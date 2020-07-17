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Пономарев: «В поражении от „Локомотива“ виноват Набабкин и чертов VAR»

17 июля 2020, 12:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

В поражении от «Локомотива» виноват Набабкин, который привез пенальти, и этот чертов VAR. Рука абсолютно не была заметна для судейства, и никто из игроков обеих команд даже не среагировал на нее. В данном случае VAR делает плохую услугу. Непонятно, зачем он вообще так высоко руку поднял, когда прыгал.

Ганчаренко посетовал, что в ворота ЦСКА ставят много пенальти? Это правда, ставят много. Но я бы не стал винить судей, потому что все пенальти, которые ставили, были правильными, и на повторе это видно. Футболисты сами виноваты, надо играть корректнее. В советское время такая игра считалась неприличной.

А так у команды нападение, конечно, слабенькое. Кроме Влашича никого нет. Если Чалову хорошо выкатить, он может забить. Но он не может, как Никола, сам протащить мяч, сам создать момент. Крайних нападающих вообще в команде нет. Мы все время пытаемся пройти через центр, а там куча защитников. И дальних ударов совсем нет. Только Обляков может раз за матч. ЦСКА просто некем выигрывать, вылезаем на одном Влашиче.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
17 июля в 15:15
Последнее время многовато пенальти в наши ворота. Армейцам надо повнимательнее относиться к этим моментам. Незачем давать шанс сопернику на ровном месте.
cska vperiod
cska vperiod
17 июля в 13:53
Бывает такое в футболе.
Columb
Columb ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
17 июля в 13:51
Смотрите турнирную таблицу двух последних лет, вопрос отпадет сам собой.
Adonius
Adonius
17 июля в 12:45
Просто Локомотив сильнее.
mensk
mensk
17 июля в 12:43
Нашли виновного...А остальные не при чем. И даже Гончаренко уже герой.
Cir Braun
Cir Braun
17 июля в 12:39
И судья не Вилков и опять проиграли.
Jantu
Jantu
17 июля в 12:36
Опять что-то помешало цска.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
17 июля в 12:29
очки с Рубином поделили! Этого и еще много ляпов тренера ,лишило нас ЛЧ
Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 июля в 12:26
С таким составом даже выше Спартака и Динамо находятся, чем еще недовольны, выше головы не прыгнешь
Legend 6
Legend 6
17 июля в 12:20
Влашичу нужно менять клуб, причём в это трансферное окно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июля в 12:18
Да ладно...
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