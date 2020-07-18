Ривалдо: «Очень переживаю, что „Наполи“ может выбить „Барселону“ из ЛЧ»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его бывшая команда примет «Наполи». Первая встреча в Неаполе завершилась вничью (1:1).

Существует реальная опасность того, что «Барселона» может вылететь от «Наполи».

Как фанат и бывший игрок «Барселоны», я очень переживаю за этот матч и думаю, что большинство болельщиков разделяет со мной это неприятное чувство.