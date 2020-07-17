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Прохин: «Михаил Кержаков – забавный молодой человек!»

17 июля 2020, 19:36

Защитник «Зенита» Данила Прохин рад, что попал в первую команду «сине-бело-голубых».

Почувствовал другой уровень, вокруг опытные футболисты, много где поиграли, много чего выиграли. Старшие помогают, я что-то беру у каждого из них, учусь. По моей позиции мне много подсказывают Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников здорово поддерживает морально, как и Михаил Кержаков. Михаил – забавный молодой человек! Его брат Александр – мой главный тренер в сборной, поэтому, когда я что-то не так делаю на тренировке, Михаил шутит: «Сейчас брату позвоню, больше не вызовет в сборную». Но пока не звонил.

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Все комментарии
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ Abverin (раскрыть)
18 июля в 11:39
для него это лично....
просто думает как признаться...
Legend 6
Legend 6 ответ Abverin (раскрыть)
18 июля в 08:10
Я гомофоб.
Еще сто раз напишу про это, потому что это позор игрокам и клубу.
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 00:50
пусть у тебя всё получится парень!)
Abverin
Abverin ответ Legend 6 (раскрыть)
17 июля в 23:09
Ты толко об этом и пишешь. Специалист?
Legend 6
Legend 6
17 июля в 22:43
Главное к Дзюбе задом не поворачивайся парень!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 19:57
19-ти летний парень называет дядю Мишу которому 34-й год "молодым человеком"...
Jantu
Jantu
17 июля в 19:55
Растет смена в Зените, не чета Маслову.
drug01
drug01
17 июля в 19:38
Всё будет впереди
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 19:38
Удачи парнишке!!!
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