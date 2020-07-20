«Дутый чемпион» и «обделавшийся VAR». Вокруг матча «Зенит» — «Спартак»

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сегодня, 12:25

«Соккер.ру» собрал самые яркие мнения и «месседжи», без которых столкновение двух самых популярных клубов страны было бы неполноценным.

После встречи на «Газпром-Арене» ключевой стала тема судейства: VAR помог Сергею Иванову разобраться с пенальти в ворота «Спартака» и отменой гола Самуэля Жиго (в обоих случаях были приняты верные решения), но сразу три сомнительных эпизода в штрафной площади «Зенита» видеоассистенты просмотрели в «тихом режиме» и не обратили на них внимание арбитра в поле. Как и на явный повод для удаления Магомеда Оздоева в концовке матча. Сказать, что у «Спартака» были причины для недовольства судейством — это не сказать ничего. Громче всех на эту тему высказался владелец московского клуба.

Леонид Федун:

Ребята молодцы, старались. Бились даже после липового пенальти, который можно было дать только при большом желании, после нашего гола, который не засчитали. «Спартак» сегодня был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они опять огребут без судейской поддержки. У меня есть статистика использования VAR в последних матчах: 0 решений в пользу «Спартака» при 11 обращениях, а у «Зенита» 10 из 14.

Леонид Арнольдович в последнее время не подбирает выражений, а вот менеджеры «Спартака» — генеральный директор и главный тренер, выступили более сдержанно. Тедеско говорил о футболе, а Газизов усилием воли сдержался.

Конечно, мы разочарованы поражением. Мы хотели пробиться в финал. Мы пытались, но решающим моментом стал второй гол «Зенита». Мы пропустили очень легко. И это сказалось на результате. Сегодня был матч учителей против учеников, наша молодая команда играла против футболистов с большим опытом в ЛЧ и ЛЕ . Однако у нас были моменты, и все мы после игры можем встать перед зеркалом и сказать: «Сегодня я сделал все для победы».

Шамиль Газизов:

Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зениту». Так получается, я не знаю, что под этим. Меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи. Я видел баннер про Федуна. Есть вещи, которые называются одним простым словом. Не хочу уподобляться сопернику. Мы уважаем «Зенит» и требуем такого же уважения к себе. Если нас не услышат, в следующий раз им всем будет больно.

Что же за баннер такой с Леонидом Федуном на трибуне активных болельщиков «Зенита»? А вот он он:

У команды и тренера есть потенциал, главное чтоб Федун не лез с горяча pic.twitter.com/9v0CzXIyaL — Artem Klimov (@Klimov23) July 19, 2020

Если кто не в теме, в первой серии британского сериала «Черное зеркало» премьер-министр Великобритании из-за угроз со стороны террористов был вынужден совокупиться в прямом эфире… со свиньей. Параллель понятная, а баннер, напомню, был согласован с «Зенитом» и РФС , иначе не появился бы на трибуне.

Наверное, члены КДК и комитета по этике сначала должны посмотреть «Черное зеркало», чтобы «выкупить», а вот в ребусе на футболке Андрея Ещенко разобрались, поэтому трактовали его как «оскорбительное поведение».

Адресат этого «привета», оштрафованный на 200 тысяч рублей перед игрой, не мог промолчать после матча.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта. У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!» «Спартак» отстал от «Зенита», вроде, больше, чем на 30 очков, 3 раза проиграл… О чём здесь говорить?

Удивительно, но пока руководители воевали, футболисты проявили сдержанность и рассудительность в оценках. Кроме «Деда» Ещенко, конечно.

Бранислав Иванович:

Очень много эмоций, очень большое напряжение было в этом матче. За счет характера его выиграли. Матчи со «Спартаком» — это всегда большие игры! Проблема, что в них всё может пойти не так, как ты хочешь. Но мы справились и молодцы.

Алекс Крал:

Такие моменты сделают нас сильнее, ведь плохое может стать хорошим толчком для чего-то другого, но уже хорошего. Большое спасибо всем нашим болельщикам за то, что вы всегда с нами!

И все-таки ключевой в матче «Зенита» и «Спартака» была тема судейства, поэтому не обойтись без нескольких острых комментариев на этот счет.

Игорь Федотов, бывший арбитр и эксперт по судейству:

Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита» при счете 0:0. Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку. В ворота «Спартака» пенальти был. На Азмуне нарушали правила. Гол Жиго тоже отменен верно из-за офсайда, половина корпуса француза «вне игры». Борьба Осорио и Айртона в штрафной «Зенита» — это не пенальти. Они боролись за мяч, Осорио правил не нарушал. Здесь всё нормально, обычная борьба. А вот на 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз обделался.

Василий Уткин:

Вот я посмотрел игру. Все мы видели эпизоды, когда в ворота «Зенита» нельзя было не назначить пенальти, когда, безусловно, Оздоев заслужил красную карточку за опасную игру в голень… Ну это бог с ним. В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит». Мы это давно знаем. У меня другой вопрос: а когда мы посмотрим, как играет «Зенит»? Может быть, для этого нужна Лига чемпионов? Где вообще тот матч в году, в котором «Зенит» показал, как он играет? Вот я, честно говоря, этого не знаю и не вижу.

Андрей Червиченко, бывший владелец «Спартака»:

Все эти стенания вокруг судейства похожи на бред. Наверное, я просто пропустил момент, когда для «Спартака» какие-то отдельные правила выпустили? Может быть, им можно еще из «вне игры» забивать? Я не встречал такие нововведения.

Михаил Боярский, болельщик «Зенита»: