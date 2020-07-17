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Кандидат в президенты «Барселоны»: «Месси несчастлив из-за неудач в ЛЧ»

17 июля 2020, 21:57

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поддержал форварда команды Лионеля Месси.

Лео несчастлив и сомневается, что делать дальше. Он разочарован, ведь год за годом не может выиграть Лигу чемпионов. Именно на это нужно обратить внимание.

Мы хотим, чтобы Месси понимал, что мы бы создали все условия, чтобы в последние годы карьеры он смог бы выиграть Лигу чемпионов еще несколько раз.

Напомним, что выборы президента «Барселоны» состоятся в следующем году

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
18 июля в 15:42
Надо гнать всю банду Бармалея. Не правильно покупают игроков, транжирят много денег чем они стоят, понятно что часть себе в карман, но всё же должен быть предел, и наконец покупают левых тренеров а не тех кто горит желанием... нет не получить кучу бабла а именно привести Великую Барселону к победам, кто душой и сердцем с клубом. Когда придёт правильное руководство, и начнёт выбирать правильных игроков учитывая мнение идейного тренера, а он будет строить команду. Тогда и будет новая Барселона с новыми победами. Visca el Barca! =)
NGYRZ
NGYRZ
18 июля в 12:01
Если в шоу-бизнес пробиваются через постель, то в Барселоне на пост президента, через кастинг: "кто лучше прогнется под Месси".
KoJIбасА
KoJIбасА
18 июля в 09:17
Гному попку подтирают))) он уже не то что ЛЧ не выиграет, он даже кубок между дворами не возмёт!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
18 июля в 05:54
Месси виноват в этих неудачах.
рус фан
рус фан
18 июля в 05:13, ред.
Еще целый год до выборов, каталонских ждут видимо новые чудачества Барта, Леонель будет играть как надо если в команду придут Мбапе, молодой норвежец, Кевин Де Брюнье+ опорник типов Верратти/Канте, левый защитник получше уровня что сейчас и нужен защ в центр, так как Пике состарился и часто ошибается. Продать нужно Дембеле, Коута, Гризмана, Видаля 33 года, Бретуэйт 29 лет 10 матчей 1 гол и все, зачем брали, Семеду всего 2 паса за весь сезон. Вырученных денег не хватит (в лучшем случае млн 300 за всех получат на мой субьективный взгляд), надо еще примерно столько же, то есть не меньше 600 млн потратить на обновление состава, из за Бартомеу образовалась такая огромная уже финансовая дыра по составу.
Columb
Columb
18 июля в 00:25
Кто ему виноват.
Шишанутый
Шишанутый
17 июля в 23:57
Барселону пора переменовать в Мессилону ведь там интересы карлика ставятся пре выше интересов клуба. Делают все чтобы Месське было максимально комфортно а не ради командных достижений. Вот у Реала есть команда а у Барсы нет и не будет, пока не удйет гном.
NGYRZ
NGYRZ
17 июля в 23:45, ред.
Мы хотим, чтобы Месси понимал, что мы бы создали все условия, чтобы в последние годы карьеры он смог бы выиграть Лигу чемпионов еще несколько раз.
_____________________

Все больше и больше, роль в истории Хави и Иньесты показывает их важность и значимость в карьере Месси и его трофеях!

Да и почему для Месси должны создавать условия? Если он, по словам его персофанов может и одиночку "тащить" Барселону!

С таким же успехом, можно купить Дзюбу с меньшей зарплатой и для него создать условия для выигрыша ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 22:27
Месси несчастлив??? Можно подумать , что Тер Штегена, Бускетса, Суареса и др, прям прет от счастья.
Поменьше бы водился и не жадничал, может было бы получше. Ну а совсем хорошо будет, когда новый тренер и новый президент придет.
Надеюсь хоть тогда в обороне порядок наведут, а иначе удачи не видать.
dimagas2
dimagas2
17 июля в 22:12
Потому Хави и не хочет их тренировать,нужно убрать старое поколение.
juvenale
juvenale
17 июля в 22:09
зато зм получает за обсеры
Legend 6
Legend 6
17 июля в 22:07
Сейчас такой период, когда нужно перестраивать команду. Лео еще года 3 поиграет, а потом поедет в Аргентину, Катар или еще куда-то. Сейчас на первый план должный выходить такие ребята как Пуч, Фати.
Aчиститель
Aчиститель
17 июля в 22:03
За такие бабки можно иногда и несчастливым побыть.
Jantu
Jantu
17 июля в 21:57
Так тоже бывает.
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