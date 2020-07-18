Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

В пятницу, 24 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдёт очередное заседание Исполкома РФС.
Как сообщает пресс-служба организации, РФС подведет итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
В повестку заседания также входит утверждение регламентирующих документов по проведению следующего сезона РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Кубка России. Будут затронуты финансовые вопросы организации, вопросы о внесении изменений в дисциплинарный регламент РФС и регламент организации по статусу и переходам футболистов.
Также будет утвержден список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.
Недавно РФС объявил об изменениях в регламенте РПЛ.
Вот НАМ по премии еще!!!
Вот НАМ по премии еще!!!