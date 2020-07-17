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Хазенхюттль: «Пока у „Саутгемптона“ нет хорошего предложения по Хейбьергу»

17 июля 2020, 16:21

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился мнением о будущем полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга, которого СМИ активно сватают в «Эвертон» и «Тоттенхэм»

Он хочет отдать всего себя, пока он с нами. Что касается его будущего, он знает, что есть некоторый интерес, и, надеюсь, что клуб, который хочет его подписать, действительно заинтересован в нем. Если нет, он останется с нами.

Если кто-то еще хочет заполучить его, то он должен сделать хорошее предложение. Мы должны найти беспроигрышную ситуацию, и тогда все будут счастливы. Пока у нас этого нет, он наш игрок и им останется.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 20:19
Капитанской повязки лишился, контракт продлевать не хочет - если не продать ситуация станет совсем безвыигрышной для святых.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 16:22
Нет и не будет
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