Хазенхюттль: «Пока у „Саутгемптона“ нет хорошего предложения по Хейбьергу»

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17 июля 2020, 16:21

Главный тренер «Саутгемптона» поделился мнением о будущем полузащитника , которого СМИ активно сватают в «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Он хочет отдать всего себя, пока он с нами. Что касается его будущего, он знает, что есть некоторый интерес, и, надеюсь, что клуб, который хочет его подписать, действительно заинтересован в нем. Если нет, он останется с нами.