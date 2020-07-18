ГлавнаяНовости

Ривалдо: «Очень переживаю, что „Наполи“ может выбить „Барселону“ из ЛЧ»

18 июля 2020, 05:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи08.08.2020 в 22:00 Не начался

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его бывшая команда примет «Наполи». Первая встреча в Неаполе завершилась вничью (1:1).

Существует реальная опасность того, что «Барселона» может вылететь от «Наполи».

Как фанат и бывший игрок «Барселоны», я очень переживаю за этот матч и думаю, что большинство болельщиков разделяет со мной это неприятное чувство.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
21 июля в 20:27
Надо еще учитывать, что «Наполи» играл в первом матче не полным составом. Того же Кулибали не было. Да и команда с тех пор изменилась. Гаттузо больше не играет от обороны, а пытается давить высоко. Если в этом матче «Барса» и фаворит, то только номинальный.
Legend 6
Legend 6 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
18 июля в 08:15
Дело в том, что проигрыш Наполи, не повлияет на Бартомеу. Да повлияет на Месси, Суареса, Пике, Бускетса, но Бартомеу то не выгонят до выборов.
А Пуч да, толковый парень, только ритм игры не всегда чувствует, хотя ему только 20.
Глядя на таких футболистов как Пуч, Аленья, Фати, хочется верить что со сменой поколения у Барсы будет все в порядке.
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 07:22
Проигравший Осасуне у себя дома может проиграть Наполи элементарно.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
18 июля в 06:26, ред.
Если Наполи забьет первыми и уйдет в оборону то прощай Барса
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 06:21
Это вполне возможно.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 июля в 05:51
Удачи Наполи.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
18 июля в 05:40
    рус фан
    рус фан
    18 июля в 05:33
    Да Наполи вполне по силам сыграть например вничью со счетом 2-2 и выбить каталонских.
    mihaluch
    mihaluch
    18 июля в 05:25
    Боязно но маловероятно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 июля в 05:05
    Вполне может.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100