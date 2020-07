Рамос провёл 650-й матч за «Реал»

«Реал» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 38-го тура Примеры.

Этот поединок стал 650-м для защитника в составе мадридского клуба. Впереди него расположились Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

✨🔝⚽ @SergioRamos marked his 6️⃣5️⃣0️⃣th match for @RealMadrid with a goal!#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/0pHHw1Wh5w