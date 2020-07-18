«Валенсия» выставила на трансфер капитана команды

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18 июля 2020, 20:29

Капитан «Валенсии» выставлен на трансфер.

Как сообщается, испанский клуб принял такое решение по экономическим причинам (команде нужно разгрузить платёжную ведомость). «Летучие мыши» готовы расстаться со своим хавбеком за 10 млн евро.

Однако сам Парехо выдвинул клубу определённые условия. 31-летний полузащитник готов перейти только в «Реал», «Барселону», «Севилью», «Атлетико» или «Вильярреал».

Нынешний контракт Парехо заканчивается летом 2022 года, а сам игрок хочет получить от «Валенсии» 3 млн евро, которые он зарабатывает за сезон по текущему соглашению.