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«Алания» получила лицензию на участие в ПФЛ и ФНЛ

16 июля 2020, 13:57

«Алания» выполнила все требования и получила лицензию для участия в следующем сезоне. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 в первенстве ПФЛ команда из Владикавказа заняла второе место в зоне «Юг» и не могла претендовать на повышение в классе, но, по информации «Матч ТВ», руководство клуба рассматривало вариант с переходом в первенство ФНЛ. 19 июня комиссия РФС по лицензированию клубов объявила о том, что «Алании» будет выдана лицензия РФС II с условием выполнения до 2 июля установленных ей требований. 

«„Алания“ выполнила все требования и получила лицензию. Клуб заявился в ФНЛ и ПФЛ, но пока состав участников не утвержден», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

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ХУБУЛ
ХУБУЛ
16 июля в 16:51
Газаевы Такоевы и прочая шалупень ваш выход.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
16 июля в 15:28
Газзаевы, это не про вас...
Columb
Columb
16 июля в 14:40
Удачи Алании в чемпионате!
g8s68svzns59
g8s68svzns59
16 июля в 14:24
Главное псину усатую даже близко не подпускайте
чемпионство с душком
чемпионство с душком
16 июля в 14:21
давно к ним Газзаев не наведывался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 14:09
Вот и славно...
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