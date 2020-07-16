«Алания» получила лицензию на участие в ПФЛ и ФНЛ

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16 июля 2020, 13:57

«Алания» выполнила все требования и получила лицензию для участия в следующем сезоне. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 в первенстве ПФЛ команда из Владикавказа заняла второе место в зоне «Юг» и не могла претендовать на повышение в классе, но, по информации «Матч ТВ», руководство клуба рассматривало вариант с переходом в первенство ФНЛ . 19 июня комиссия РФС по лицензированию клубов объявила о том, что «Алании» будет выдана лицензия РФС II с условием выполнения до 2 июля установленных ей требований.