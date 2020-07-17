ГлавнаяНовости

Гатти: «На сегодняшний день Бензема лучше Месси»

17 июля 2020, 03:34

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти выразил мнение, что его соотечественник, капитан «Барселоны» Лионель Месси уступает по игре нападающему «Реала» Кариму Бензема.

Я уже говорил, что в Месси есть всё, что вы хотите видеть в футболисте, но на сегодняшний день Карим Бензема лучше Месси.

Он превосходит Месси. Вам нужно просто смотреть футбол, чтобы увидеть, что Месси давно не показывает свой лучший уровень. Бензема даёт [своей команде] гораздо больше Месси. То, что прямо сейчас делает француз, мы уже очень давно не видели в исполнении игрока «Реала», не считая Криштиану Роналду.

В 37-м туре чемпионата Испании «Барселона» уступила «Осасуне» (1:2), а «Реал» победил «Вильярреал» (2:1) и завоевал чемпионский титул. Месси отличился забитым мячом, тогда как Бензема оформил дубль.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
17 июля в 20:14, ред.
Барселона это Месси (хорошая или плохая), а кто может утверждать что Бензема это Реал? Нет в современном футболе игрока так сильно воздействующего на игру, как своей так и команды соперника. И ещё барса забила 81 мяч против 68 реаловских, почему нападающий Реала лучше нападающего Барсы? Реал стал чемпионом благодаря отличной игре в защите.
eleven LC
eleven LC
17 июля в 12:35
Бензема наверно лучший футболист Реала в этом сезоне вместе с Куртуа и Рамосом
Насчёт Месси,да в этом году Месси забивает меньше но посмотрите сколько у него ассистов,короче говоря Бензема крут но не стоит уходить в крайности,это ведь Месси
juvenale
juvenale
17 июля в 11:47
хахаха согласен,Бензема топчик
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
17 июля в 10:15
Что за абсурд сравнивать месси с Бензема. Максимум в этом сезоне Бензема лучше Суареса, но никак не месси.
Шишанутый
Шишанутый
17 июля в 10:14
Раньше Месси был вторым после Роналду но сейчас он далеко позади. Лучше гнома можно назвать с десяток игрококв. Он даже в Топ-10 не попадет если смотреть объективно а результаты Барселоны этому подтвержденее. Месська ни какой в этом сезоне и видимо это конец его кареры. Следущий будет еще хуже а затем пенсия. Карим напротив очень круто прибавил и забил важные голы в том числе чемпеонский. Однозначно он этот год был лучше чем Месси.
дурман
дурман
17 июля в 10:09
Мозгов нет считай инвалид
feris1
feris1
17 июля в 08:56
Это подтверждает мои слова что гном сдулся и это факт.
Ну а Бензема после ухода Рона стал полноправным лидером в атаке Реала.
karnager
karnager
17 июля в 08:41
У Месси на полшестого а у Бензема на полсегодня. И да, по антропометрии Бензема выше Месси
112910415
112910415
17 июля в 08:00
ладно, и такая точка зрения имеет право на жизнь
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 07:50
Они же играют на разных позициях, спорное сравнение.
Тага Дага
Тага Дага
17 июля в 07:07
😂😂😂😂😂😂😂😂вот что делает каронавирус с людьми
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 06:54
Месси после карантина испортился.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 06:36
Опустили гнома таким сравнением
mihaluch
mihaluch
17 июля в 06:26
Пока Реал выше Барсы Бензима будет выше Месси.
cevin cigan
cevin cigan
17 июля в 06:22
Просто посмотрите на Карима..........сухой лист......в его возрасте он просто Шедевр!!! Настоящий лидер! Вот кто тянет,а не Азар.......Карим сам исполняет,сам создаёт. Он попал в команду свою.......Эден ни как не может понять,что нужно ровняться на Карима!!!
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 06:19
весьма спорно)))
амурец
амурец
17 июля в 05:12
Месси отметился голом Осасуне, а Бензема дубль Вильярреалу
Drakulа
Drakulа
17 июля в 04:14
Аргентинец называет лучшим не месси,объективно! Но он прав!!! Бензема забил почти столько же,хоть и отдал меньше передач,но Реал чемпион! Бензема еще и пашет больше месси...
Смольчик
Смольчик
17 июля в 03:44
У каждого свой луучший.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100