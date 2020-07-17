Месси: «Мы ничего не даём нашим болельщикам и должны многое изменить»

Капитан «Барселоны» после поражения от «Осасуны» (1:2) в 37-м туре Примеры и досрочной победы «Реала» в чемпионате высказался о текущей ситуации в каталонском клубе.

Мы были очень нестабильны, теряли очки там, где не должны были их терять. Сегодняшняя игра отражает весь наш сезон.

Рим, Ливерпуль, у болельщиков кончается терпение, потому что мы им ничего не даём... Если мы хотим бороться за Лигу чемпионов, то должны многое изменить, как следует покритиковать себя.