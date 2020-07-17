Медведев признал шутку про «Спартак» неудачной и принёс извинения Федуну

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился подробностями дела в отношении генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про „Спартак“ была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов.

На заседании он заявил, что извинился перед Федуном. Он профессионально подошел к делу, было принято решение оштрафовать его на 200 тысяч рублей.