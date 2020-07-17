Пономарев: «В поражении от „Локомотива“ виноват Набабкин и чертов VAR»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

В поражении от «Локомотива» виноват Набабкин, который привез пенальти, и этот чертов VAR . Рука абсолютно не была заметна для судейства, и никто из игроков обеих команд даже не среагировал на нее. В данном случае VAR делает плохую услугу. Непонятно, зачем он вообще так высоко руку поднял, когда прыгал.

Ганчаренко посетовал, что в ворота ЦСКА ставят много пенальти? Это правда, ставят много. Но я бы не стал винить судей, потому что все пенальти, которые ставили, были правильными, и на повторе это видно. Футболисты сами виноваты, надо играть корректнее. В советское время такая игра считалась неприличной.