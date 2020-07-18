Ривалдо: «„Барсе“ стоит задуматься о смене тренера и возвращении Неймара»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо призвал руководство клуба подумать над возможной отставкой с поста главного тренера и приобретением форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Есть серьёзный вопрос, который заключается в том, следует ли «Барселоне» менять тренера перед Лигой чемпионов, и, честно говоря, мне кажется, президенту [клуба] придётся поломать голову. Полагаю, он должен подумать об этом. Болельщики и пресса разочарованы работой Сетьена и его стилем игры. Всё это говорит о том, что изменения необходимы прямо сейчас.

Время активирования опции выкупа Лаутаро Мартинеса истекло, так что «Интер» теперь может запросить больше денег за игрока и наверняка хочет продлить с ним контракт и сохранить в клубе. По этой причине, я считаю, что «Барселона» должна переключиться на трансфер Неймара этим летом.

Я считаю, что воссоединение Неймара с Месси поможет «Барселоне» вновь стать той сенсационной командой, выигравшей столько титулов несколько лет назад. Неймар стал бы лучшим из возможных приобретений, так как взбодрил бы команду и стал бы хорошей альтернативой Месси, у которого бы появилась возможность для отдыха.