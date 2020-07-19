Нежданные новости из «Монако». Монегасков возглавит чемпион Бундеслиги

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сегодня, 14:00

«Соккер.ру» рассказывает о последних событиях в одном не чужом для россиян клубе из чемпионата Франции.​

В субботу средь бела дня прогремела новость. Роберт Морено — больше не тренер «Монако». И сразу же было названо имя преемника — Нико Ковач. Про его младшего брата Роберта не сообщалось ничего. Но куда же Нико без него.

Сказать, что перемены в «Монако» — неожиданные, — не сказать ничего. Монегаски начали подготовку к новому сезону под руководством бывшего тренера сборной Испании, отправились в Бельгию, где в контрольном матче обыграли свой подшефный коллектив «Сёркль Брюгге» 2:0. Александр Головин вышел на поле с капитанской повязкой и сразу же соорудил гол-красавец — дальним ударом в девятку. Антон Митрюшкин, находящийся в «Монако» на просмотре, заменил Бенжамина Лекома ещё в первом тайме и отработал на ноль. Процесс пошёл. Но вскоре Морено был уволен.

При Дмитрии Рыболовлеве тренеров так быстро не увольняли. Леонарду Жардиму давали немало шансов отыграться после двух провальных стартов. И только когда дела были совсем плохи, португалец получал расчёт. С Тьерри Анри расстались быстро, но смотреть на то, как команда идёт ко дну, было невозможно. Морено же особых поводов для недовольства не давал. Каталонец принял команду в ноябре, успел провести 13 матчей — по 5 побед и поражений, 3 ничейных результата. Весть о досрочном завершении чемпионата Франции монегаски встретили на девятом месте. Не очень хорошо. Но, учитывая напрочь заваленный старт, не так уж и плохо. Повода для увольнения Морено не давал.

Возможно, генерального директора клуба Олега Петрова смутил небольшой опыт самостоятельной работы Морено. Роберт был верным Санчо Пансой при Луисе Энрике. Что в «Роме», что в «Барселоне», что в «Сельте». И в сборной Испании. Когда Луис Энрике из-за болезни дочери был вынужден отойти от дел, Роберт заменил своего шефа, причём очень успешно — в девяти матчах 7 побед и 2 ничейных результата. Путёвку на Евро-2020 «красная фурия» взяла с Санчо Пансой. Но, пережив трагедию в семье, Луис Энрике решил вернуться к штурвалу, попутно обвинив помощника в том, что он его подсидел. Морено ушёл из сборной и тут же получил приглашение тушить пожар в «Монако». Но и в средиземноморском княжестве каталонца рассматривали временной фигурой. И давно искали ему замену. Вряд ли братьев Ковачей назначили внезапно. Скорее всего, приходу немецких тренеров предшествовали переговоры.

Немецких? В прессе чаще называют Нико Ковача и его младшего брата хорватскими тренерами. Что тоже верно. Но мы же говорим про Доменико Тедеско — немецкий тренер, а не итальянский. Наставник «Спартака» родился в Италии, затем переехал с родителями в Германию. Братья Ковачи же вовсе родились и выросли в Берлине. Но будучи этническими хорватами, они играли за сборную своей исторической родины, тем более что такая команда возникла в девяностые. А потом братский дуэт возглавлял команду. Однако наибольших тренерских успехов Нико и Роберт добились на родине фактической, когда раскрутили франкфуртский «Айнтрахт» и взяли с ним Кубок Германии. В Мюнхене вспомнили, что братья успели поиграть в «Баварии» — Нико немного, Роберт побольше, а потом позвали их тренировать самый титулованный клуб Бундеслиги.

Остальное вы всё знаете. Баварцы взяли с Нико Ковачем и Серебряную салатницу, и Кубок, и Суперкубок в следующем сезоне. Однако качество игры, скажем так, не впечатляло. В начале ноября прошлого года братья ушли по собственному желанию, оставив преемнику Ханси Флику очень достойное наследство. Новому тренеру оставалось подкрутить условные гайки, чтобы машина поехала, сметая всё на своём пути. Вся слава досталась Флику.

Нико с Робертом отдыхали полгода, даже больше. Хотя было ощущение, что они вот-вот придут в родную «Герту» и впрягутся в работу. Тем более что Юрген Клинсманн выглядел инородным телом в столичном коллективе и долго не продержался. Но в Берлине предпочли пригласить Бруно Лаббадию, а Нико Ковач остался не у дел. Возможно, тогда и начались контакты с «Монако».

Немецко-хорватские братья успели создать себе хорошую, но всё же специфическую репутацию. В футболе они разбираются, могут организовать тренировочный процесс. Хорош был Нико в роли главного тренера «Айнтрахта». А в «Баварии» не потянул. И с игроками ссорился, и методиками своими удивлял, а главное, что «Бавария» при нём стала похожа на «Айнтрахт», подвергшийся улучшению. Ковач — тренер для продвинутых середняков. Немецкая версия Эмери. А это значит, что перед Нико и Робертом поставлена задача навести порядок в «Монако», вернуть команду в еврокубки, стабилизировать ситуацию. И всё это за максимально короткий срок. А свергать «Пари Сен-Жермен» будет новый командир.

Чем обернётся приход братьев Ковачей для наших легионеров? Гнобить наших футболистов Нико Ковач вряд ли будет. Не забывайте, кто хозяин клуба. Александр Головин вряд ли может чувствовать себя неуютно. Капитаном он, может быть, и не будет. Но, может, и останется, ведь носитель повязки Камил Глик навострил путь в итальянский «Беневенто». А ещё есть вероятность, что на «Луи II» появится кто-то из знакомых или соотечественников нового тренера. Марио Гётце на усиление?

С Антоном Митрюшкиным ситуация более сложная. Наш вратарь пока на просмотре в «Монако». Морено, вроде бы, был им доволен, но как ситуация повернётся сейчас? Есть ощущение, что он останется. Бен Леком в прошлом сезоне был, скажем так, небезупречен. Если даже не получится прижиться в «Монако», то есть «Сёркль Брюгге», куда монегаски любят отправлять своих игроков.