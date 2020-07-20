Рамос провёл 650-й матч за «Реал»

«Реал» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 38-го тура Примеры.
Этот поединок стал 650-м для защитника Серхио Рамоса в составе мадридского клуба. Впереди него расположились Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).
✨🔝⚽ @SergioRamos marked his 6️⃣5️⃣0️⃣th match for @RealMadrid with a goal!#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/0pHHw1Wh5w— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 19, 2020
Во были времена!
Аха-ха)
Во были времена!
Аха-ха)
п.с. Рамос мадридиста уже глубоко в крови, хотя и воспитанник Севильи, Роналду другой. Ему важнее личные награды, нежели командные.
п.с. Рамос мадридиста уже глубоко в крови, хотя и воспитанник Севильи, Роналду другой. Ему важнее личные награды, нежели командные.
Но как быть тогда с Роналду, который при первой возможности ущел в Ювентус, зная что у реала игровой спад?? Значит это не совсем честно с его стороны.
И тут возникает ещё один вопрос, а почему тогда практически все болелы реала упрекают Месси за то что он только в Барселоне играет?? Вот не могу понять, что есть хорошо а что нет.
Но как быть тогда с Роналду, который при первой возможности ущел в Ювентус, зная что у реала игровой спад?? Значит это не совсем честно с его стороны.
И тут возникает ещё один вопрос, а почему тогда практически все болелы реала упрекают Месси за то что он только в Барселоне играет?? Вот не могу понять, что есть хорошо а что нет.