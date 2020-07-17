Сетьен: «Не знаю, буду ли тренером „Барсы“ в этой ЛЧ. Я надеюсь»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий после домашнего поражения от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.

Останусь ли я тренером «Барселоны», когда вернётся Лига чемпионов? Я надеюсь на это, но я не знаю. Я согласен с [комментарием] Месси в определённых вещах. С тем, что должна быть самокритика.

Есть вещи, которые мы можем улучшить, но другие вещи мы делали хорошо. Я бы не стал от всего этого отказываться.

Я несу самую большую ответственность. И, конечно, я считаю, что у меня хватает энергии и способностей [для изменения ситуации]. Уверен, что мы постараемся стать другой командой. Убеждён, что с позитивным настроем подойдём к Лиге чемпионов. Всё это я могу проконтролировать. Остальное – уже нет.