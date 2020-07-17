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Медведев признал шутку про «Спартак» неудачной и принёс извинения Федуну

17 июля 2020, 16:36

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился подробностями дела в отношении генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: «Шутка про „Спартак“ была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов.

На заседании он заявил, что извинился перед Федуном. Он профессионально подошел к делу, было принято решение оштрафовать его на 200 тысяч рублей.

Напомним, что комментируя вирусное видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитируют половой акт, Медведев заявил: «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Красно-белые после этого написали письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
18 июля в 15:36
ЭТО НЕ ШУТКА, А ОТКРОВЕННОЕ ХАМСТВО.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
18 июля в 12:31
    Палыч82
    Палыч82 ответ particular (раскрыть)
    18 июля в 03:51
    Но ведь сделал он ремарку, мол, не надо было в раздевалку журналистов пускать, мешать людям баловством заниматься,)
    Хиромант
    Хиромант
    17 июля в 21:46
    Федуну и красно-белым надо смотреть, что у них творится в раздевалке после провального сезона, делать выводы и улучшать свою игру, а не подсматривать в раздевалки чемпиона (или еще кого) и бежать жаловаться начальству (вот, мол, что они хотят с нами сделать в полуфинале, спасите, как же так...) ДА БУДЬТЕ ВЫ УЖЕ, НАКОНЕЦ, МУЖИКАМИ! Обидели вас - выйдите на поле и своей игрой докажите, что такое Спартак!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    17 июля в 21:29
    " Также Медведев признал, что было неправильным пустить в раздевалку журналистов ". Вот в чём соль вопроса. Не было бы журналистов, которые вынесли в белый свет недостойное поведение футболистов и генерального директора, никто бы об этом не узнал и не надо было извиняться перед Федуном. Именно об этом до сих пор переживает Медведев. Поэтому все его извинения неискренни и вызваны неудачным для него стечением обстоятельств. Яркий пример фарисейского поведения.
    bacek15
    bacek15
    17 июля в 21:08
    Жаль, что Медведев до седых волос так и не понял, кто может так шутить и где.
    minai
    minai
    17 июля в 21:01
    Если Федун уважает Спартак, он не должен принимать извинения, но должен сделать всё, чтобы обыграть Зенит в Кубке.
    Pan43r zzzz
    Pan43r zzzz ответ Petergoff (раскрыть)
    17 июля в 20:50
    Если вы поддерживаете это видео вам прямая дорога в Голландию , как говорится в каждой шутке есть доля шутки.Про комментарий Медведева я промолчу.
    311
    311
    17 июля в 19:48
    Нормальная шутка, мне зашла! А спартачи сразу же принялись кляузы строчить. Взяли бы и доказали обратное, а потом обраточку кинули Медведеву. Но видимо, от собственного бессилия было решено нажаловаться!)
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 июля в 19:22, ред.
    Школьник,вызванный на ковёр к директору школы, покорно и быстро признал свою вину и принёс извинения...Вот такая у нас "элитка"!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 июля в 19:22
    А разве эта была шутка??? Это было откровенное хамство в отношении будущего соперника. Над собой бы так пошутил.
    Да и наказание для Медведева просто смех, ему это как несколько копеечек.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    17 июля в 19:12
    В таком возрасте и таком социальном статусе пора уже уметь шутить правильно. Это извинение не более , чем пустые слова. Огромные деньги портят людей напрочь и неисправимо. Никой искренности в его словах извинения нет. неудачно пошутить может сантехник Михалыч , а не топ менеджер Газпрома.
    Пердив зовет
    Пердив зовет
    17 июля в 19:04
      Gahi
      Gahi
      17 июля в 18:53
      Хорошо что Медведев винтель раздора перекрыл, а то уже от оловянного Дзюбы голову отвентили, за непрестойные шуточки.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      17 июля в 18:47, ред.
      Медведев поступил как мужик, притом сильный мужик...признав, что он плохо пошутил...)) 😊
      Carcasss
      Carcasss
      17 июля в 18:40
      Зря он выбрал позор вместо войны,
      В итоге получит и то, и другое
      ballak144
      ballak144 ответ particular (раскрыть)
      17 июля в 18:27
      в данном случае вряд ли
      ballak144
      ballak144
      17 июля в 18:26
      да ну , зачем, кто тебя тронет, х бы забил и все, кю нат
      Gelious
      Gelious
      17 июля в 18:16
      Другое дело. Хотя бы признал ошибку. А то совсем непрофессионально выходило
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      17 июля в 18:15
      У Медведева позднее зажигание
      Альфи
      Альфи
      17 июля в 18:11
      и кто поверит в искренность этого надутого самодовольного индюка? Он знает только одно , что нельзя купить за деньги, то можно купить за очень большие деньги. Интересно каков размер компенсации предложенной Федуну.
      Jantu
      Jantu
      17 июля в 17:49
      Наверняка вынудили, во-первых не за что, во-вторых было бы перед кем.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      17 июля в 17:49
      Нужно наказать Медведева игрой и пошутить точно также.
      Hypnoz
      Hypnoz
      17 июля в 17:45, ред.
      Бомжи открыли ящик Пандоры ! Сегодня ты фетишишь с Азмуном, а завтра статую с изображением Дзюбы, поливают мочой !
      Garrincha58
      Garrincha58
      17 июля в 17:30
      за что извиняться перед этим Федулом он всегда клепает на Зенит и ничего ему всё сходит с рук
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      17 июля в 17:28
      Извинения приняты!
      Juve14
      Juve14 ответ particular (раскрыть)
      17 июля в 17:25
      Че то вроде он не извинялся публично, якобы кто то сказал что он извинился, это так не работает. Говорят Дзюба *ей, тоже как факт принять?)
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      17 июля в 17:18, ред.
      Одни шутники....
      Не Лига а съезд юмористов....)))
      Одни шутя со вторым бюджетом на 10-м месте в таблице укрепились....
      Вторые шутя самого заслуженного тренера из команды выдворяют...
      У третих тренер в любую секунду может психануть и в Беларусь уехать...
      У других гендир шутник-неудачник, то "ведущих игроков в аренду не отдаёт"...то шутит так что одному ему смешно...
      Одни на матч РПЛ 16-ти летних парнишек выпускают...а другим "Мосподребпозор" разрешает основой играть....
      Одни половину мужского населения Аргентины в команду накупили...а следующие 3 года занимаются их распродажей...
      Другие вообще приглашают гендиром выпускника Белинского универа...который за год так укрепил состав что теперь им и новичков Лиги "Тамбов" и "Сочи" обыграть не судьба...
      Про свистунов,которые у одних 5 голов не засчитывают..а другим по 5 пенальти за полмесяца ставят - вообще речи нет.....ухохочешься....

      Короче....РПЛ....
      Самый непредсказуемый (4 предыдущих сезона - 4 разных чемпиона) и самый весёлый чемпионат в Мире......
      STVA 1
      STVA 1 ответ particular (раскрыть)
      17 июля в 17:18
      Если это только не вынужденный реверанс))
      oFANATo
      oFANATo
      17 июля в 17:18
      Как говорится - слово не воробей вылетит не поймаешь.
      Медведев забыл народную мудрость.
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