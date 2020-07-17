Кандидат в президенты «Барселоны»: «Месси несчастлив из-за неудач в ЛЧ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поддержал форварда команды Лионеля Месси.
Лео несчастлив и сомневается, что делать дальше. Он разочарован, ведь год за годом не может выиграть Лигу чемпионов. Именно на это нужно обратить внимание.
Мы хотим, чтобы Месси понимал, что мы бы создали все условия, чтобы в последние годы карьеры он смог бы выиграть Лигу чемпионов еще несколько раз.
Напомним, что выборы президента «Барселоны» состоятся в следующем году.
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Все больше и больше, роль в истории Хави и Иньесты показывает их важность и значимость в карьере Месси и его трофеях!
Да и почему для Месси должны создавать условия? Если он, по словам его персофанов может и одиночку "тащить" Барселону!
С таким же успехом, можно купить Дзюбу с меньшей зарплатой и для него создать условия для выигрыша ЛЧ.
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Все больше и больше, роль в истории Хави и Иньесты показывает их важность и значимость в карьере Месси и его трофеях!
Да и почему для Месси должны создавать условия? Если он, по словам его персофанов может и одиночку "тащить" Барселону!
С таким же успехом, можно купить Дзюбу с меньшей зарплатой и для него создать условия для выигрыша ЛЧ.
Поменьше бы водился и не жадничал, может было бы получше. Ну а совсем хорошо будет, когда новый тренер и новый президент придет.
Надеюсь хоть тогда в обороне порядок наведут, а иначе удачи не видать.
Поменьше бы водился и не жадничал, может было бы получше. Ну а совсем хорошо будет, когда новый тренер и новый президент придет.
Надеюсь хоть тогда в обороне порядок наведут, а иначе удачи не видать.