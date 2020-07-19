Месси побил рекорд Хави по количеству ассистов за сезон в Ла Лиге

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19 июля 2020, 19:34

Нападающий «Барселоны» побил рекорд своего бывшего партнёра по команде Хави.

В матче 38-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» капитан каталонского клуба отметился результативной передачей. Этот ассист стал для аргентинца 21-м в сезоне, что является рекордом Ла Лиги.

До этого рекордное количество результативных передач в испанском чемпионате принадлежало Хави (20 ассистов в сезоне 2008/2009).