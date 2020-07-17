Зидан: «У меня нет слов, чтобы описать свои чувства»

Главный тренер «Реала» поделился эмоциями после досрочной победы своей команды в чемпионате Испании.

Это потрясающее чувство. Игроки сделали впечатляющую работу. У меня нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую.

Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но эта победа делает меня счастливее, потому что Ла Лига изумительна.

Мы были лучшими, потому что набрали больше всех очков, вот и всё. Для меня это один из лучших дней в профессиональной карьере. Я играю свою роль, но футболисты – те люди, которые борются на поле и верят в успех. Это команда выдающихся личностей, и когда я вижу их счастливыми, это делает меня счастливым. Это относится даже к тем, кто меньше играл или был меньше предан делу, вплоть до тех, кто внёс наименьший вклад в команду.