Ривалдо: «„Барсе“ стоит задуматься о смене тренера и возвращении Неймара»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо призвал руководство клуба подумать над возможной отставкой Кике Сетьена с поста главного тренера и приобретением форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Есть серьёзный вопрос, который заключается в том, следует ли «Барселоне» менять тренера перед Лигой чемпионов, и, честно говоря, мне кажется, президенту [клуба] придётся поломать голову. Полагаю, он должен подумать об этом. Болельщики и пресса разочарованы работой Сетьена и его стилем игры. Всё это говорит о том, что изменения необходимы прямо сейчас.
Время активирования опции выкупа Лаутаро Мартинеса истекло, так что «Интер» теперь может запросить больше денег за игрока и наверняка хочет продлить с ним контракт и сохранить в клубе. По этой причине, я считаю, что «Барселона» должна переключиться на трансфер Неймара этим летом.
Я считаю, что воссоединение Неймара с Месси поможет «Барселоне» вновь стать той сенсационной командой, выигравшей столько титулов несколько лет назад. Неймар стал бы лучшим из возможных приобретений, так как взбодрил бы команду и стал бы хорошей альтернативой Месси, у которого бы появилась возможность для отдыха.
Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» выразило поддержку Сетьену и не собирается увольнять его до конца сезона.
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Странно, а как же то, что в эпоху игры Неймара за Барселону, фанаты этого клуба кричали - будто Месси в одиночку добывает все трофеи и тащит клуб???!!,
Но почему-то, после ухода бразильца, Месси вдруг резко стал меньше в одиночку добывать трофеи и тащить клуб и каждый сезон с треском вылетать из ЛЧ, СОВПАДЕНИЕ????
Хорошо хоть были Суарес с Тер Штегеным, а то Месси и тех трофеев, что были добыты после Неёмара не увидел бы!
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Странно, а как же то, что в эпоху игры Неймара за Барселону, фанаты этого клуба кричали - будто Месси в одиночку добывает все трофеи и тащит клуб???!!,
Но почему-то, после ухода бразильца, Месси вдруг резко стал меньше в одиночку добывать трофеи и тащить клуб и каждый сезон с треском вылетать из ЛЧ, СОВПАДЕНИЕ????
Хорошо хоть были Суарес с Тер Штегеным, а то Месси и тех трофеев, что были добыты после Неёмара не увидел бы!
Коэффициенты сто процентов неправильные. Когда поменяете, поменяйте и мою ставку на этот матч, т.е. оставьте на коэффициенте 20
Коэффициенты сто процентов неправильные. Когда поменяете, поменяйте и мою ставку на этот матч, т.е. оставьте на коэффициенте 20