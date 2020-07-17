Кавазашвили: «Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили раскритиковал форвардов «Зенита» и , которые в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитировали половой акт.

Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес «Спартака».

Медведев – умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Это же не дети. Азмун и Дзюба – взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта? Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба.

В этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внёс предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего полуфинала Кубка России со «Спартаком» и оштрафовать каждого на 300 тысяч рублей.