Гатти: «На сегодняшний день Бензема лучше Месси»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти выразил мнение, что его соотечественник, капитан «Барселоны» уступает по игре нападающему «Реала» .

Я уже говорил, что в Месси есть всё, что вы хотите видеть в футболисте, но на сегодняшний день Карим Бензема лучше Месси.

Он превосходит Месси. Вам нужно просто смотреть футбол, чтобы увидеть, что Месси давно не показывает свой лучший уровень. Бензема даёт [своей команде] гораздо больше Месси. То, что прямо сейчас делает француз, мы уже очень давно не видели в исполнении игрока «Реала», не считая Криштиану Роналду.