Кавазашвили: «Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна»

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили раскритиковал форвардов «Зенита» Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна, которые в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитировали половой акт.
Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес «Спартака».
Медведев – умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Это же не дети. Азмун и Дзюба – взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта? Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба.
В этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внёс предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего полуфинала Кубка России со «Спартаком» и оштрафовать каждого на 300 тысяч рублей.
А на счёт Дзюбы и Азмуна, это просто мерзко. Для миллионов мальчиков которые считают их кумирами и хотят с ними увидеться, или также хотят стать футболистами, это мерзкая, пошлая, отвратительная, немыслемо-жуткая "реклама" того, что творится в российском футболе. И не важно, кто это снимал и кто выложил в иНЕТе...
А на счёт Дзюбы и Азмуна, это просто мерзко. Для миллионов мальчиков которые считают их кумирами и хотят с ними увидеться, или также хотят стать футболистами, это мерзкая, пошлая, отвратительная, немыслемо-жуткая "реклама" того, что творится в российском футболе. И не важно, кто это снимал и кто выложил в иНЕТе...
Мне тоже не нравятся шутки подобного рода. Мне просто непонятно почему хотят отстранить зенитовских игроков. Вот и всё.
Кстати, на зенитовских ресурсах была подборка фото с гейскими шуточками между игроками Спартака. Но тут никто не возмущается и не требует отстранять игроков Спартака
Вывод - мораль в данном случае не причем, просто поклонник Спартака хочет ослабить Зенит перед полуфиналом. И вдвойне мерзко, что этот необъективный человек входит в КДК
Мне тоже не нравятся шутки подобного рода. Мне просто непонятно почему хотят отстранить зенитовских игроков. Вот и всё.
Кстати, на зенитовских ресурсах была подборка фото с гейскими шуточками между игроками Спартака. Но тут никто не возмущается и не требует отстранять игроков Спартака
Вывод - мораль в данном случае не причем, просто поклонник Спартака хочет ослабить Зенит перед полуфиналом. И вдвойне мерзко, что этот необъективный человек входит в КДК
Какое уголовное преступление или хотя бы административное правонарушение совершили Азмун с Дзюбой?
Правильно, никакое. Наказывать не за что
Какое уголовное преступление или хотя бы административное правонарушение совершили Азмун с Дзюбой?
Правильно, никакое. Наказывать не за что
Какое отношение к спорту имеют дурацкие шуточки в раздевалке? Если кто и виноват, так это тот, кто запустил видео в сеть.
Какое отношение к спорту имеют дурацкие шуточки в раздевалке? Если кто и виноват, так это тот, кто запустил видео в сеть.
Каким местом здесь кубок России ?!?
Почему кдк,рфс,рпл и прочие не обращают внимание на то :
Что когда любая из наших команд играет в евро кубках (середина недели),
то ВСЕГДА следующая ирга с отдохнувшим спартаком ?!?
Совпадение (из года в год) ?!? Не думаю !!!
Каким местом здесь кубок России ?!?
Почему кдк,рфс,рпл и прочие не обращают внимание на то :
Что когда любая из наших команд играет в евро кубках (середина недели),
то ВСЕГДА следующая ирга с отдохнувшим спартаком ?!?
Совпадение (из года в год) ?!? Не думаю !!!
и проживут счастливой семейной жизнью полчаса.
и проживут счастливой семейной жизнью полчаса.
Так вот кто настоящий ТриДваРаз...
Так вот кто настоящий ТриДваРаз...