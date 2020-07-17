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Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барсы“ в этой ЛЧ. Я надеюсь»

17 июля 2020, 02:47
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после домашнего поражения от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.

Останусь ли я тренером «Барселоны», когда вернётся Лига чемпионов? Я надеюсь на это, но я не знаю. Я согласен с [комментарием] Месси в определённых вещах. С тем, что должна быть самокритика.

Есть вещи, которые мы можем улучшить, но другие вещи мы делали хорошо. Я бы не стал от всего этого отказываться.

Я несу самую большую ответственность. И, конечно, я считаю, что у меня хватает энергии и способностей [для изменения ситуации]. Уверен, что мы постараемся стать другой командой. Убеждён, что с позитивным настроем подойдём к Лиге чемпионов. Всё это я могу проконтролировать. Остальное – уже нет.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
17 июля в 22:11
Ну да, у Луиса Инрике и Месси иногда посиживал)))
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
17 июля в 12:02
Барсе нужен тренер,который сможет посадить Суареса в запас,кто сможет также сделать с Пике,который даст понять Месси,что авторитет тренера выше,чем игрока.
Кто поставит командную игру,а не этот цирк,где надо всегда отдать мяч Месси,очевидно же,что такая игра,очень много перспективных атак запарывает,игроки ищут Месси и часто там,где не надо,а Месси все-таки сдал и его изучили,а других опций в атаке нет!
И выходит сам же Месси вредит команде,надо еше избавиться от пенсионеров.
В общем этот сезон закончился закономерно в плане трофеев да и игры,которой нет уже как года 3...
juvenale
juvenale
17 июля в 11:48
гнома ставьте играющим
Бубнин
Бубнин
17 июля в 09:09
Зато Лионель знает!
usk
usk
17 июля в 09:01
и эта была самая слабая Барса с 2008 года
usk
usk
17 июля в 08:57
нет никакой вины Сетьена в неудачах Барсы он сделал максимум из того на что был способен идиот тот кто назначил его главным тренером вот и пусть он ответит за этот провал и позор
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
17 июля в 08:45
Харош на Сетьена гнать. Пришел в разобранную команду посреди сезона. Чего вы хотели? Скажите спасибо за второе место аххах.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 07:43
Совесть есть у тебя??? Ведь все про....ал. Пора и честь знать.
BarSlona
BarSlona
17 июля в 07:18
Вали куданибудь в валидолид, на свой уровень
Caniggia
Caniggia
17 июля в 07:16
Ещё на что-то надеется, тренеришка?
112910415
112910415
17 июля в 05:41
провалился, иначе не скажешь
Василий 50
Василий 50
17 июля в 03:17
Уходи немедленно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 02:57
Гнать тебя нужно...
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