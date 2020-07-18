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«Валенсия» выставила на трансфер капитана команды

18 июля 2020, 20:29

Капитан «Валенсии» Даниэль Парехо выставлен на трансфер.

Как сообщается, испанский клуб принял такое решение по экономическим причинам (команде нужно разгрузить платёжную ведомость). «Летучие мыши» готовы расстаться со своим хавбеком за 10 млн евро.

Однако сам Парехо выдвинул клубу определённые условия. 31-летний полузащитник готов перейти только в «Реал», «Барселону», «Севилью», «Атлетико» или «Вильярреал».

Нынешний контракт Парехо заканчивается летом 2022 года, а сам игрок хочет получить от «Валенсии» 3 млн евро, которые он зарабатывает за сезон по текущему соглашению.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
19 июля в 03:55
Клоуны. Болельщики владельцев окончательно добьют после такого. Парехо - легенда Валенсии!
Aчиститель
Aчиститель
19 июля в 01:46
Пусть дела у Валенсии наладятся.
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
19 июля в 00:51
Как и говорила младшая, они делают с клубом что хотят.
Binger
Binger
19 июля в 00:41
Это дело Валенсии, если дела идут неважно.
dimagas2
dimagas2 ответ Верг (раскрыть)
19 июля в 00:08
Была такая новость и не то что бы лишних игроков, а 69.. ключевых.
Верг
Верг
18 июля в 23:44
Там лим вдаделец вместе со своей тупорылой дочкой разваливают команду, еще человек 10 собираются выставить
Yurza
Yurza
18 июля в 22:14
Обдуманный шаг.
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 21:45
За такие деньги и в России купят.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 июля в 20:54
Экономику поправят продав Феррана Торреса, а здесь очевидно другое. У Парехо и раньше случались конфликты с руководством, когда ему что-то не нравилось, например Пранделли. Похоже весь этот бред, который происходит с Валенсией капитан воспринимает без энтузиазма и этого не скрывает. Да и играть после ухода Марселино он стал заметно хуже.
волгодон 2
волгодон 2
18 июля в 20:49
Пареха уже не тот.
Тот готов был в Спартак.
DEIVID
DEIVID
18 июля в 20:38
Давно стоило продать.
beefs
beefs
18 июля в 20:30
вот это ситуация, капитана на продажу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 20:30, ред.
Всяко в жизни бввает...
Брулин
Брулин
18 июля в 20:29
Кто то купит конечно
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