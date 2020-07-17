Хазенхюттль: «Пока у „Саутгемптона“ нет хорошего предложения по Хейбьергу»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился мнением о будущем полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга, которого СМИ активно сватают в «Эвертон» и «Тоттенхэм».
Он хочет отдать всего себя, пока он с нами. Что касается его будущего, он знает, что есть некоторый интерес, и, надеюсь, что клуб, который хочет его подписать, действительно заинтересован в нем. Если нет, он останется с нами.
Если кто-то еще хочет заполучить его, то он должен сделать хорошее предложение. Мы должны найти беспроигрышную ситуацию, и тогда все будут счастливы. Пока у нас этого нет, он наш игрок и им останется.