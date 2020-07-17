Рамос: «Всё, к чему прикасается Зидан, превращается в золото»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу команды в чемпионате Испании и высказался о своём будущем в мадридском клубе.
Это награда за усердную работу, стабильность и баланс. Мы заслуживаем большой похвалы за то, что сделали, что бы ни говорили другие.
Зидан играет ключевую роль. Вы верим в него и то, что он делает. Каждый раз, когда он приходит, всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Он уникален.
Я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Я не думаю, что есть какая-то проблема [с моим контрактом]. Буду здесь столько, сколько захочет меня видеть президент.
Пусть не прикасается к своим фаберже чтобы не звенели =D
Пусть не прикасается к своим фаберже чтобы не звенели =D