Кандидат в президенты «Барселоны»: «Месси несчастлив из-за неудач в ЛЧ»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поддержал форварда команды .

Лео несчастлив и сомневается, что делать дальше. Он разочарован, ведь год за годом не может выиграть Лигу чемпионов. Именно на это нужно обратить внимание.

Мы хотим, чтобы Месси понимал, что мы бы создали все условия, чтобы в последние годы карьеры он смог бы выиграть Лигу чемпионов еще несколько раз.