Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барсы“ в этой ЛЧ. Я надеюсь»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после домашнего поражения от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
Останусь ли я тренером «Барселоны», когда вернётся Лига чемпионов? Я надеюсь на это, но я не знаю. Я согласен с [комментарием] Месси в определённых вещах. С тем, что должна быть самокритика.
Есть вещи, которые мы можем улучшить, но другие вещи мы делали хорошо. Я бы не стал от всего этого отказываться.
Я несу самую большую ответственность. И, конечно, я считаю, что у меня хватает энергии и способностей [для изменения ситуации]. Уверен, что мы постараемся стать другой командой. Убеждён, что с позитивным настроем подойдём к Лиге чемпионов. Всё это я могу проконтролировать. Остальное – уже нет.
Кто поставит командную игру,а не этот цирк,где надо всегда отдать мяч Месси,очевидно же,что такая игра,очень много перспективных атак запарывает,игроки ищут Месси и часто там,где не надо,а Месси все-таки сдал и его изучили,а других опций в атаке нет!
И выходит сам же Месси вредит команде,надо еше избавиться от пенсионеров.
В общем этот сезон закончился закономерно в плане трофеев да и игры,которой нет уже как года 3...
Кто поставит командную игру,а не этот цирк,где надо всегда отдать мяч Месси,очевидно же,что такая игра,очень много перспективных атак запарывает,игроки ищут Месси и часто там,где не надо,а Месси все-таки сдал и его изучили,а других опций в атаке нет!
И выходит сам же Месси вредит команде,надо еше избавиться от пенсионеров.
В общем этот сезон закончился закономерно в плане трофеев да и игры,которой нет уже как года 3...