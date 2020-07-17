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Месси: «Мы ничего не даём нашим болельщикам и должны многое изменить»

17 июля 2020, 01:31
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после поражения от «Осасуны» (1:2) в 37-м туре Примеры и досрочной победы «Реала» в чемпионате высказался о текущей ситуации в каталонском клубе.

Мы были очень нестабильны, теряли очки там, где не должны были их терять. Сегодняшняя игра отражает весь наш сезон.

Рим, Ливерпуль, у болельщиков кончается терпение, потому что мы им ничего не даём... Если мы хотим бороться за Лигу чемпионов, то должны многое изменить, как следует покритиковать себя.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
17 июля в 11:48
Уйди на время из Барселоны. Упадёт результат и толпа фанатов если не линчуют, то вынудят Бартомеу покинуть пост, этого жадного мафиозника интригана. А когда придёт Ляпорт или другой норм президент, всегда можно вернуться бесплатно и доиграть за честь клуба =)
barcamilan
barcamilan
17 июля в 08:22
хорошо хоть сам понял
cevin cigan
cevin cigan
17 июля в 06:59
Ты проиграл все финалы................гномяра....(но сказал честно!)
112910415
112910415
17 июля в 05:20
прОпасть глубокА ...
можно падать долго и противно, если не найти спасение
За Путина
За Путина ответ Шатаут (раскрыть)
17 июля в 05:16
Балласт только Мессия в Барсе
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июля в 03:23
Это ты проиграл, гном.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июля в 03:16
Сядь на лавку или переходи в МС - надоел уже.
eleven LC
eleven LC ответ Шишанутый (раскрыть)
17 июля в 02:26
Не надо так!
Им ещё по привычке из ЛЧ вылетать,а тут ты ещё нагнетаешь!
Шишанутый
Шишанутый
17 июля в 01:53
Месська только языком чесать может а на поле не чего не может. Даже Осасуне уже проигрывают у себя дома. Раньше ей легко по 6-7 мечей забевали. Гном довел Барсу до ручки.
Шатаут
Шатаут
17 июля в 01:52
Лео точно ни в чем не виноват... Пусть на себя посмотрят Пике, Ракитичи, Бускетсы и прочие... Лео просто не может им сказать, что они уже балласт... И давно... И, конечно, президента гнать с всей его свитой...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
17 июля в 01:40
Это верно сказал.
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