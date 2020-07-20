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Рамос провёл 650-й матч за «Реал»

20 июля 2020, 08:00
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 38-го тура Примеры

Этот поединок стал 650-м для защитника Серхио Рамоса в составе мадридского клуба. Впереди него расположились Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

 

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Все комментарии
BARRRS
BARRRS
20 июля в 20:28
Как щас помню как его Роналдинью матал на штангу.

Во были времена!

Аха-ха)
BARRRS
BARRRS
20 июля в 20:27
мерзкий футболист, как личность он просто противен порой даже глорам реала.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Beka_byaka (раскрыть)
20 июля в 13:00, ред.
глупо упрекать игрока за желание попробовать себя в новой лиге, новые награды, новая страна, новые ощущения. Но еще глупее упрекать игрока за желание оставаться в родной команде всю жизнь, особенно если команда с приставкой ТОП и борется за все трофеи. Мальдини, Джеррард, Тотти легенды своих команд.
п.с. Рамос мадридиста уже глубоко в крови, хотя и воспитанник Севильи, Роналду другой. Ему важнее личные награды, нежели командные.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ruslan3132 (раскрыть)
20 июля в 12:11
Конечно, как минимум 2 раза он должен был брать ЗМ. Да несомненно преданность, и несмотря ни на что не покинул свой родной клуб, даже в самые тяжелые времена реала, требует огромного уважения.

Но как быть тогда с Роналду, который при первой возможности ущел в Ювентус, зная что у реала игровой спад?? Значит это не совсем честно с его стороны.

И тут возникает ещё один вопрос, а почему тогда практически все болелы реала упрекают Месси за то что он только в Барселоне играет?? Вот не могу понять, что есть хорошо а что нет.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Beka_byaka (раскрыть)
20 июля в 11:29
Рамос заслужил ЗЧ поболее чем Ван Дейк например. И да, конечно 650 матчей это очень достойно!
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ shlomo (раскрыть)
20 июля в 11:28
почему своего рода? )) Он и есть Легенда Реала ) в том числе по количеству завоеванных титулов с командой )
Угадайте кто
Угадайте кто
20 июля в 10:40
Эрнандес Эрнандес провёл столько же за Барселону)
Glyba
Glyba
20 июля в 09:39
Это очень много.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ shlomo (раскрыть)
20 июля в 08:53, ред.
И ни разу не получил ЗМ. Хотя все ЛЧ вытаскивал именно он. Я другого не пойму. Значит если футболист предан клубу и проводит 650 матчей за него это достойно уважения?? Тоесть, Рамоса надо за это уважать?? Эххх эти двойные стандарты.
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 08:37
60 игр еще будет очень тяжко сыграть.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
20 июля в 08:30
Это не может не радовать
Литейный 4
Литейный 4
20 июля в 08:26
А сколько Пике отыграл за смежников? Гыгыгы
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
20 июля в 08:23
Рамос стал легендой в Реале.
Вова Туземец
Вова Туземец
20 июля в 08:21
Вот только в концовке чемпа расслабились
shlomo
shlomo
20 июля в 08:21
Своего рода легенда Реала...650 матчей с 2005 года это солидно...выиграл все что только можно за свою карьеру...рекордсмен сборной Испании по количеству сыгранных матчей....и если не ошибаюсь, лучший бомбардир среди защитников, выступающих в Примере в XXI веке.....Молодца!!!!
МиХаХа
МиХаХа
20 июля в 08:19
Так и до 700 дотянет
Опасный хулиган
Опасный хулиган
20 июля в 08:17
Солидно
mihaluch
mihaluch
20 июля в 08:12
Рекордная цифра даже для Реала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 08:09
Это цыфра, однако...
Угадайте кто
Угадайте кто
20 июля в 08:04
Рамос конечно машина
VAN ARM
VAN ARM
20 июля в 08:01
хороший результат))
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