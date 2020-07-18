ГлавнаяНовости

Ривалдо: «„Барсе“ стоит задуматься о смене тренера и возвращении Неймара»

18 июля 2020, 06:38

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо призвал руководство клуба подумать над возможной отставкой Кике Сетьена с поста главного тренера и приобретением форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Есть серьёзный вопрос, который заключается в том, следует ли «Барселоне» менять тренера перед Лигой чемпионов, и, честно говоря, мне кажется, президенту [клуба] придётся поломать голову. Полагаю, он должен подумать об этом. Болельщики и пресса разочарованы работой Сетьена и его стилем игры. Всё это говорит о том, что изменения необходимы прямо сейчас.

Время активирования опции выкупа Лаутаро Мартинеса истекло, так что «Интер» теперь может запросить больше денег за игрока и наверняка хочет продлить с ним контракт и сохранить в клубе. По этой причине, я считаю, что «Барселона» должна переключиться на трансфер Неймара этим летом.

Я считаю, что воссоединение Неймара с Месси поможет «Барселоне» вновь стать той сенсационной командой, выигравшей столько титулов несколько лет назад. Неймар стал бы лучшим из возможных приобретений, так как взбодрил бы команду и стал бы хорошей альтернативой Месси, у которого бы появилась возможность для отдыха.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену и не собирается увольнять его до конца сезона.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
18 июля в 15:59, ред.
Неймар сам понимает что он был звёздой только когда рядом играли супер ассистенты Лео и Суарес. Как только он перешёл в ПСЖ, то сразу сдулся. Теперь возвращение в Барсу нужно не Лео а именно бразильцу чтобы подтянуть свой звёздный статус. Его ведь уже начали забывать, напоминают что он существует только его скандалы и судебные тяжбы с Барсой. Если уйдёт Месси из Барсы, Неймар станет той же блеклой тенью, которой он является в ПСЖ на данный момент =)
NGYRZ
NGYRZ
18 июля в 08:51
Я считаю, что воссоединение Неймара с Месси поможет «Барселоне» вновь стать той сенсационной командой, выигравшей столько титулов несколько лет назад.
________________________

Странно, а как же то, что в эпоху игры Неймара за Барселону, фанаты этого клуба кричали - будто Месси в одиночку добывает все трофеи и тащит клуб???!!,

Но почему-то, после ухода бразильца, Месси вдруг резко стал меньше в одиночку добывать трофеи и тащить клуб и каждый сезон с треском вылетать из ЛЧ, СОВПАДЕНИЕ????

Хорошо хоть были Суарес с Тер Штегеным, а то Месси и тех трофеев, что были добыты после Неёмара не увидел бы!
112910415
112910415
18 июля в 08:41
Когда бы все так просто решалось ...
STVA 1
STVA 1
18 июля в 08:22
Тренера менять и защиту... Неймар не панацея.
handreb
handreb
18 июля в 08:21
Так давно пора.
mihaluch
mihaluch
18 июля в 07:32
Барсе нужна коренная перестройка.
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 07:17
просто месси стал чемоданом без ручки)))
МиХаХа
МиХаХа
18 июля в 07:13
Тренер явно не уровень Барсы
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
18 июля в 07:09
Если и Неймар и вернется не вижу что может поменяться) защита у Барсы проходной двор. Хорошая бы связка получилась Пике+Ван Дейк
Abverin
Abverin
18 июля в 07:01
Наверное, он прав.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
18 июля в 06:57, ред.
Колос Ковалевка - Динамо Киев 1.13 - 8.30 - 20.00 (Завтра)
Коэффициенты сто процентов неправильные. Когда поменяете, поменяйте и мою ставку на этот матч, т.е. оставьте на коэффициенте 20
ОПС
ОПС
18 июля в 06:48
Сами как нибудь решат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100