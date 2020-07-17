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Зидан: «У меня нет слов, чтобы описать свои чувства»

17 июля 2020, 01:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после досрочной победы своей команды в чемпионате Испании.

Это потрясающее чувство. Игроки сделали впечатляющую работу. У меня нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. 

Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но эта победа делает меня счастливее, потому что Ла Лига изумительна.

Мы были лучшими, потому что набрали больше всех очков, вот и всё. Для меня это один из лучших дней в профессиональной карьере. Я играю свою роль, но футболисты – те люди, которые борются на поле и верят в успех. Это команда выдающихся личностей, и когда я вижу их счастливыми, это делает меня счастливым. Это относится даже к тем, кто меньше играл или был меньше предан делу, вплоть до тех, кто внёс наименьший вклад в команду.

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Все комментарии
karnager
karnager
17 июля в 08:44
Зачем так говорить, специально подливая масло в огонь? Просто порадуйся, сальный алжирец!
Рома Олейник
Рома Олейник
17 июля в 06:59
"был меньше предан делу", - Гарет и Хамес, это случайно не о вас? ))
ДСА
ДСА
17 июля в 04:48
Карантин помог Реалу выиграть чемпионат.
рус фан
рус фан
17 июля в 02:14
Зидан и команда молодцы и постарались, Азар и Милитао с Йовичем получили чемпионство авансом остальные на уровне. Реал ЧЕМПИОН!!! Хала Мадрид.
Зидан 1972
Зидан 1972
17 июля в 02:14
Ну нет уж Зидан,ЛЧ круче и надо там бороться до конца, все получится!
Mikki
Mikki ответ shlomo (раскрыть)
17 июля в 01:57
Приветствую) В понедельник прогер посмотрит)
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