые мы предъявляем для того, чтобы взломать эшелонированную оборону.

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Все комментарии
handreb
handreb
17 июля в 00:30
Пробили автобус, так бы и у спартака.
Конфедерат
Конфедерат
16 июля в 22:47
левая пенка- суперкреатив
Legend 6
Legend 6 ответ Glyba (раскрыть)
16 июля в 22:46
😂😂😂по футболу? Смешно
Glyba
Glyba ответ Legend 6 (раскрыть)
16 июля в 22:44
У Зенита нет соперников, если вы не в курсе.
For56tas
For56tas
16 июля в 22:36
Динамо с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 22:35
Так Динамо и 6е место занять могут.
Legend 6
Legend 6
16 июля в 22:29
9 не 12, вы против Зенита поиграйте.
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