Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

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18 июля 2020, 14:07

В пятницу, 24 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдёт очередное заседание Исполкома РФС .

Как сообщает пресс-служба организации, РФС подведет итоги сезона Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

В повестку заседания также входит утверждение регламентирующих документов по проведению следующего сезона РПЛ , ФНЛ , ПФЛ и Кубка России. Будут затронуты финансовые вопросы организации, вопросы о внесении изменений в дисциплинарный регламент РФС и регламент организации по статусу и переходам футболистов.

Также будет утвержден список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.