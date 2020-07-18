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Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

18 июля 2020, 14:07

В пятницу, 24 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдёт очередное заседание Исполкома РФС

Как сообщает пресс-служба организации, РФС подведет итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

В повестку заседания также входит утверждение регламентирующих документов по проведению следующего сезона РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России. Будут затронуты финансовые вопросы организации, вопросы о внесении изменений в дисциплинарный регламент РФС и регламент организации по статусу и переходам футболистов.

Также будет утвержден список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.

Недавно РФС объявил об изменениях в регламенте РПЛ.

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Groove000
Groove000
18 июля в 15:40
Итог: мы все про...али
holms918
holms918
18 июля в 15:22
Давайте, подводите итоги, флаг в руки.
Abverin
Abverin
18 июля в 15:02
Тоже нужно.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 14:36
Поглядим , что эти товарищи надумают..
mihaluch
mihaluch
18 июля в 14:35
Заседание РФС читай Маяковскго "Прозаседавшиеся".
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 14:23
Пора бы уже Премьер-Лигу расширить.
Давайте думать
Давайте думать
18 июля в 14:19
В отечественном футболе все хорошо.
Вот НАМ по премии еще!!!
STVA 1
STVA 1
18 июля в 14:13
Себя уволить не хотят?
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