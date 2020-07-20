Рамос провёл 650-й матч за «Реал»

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20 июля 2020, 08:00

«Реал» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 38-го тура Примеры.

Этот поединок стал 650-м для защитника в составе мадридского клуба. Впереди него расположились Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).