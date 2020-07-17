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Кавазашвили: «Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна»

17 июля 2020, 18:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили раскритиковал форвардов «Зенита» Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна, которые в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитировали половой акт.

Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес «Спартака».

Медведев – умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Это же не дети. Азмун и Дзюба – взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта? Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба.

В этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внёс предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего полуфинала Кубка России со «Спартаком» и оштрафовать каждого на 300 тысяч рублей.

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Все комментарии
prinzЫп
prinzЫп ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
21 июля в 19:20
Ну, если смотреть на это, с позиции того, что он поклонник Спартака, то можно придраться, согласен.
А на счёт Дзюбы и Азмуна, это просто мерзко. Для миллионов мальчиков которые считают их кумирами и хотят с ними увидеться, или также хотят стать футболистами, это мерзкая, пошлая, отвратительная, немыслемо-жуткая "реклама" того, что творится в российском футболе. И не важно, кто это снимал и кто выложил в иНЕТе...
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ prinzЫп (раскрыть)
21 июля в 18:29
Я же не спорю - шутка Медведева была скверной и наказание за неё справедливо. Можно было и больше наказать. Но что можно предъявить Дзюбе с Азмуном мне не понятно.
Мне тоже не нравятся шутки подобного рода. Мне просто непонятно почему хотят отстранить зенитовских игроков. Вот и всё.
Кстати, на зенитовских ресурсах была подборка фото с гейскими шуточками между игроками Спартака. Но тут никто не возмущается и не требует отстранять игроков Спартака
Вывод - мораль в данном случае не причем, просто поклонник Спартака хочет ослабить Зенит перед полуфиналом. И вдвойне мерзко, что этот необъективный человек входит в КДК
prinzЫп
prinzЫп ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
19 июля в 15:04
Да закалебали вы с тем, что виновник тот, кто пустил видео в сеть. Да, согласен, тот редиска, поступил подло и тоже должен быть наказан. Но то, что в российском футболе творится такое - это омерзительно! И это не дурачество, а ГЕЕВСТВО! А геям, не место в футболе! А самое отвратительное, так это то, что ген.дир. Зенита, оправдывает эти ТИПА шуточки-баловства и говорит что они вот так сделают со Спартаком в сегодняшнем матче. Я не фанат Спартака, но любой нормальный мужчина, считает это грязью и мерзким поступком. Я не знаю и знать не хочу, за какой клуб ты болеешь, но уверен на все 1000000%%, если бы кто-то сказал открыто, что во время матча он сделает ТАК как на видео с твоим любимым клубом, то мягко говоря, тебе бы не понравилось. Да что там говорить, любой нормальный человек, с нормальной ориентацией (я имею в виду болельщик или фанат любого клуба в мире), готов был бы задушить этого ублюдка....
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин
19 июля в 11:01
Глядя на всё это, можно сделать только один вывод - спартачи очень боятся этой игры и не верят в свою победу. Вот и пытаются хоть как-то решить вопрос за пределами футбольного поля.
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ prinzЫп (раскрыть)
19 июля в 10:59
Кокорина и Мамаева обвинили в УГОЛОВНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, судили в соответствии с уголовным кодексом и вынесли наказание.

Какое уголовное преступление или хотя бы административное правонарушение совершили Азмун с Дзюбой?
Правильно, никакое. Наказывать не за что
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ prinzЫп (раскрыть)
19 июля в 10:56
А при чем здесь справедливость? Справедливость - это выйти на поле и играть в футбол. А Спартак и его болельщики пока интересуются чем угодно, но только не футболом, не игрой.
Какое отношение к спорту имеют дурацкие шуточки в раздевалке? Если кто и виноват, так это тот, кто запустил видео в сеть.
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
19 июля в 00:06
    Bayram Atayev
    Bayram Atayev
    18 июля в 10:15
    господин кавазашвилли хочет помочь выиграть плуфинал кубка спартаку. Это очень похвально но не такими подлыми методами удалив двух форвардов бомбардиров не только команды а всего рпл
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    18 июля в 08:35
    Что бы где не произходило,а выгоду ищут для спартака...
    Каким местом здесь кубок России ?!?
    Почему кдк,рфс,рпл и прочие не обращают внимание на то :
    Что когда любая из наших команд играет в евро кубках (середина недели),
    то ВСЕГДА следующая ирга с отдохнувшим спартаком ?!?
    Совпадение (из года в год) ?!? Не думаю !!!
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ Хиромант (раскрыть)
    18 июля в 08:06
    не факт что дети от него..
    safari-05
    safari-05
    18 июля в 07:56, ред.
    Ибо не ..й
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ Palex (раскрыть)
    18 июля в 07:24
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич
      18 июля в 02:43
      Хорошо, когда о ветеранах заботятся. Но некоторым ветеранам вместо синекуры больше подойдет санаторий.
      Prazdnik
      Prazdnik
      18 июля в 00:11
      На старых хейтеров не стоит обращать внимания, пускай отработаю свои психустановки
      n272nm
      n272nm
      17 июля в 23:57
      Отправьте это чучело на историческую родину в Грузию.
      Palex
      Palex ответ Pashok00786 (раскрыть)
      17 июля в 23:18, ред.
      Ну ещё три мяча в прошлом сезоне. Их тоже, вы себе сами привезли? И если у Зенита, такая примитивная тактика, как он умудрился, больше всех в чемпионате забить?
      goalaktika
      goalaktika
      17 июля в 23:15
      Поведение Дзюбиньё мы скоро забудем, а вот Азмуна на родине по возвращению могут посадить на кол за такое) увлекся слишком малой)
      Abverin
      Abverin
      17 июля в 23:11
      Кавазашвили истинный член.
      trimetil
      trimetil
      17 июля в 23:10
      Предлагаю лишить членства комитета по этике РФС Анзора Кавазашвили, из-за явной клубной предвзятости, на основе его предложения об отстранении игроков Зенита в матче со Спартаком в Кубке России.
      prinzЫп
      prinzЫп ответ cska1948 (раскрыть)
      17 июля в 23:04
      Если честно, слышал, был очень удивлён, но.....я их не знаю и знать не хочу. Пусть "геИруются" как хотят если им девушки и женщины не нравятся. Одно радует - слава Богу не размножаются..))
      berda2003
      berda2003
      17 июля в 22:50
      азмун в иран вернётся с мужем по имени дзюарт...
      и проживут счастливой семейной жизнью полчаса.
      suiw
      suiw
      17 июля в 22:38, ред.
      Эта " шутка" не такая уж и безобидная. Если это видео попадет на массовые экраны в Иране, то реакция родни Азмуна будет жесткая
      suiw
      suiw
      17 июля в 22:32
      Просмотрел. Не знаю, как к этому отнесётся Азмун. Это оскорбление его чести. Он ещё гол чудаку на букву М подарил. Ну а Дзюба в очередной раз показал свой высокий интеллект. Штрафовать и дисквалифицировать глупо, а вот поскандировать про них будет забавно в новом сезоне
      trimetil
      trimetil
      17 июля в 22:25
        cska1948
        cska1948 ответ prinzЫп (раскрыть)
        17 июля в 22:18
        Соккер, это не то место где решаются футбольные вопросы, а место, где люди обмениваются мнениями по футбольным вопросом. Я думаю, для вас не новость , что в РФПЛ играют и геи тоже.
        prinzЫп
        prinzЫп ответ cska1948 (раскрыть)
        17 июля в 22:13
        Ну ок, тебя возмутило, меня тоже, но это от нас ничего не зависит и мы ничего не изменим. Пусть будет так, как будет, т.е. пусть играют эти 2 гея, или 2аста, как мягче сказать ( уважаемый модератор, если что, слова ГЕЙ и 2аст - литературные) и да пусть победит СПАРТАК!!! Впервые буду болеть за Спартак, за исключением тех игр, когда они играют в Европе...
        cska1948
        cska1948 ответ prinzЫп (раскрыть)
        17 июля в 22:11
        Не надо сравнивать то, что было в СССР и что есть сейчас. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в СССР публично обсуждали однополые браки?
        Хиромант
        Хиромант ответ prinzЫп (раскрыть)
        17 июля в 22:08
        А чего же ты ни слова не говоришь о тех писаках, кто выложил это в сеть? Они виноваты в большей степени! Ты сам не мужик, что ли? Никогда не матерился, не имел половых контактов с женщиной (хотя конечно же имел - у тебя же есть дети), не напивался крепко, не совершал в молодости аморальных поступков? И если бы видео с твоим участием выложили в сеть тебе тогда не было бы стыдно перед своими детьми? Нормальные взрослые мужики могут шутить и прикалываться так, как им захочется (хоть в раздевалке на стадионе, хоть на рыбалке на берегу реки, хоть в гараже возле машины и т.п.), а вот кто все это выложил в сеть - в натуре редиска!
        cska1948
        cska1948 ответ KLINSI (раскрыть)
        17 июля в 22:08
        Чего так скромно? Можно и технарь Зениту влупить в кубковой игре за проступок в РПЛ! Это ведь так этично!
        prinzЫп
        prinzЫп ответ cska1948 (раскрыть)
        17 июля в 22:07
        Если действительно в таком возрасте, то должен помнить, что бывало в СССР, за такие "глупые поступки". Так что, этот наш спор конечно же ничего не решит в УК РФ, но если честно, не помешало бы много чего там менять.....
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