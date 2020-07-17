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Рамос: «Всё, к чему прикасается Зидан, превращается в золото»

17 июля 2020, 03:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу команды в чемпионате Испании и высказался о своём будущем в мадридском клубе.

Это награда за усердную работу, стабильность и баланс. Мы заслуживаем большой похвалы за то, что сделали, что бы ни говорили другие.

Зидан играет ключевую роль. Вы верим в него и то, что он делает. Каждый раз, когда он приходит, всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он уникален.

Я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Я не думаю, что есть какая-то проблема [с моим контрактом]. Буду здесь столько, сколько захочет меня видеть президент.

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Funny_Smailik
Funny_Smailik
17 июля в 11:53
Рамос: «Всё, к чему прикасается Зидан, превращается в золото»

Пусть не прикасается к своим фаберже чтобы не звенели =D
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 08:25
Зидан современный царь Мидас. Все к чему прикасается превращается в золото, даже Матерацци..
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 08:07
это просто эмоции))))))))))))
cevin cigan
cevin cigan ответ Romkurch (раскрыть)
17 июля в 06:12
    Romkurch
    Romkurch
    17 июля в 03:43
    Новая шестерка появилась.
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