Прохин: «Михаил Кержаков – забавный молодой человек!»

Защитник «Зенита» рад, что попал в первую команду «сине-бело-голубых».

Почувствовал другой уровень, вокруг опытные футболисты, много где поиграли, много чего выиграли. Старшие помогают, я что-то беру у каждого из них, учусь. По моей позиции мне много подсказывают Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников здорово поддерживает морально, как и Михаил Кержаков. Михаил – забавный молодой человек! Его брат Александр – мой главный тренер в сборной, поэтому, когда я что-то не так делаю на тренировке, Михаил шутит: «Сейчас брату позвоню, больше не вызовет в сборную». Но пока не звонил.