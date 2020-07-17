Гатти: «На сегодняшний день Бензема лучше Месси»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти выразил мнение, что его соотечественник, капитан «Барселоны» Лионель Месси уступает по игре нападающему «Реала» Кариму Бензема.
Я уже говорил, что в Месси есть всё, что вы хотите видеть в футболисте, но на сегодняшний день Карим Бензема лучше Месси.
Он превосходит Месси. Вам нужно просто смотреть футбол, чтобы увидеть, что Месси давно не показывает свой лучший уровень. Бензема даёт [своей команде] гораздо больше Месси. То, что прямо сейчас делает француз, мы уже очень давно не видели в исполнении игрока «Реала», не считая Криштиану Роналду.
В 37-м туре чемпионата Испании «Барселона» уступила «Осасуне» (1:2), а «Реал» победил «Вильярреал» (2:1) и завоевал чемпионский титул. Месси отличился забитым мячом, тогда как Бензема оформил дубль.
Насчёт Месси,да в этом году Месси забивает меньше но посмотрите сколько у него ассистов,короче говоря Бензема крут но не стоит уходить в крайности,это ведь Месси
Насчёт Месси,да в этом году Месси забивает меньше но посмотрите сколько у него ассистов,короче говоря Бензема крут но не стоит уходить в крайности,это ведь Месси
Ну а Бензема после ухода Рона стал полноправным лидером в атаке Реала.
Ну а Бензема после ухода Рона стал полноправным лидером в атаке Реала.