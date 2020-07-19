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Месси побил рекорд Хави по количеству ассистов за сезон в Ла Лиге

19 июля 2020, 19:34
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд своего бывшего партнёра по команде Хави.

В матче 38-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» капитан каталонского клуба отметился результативной передачей. Этот ассист стал для аргентинца 21-м в сезоне, что является рекордом Ла Лиги.

До этого рекордное количество результативных передач в испанском чемпионате принадлежало Хави (20 ассистов в сезоне 2008/2009).

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Все комментарии
di byadjo
di byadjo ответ Beka_byaka (раскрыть)
20 июля в 13:27
    di byadjo
    di byadjo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    20 июля в 13:25
    Бармалея нужно первым гнать.и вернуть Ляпорта и тренера нужно Луиса Энрике вернуть.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Шишанутый (раскрыть)
    20 июля в 09:06
    Шишани, тут речь идёт о Месси и Хави. Перестань сравнивать Роналду и Месси. Тут все знают что ты безума от Роналду. Они оба хороши. Пойми, они оба дали колоссальный толчек в развитии футбола. У каждого есть свои недостатки. И достойнсва. И не надо их сравнивать. Просто надо быть объективным. Кстати, я считаю что серебро ЧМ не менее ценее чем золото Европы.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ NGYRZ (раскрыть)
    20 июля в 09:02
    Какже все быстро забыли, когда Барселона заставляла реал дрожать. Когда Месси издевался над всей командой. Значит чемпионство в Ла лиге, это уже мусор)) ахахахах что так радуетесь-то тогда в этом году?? Эххх куда делась объективность и мужественность среди фанатов??
    Ikarus74
    Ikarus74
    20 июля в 07:40
    То ли еще будет, боюсь даже представить сколько было бы ассистов будь Суарес здоров весь сезон!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Шишанутый (раскрыть)
    20 июля в 00:20
    И забивал великим Андорам, а не жалким Мексикам, Бразилиям - не дописал)
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ karnager (раскрыть)
    20 июля в 00:18
    То есть для тебя то, что Месси лучший ассистент - это играна на одного человека ( на него)? Смешон, очень смешон. Тогда назови хоть одного футболиста, на которого не играю с таким количеством асистов?
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    20 июля в 00:15
    Что значит "тренер и президент не хотят снимать розовые очки и реально взглянуть на положение дел в команде"? Ты видел хоть одно логическое действие клуба за последние 3 года? Я нет. При чем тут тренер? Берут непонятно кого... При чем тут Месси? Он виноват в покупке игроков? Трансферы видел? Брали бесполезных, хотя не мало талантливой молодежи. Главная причина нынешней Барсы - Бармалей . Пока он будет у руля, никто не сможет помочь клубу!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ karnager (раскрыть)
    19 июля в 22:12
    Главная проблема Барселоны, это оборона.. точнее ее отсутствие.
    Они то и раньше не славились надёжностью, но это все компенсировалось владением мяча и постоянными атаками. Типа лучшая защита, это нападение.
    А сейчас владеть мячом не могут, обороняться тем более.
    Тер Штеген очень много выручает, этого тоже очень часто бывает недостаточно
    karnager
    karnager ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    19 июля в 21:58
    Речь идет о том, что даже рекорд Месси не помогает Барселоне выигрывать титулы, даже с учетом того, что этот рекорд по ассистам (то есть командный). Значит команде этого недостаточно. И речь не о Месси. Измени фамилию на любого другого игрока и получишь тоже самое.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    19 июля в 21:53
    Я в курсе, даже не понимаю, почему свои лучшие годы он провёл не в Каталонии. Наверное Месси не позволял, что бы не остаться в тени. Ведь недорослик даже пенки не может реализовывать, от чего ещё сильнее завидует португальцу-пенальтисту)
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Шишанутый (раскрыть)
    19 июля в 21:45
    сборная без него трофей выиграла в финале.с ним бы не взяли
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    19 июля в 21:45
    Кстати, за счет судей любит забивать Роналду с липовых пенальти и из метровых оффсайдов
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    19 июля в 21:26
    В равных не мог никогда, так как без ВАРа за Барсу всегда играл свистун и два лайнцмена.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    19 июля в 21:25
    Месси забивал Реалу в разные годы и в равных составах
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 июля в 21:23
    Рекорд это конечно хорошо. Но к сожалению все последние рекорды и достижения Месси не идут на пользу команде. Чемпионство с треском отдали , мимо кубка пробежали. Осталась ЛЧ. Но я думаю , что нет такого оптимиста, который верит в победу Барселоны в ЛЧ. В команде давно назрели коренные перемены, но тренер и президент не хотят снимать розовые очки и реально взглянуть на положение дел в команде.
    Ждем выборов. Может хоть тогда что то изменится.
    Хочется верить , что Барселона в ближайшее время вернется на прежний уровень.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ karnager (раскрыть)
    19 июля в 21:17
    Команда проиграла чемпионат и это плохо.
    Но меня удивило другое)
    Ты сейчас обвинил игроков, что они играют на одного игрока.. но вроде сам этот игрок побил рекорд и поставил новый по ассистам. Тогда же получается, что играет на команду))
    На этот раз хотя бы чем не угодил Месси?) Ему теперь и голевые раздавать нельзя?
    112910415
    112910415
    19 июля в 21:11
    маэстро !
    karnager
    karnager
    19 июля в 20:54
    Знаете, что, дорогие господа. Это смешно и грустно. Смешно по причине, что все обсуждают игрока Месси. В индивидуальном плане он хорош, спору нет. Но если брать командную игру, то видим, что Ла Лигу выиграла не Барса. Отсюда какой вывод - команда играет на рекорды одного игрока или играет на результат, за клуб? Когда интересы и привозношение одного человека внутри компании выше, чем интересы коллективные, быть беде...

    За Месси можно порадоваться, безусловно, но за фанатов Барселоны нет... Значит что-то делают они не так, раз даже этого не хватает команде, чтобы завоевывать трофеи
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Тага Дага (раскрыть)
    19 июля в 20:50
    Значит скоро Воланд его заберёт)
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    19 июля в 20:49
    Реал унижали судьи. Месси только в большинстве забивал Реалу. В равных же составах он исчезает, как в этом сезоне)
    BARRRS
    BARRRS ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    19 июля в 20:36
    Даже 5 лет назад. Но все напы в шоке.
    BARRRS
    BARRRS
    19 июля в 20:35
    Величайший Месси! Не стоит к нему кого то приравнивать, у вас не гроша не получится.!

    АХа-ха)
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Шишанутый (раскрыть)
    19 июля в 20:22
    Мессии унижал и Реал, Атлетико, Севилью, Валенсию и другие топ клубы, Реал это вообще клиенты Месси. В Италии твой Роналду не лучший, в прошлом году Квальярелла был лучшим, в этом Иммобиле. Роналду привык, что вся команда пашет на его статистику, а сам не любит, когда другие игроки отнимают у него голы.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    19 июля в 20:12
    Практически все его рекорды ограничеваются одной лигой а вот Роналду и в ЛЧ лучший и в трех топ чемпеонатах был лучший и со сборной трофей выйграл а гном все продолжает унижать Алавесы да Легонесы. Не надоело еще ему??
    Drakulа
    Drakulа
    19 июля в 20:08
    Отличный игрок,шикарен! Против Реала не забивает,а с топ клубом алавесом рекорды бьет))))))))
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Шишанутый (раскрыть)
    19 июля в 20:08
    Месси бьет различные рекорды, Роналду бьет пенальти
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    19 июля в 20:06
    Красавчик . Завершит карьеру со всеми клубными рекордами в Испании.
    Шишанутый
    Шишанутый
    19 июля в 19:59
    Король товарнеков и аутсайдеров подтвердил свой статус в не чего не значещем матче с Алавесом. Где его голы и асисты были в важных матчах сезона??
    Тага Дага
    Тага Дага
    19 июля в 19:57
    Великий мастер. ....гений.
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