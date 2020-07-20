«Дутый чемпион» и «обделавшийся VAR». Вокруг матча «Зенит» — «Спартак»

«Соккер.ру» собрал самые яркие мнения и «месседжи», без которых столкновение двух самых популярных клубов страны было бы неполноценным.
После встречи на «Газпром-Арене» ключевой стала тема судейства: VAR помог Сергею Иванову разобраться с пенальти в ворота «Спартака» и отменой гола Самуэля Жиго (в обоих случаях были приняты верные решения), но сразу три сомнительных эпизода в штрафной площади «Зенита» видеоассистенты просмотрели в «тихом режиме» и не обратили на них внимание арбитра в поле. Как и на явный повод для удаления Магомеда Оздоева в концовке матча. Сказать, что у «Спартака» были причины для недовольства судейством — это не сказать ничего. Громче всех на эту тему высказался владелец московского клуба.
Леонид Федун:
Ребята молодцы, старались. Бились даже после липового пенальти, который можно было дать только при большом желании, после нашего гола, который не засчитали. «Спартак» сегодня был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они опять огребут без судейской поддержки. У меня есть статистика использования VAR в последних матчах: 0 решений в пользу «Спартака» при 11 обращениях, а у «Зенита» 10 из 14.
Леонид Арнольдович в последнее время не подбирает выражений, а вот менеджеры «Спартака» — генеральный директор и главный тренер, выступили более сдержанно. Тедеско говорил о футболе, а Газизов усилием воли сдержался.
Конечно, мы разочарованы поражением. Мы хотели пробиться в финал. Мы пытались, но решающим моментом стал второй гол «Зенита». Мы пропустили очень легко. И это сказалось на результате. Сегодня был матч учителей против учеников, наша молодая команда играла против футболистов с большим опытом в ЛЧ и ЛЕ. Однако у нас были моменты, и все мы после игры можем встать перед зеркалом и сказать: «Сегодня я сделал все для победы».
Шамиль Газизов:
Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зениту». Так получается, я не знаю, что под этим. Меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи. Я видел баннер про Федуна. Есть вещи, которые называются одним простым словом. Не хочу уподобляться сопернику. Мы уважаем «Зенит» и требуем такого же уважения к себе. Если нас не услышат, в следующий раз им всем будет больно.
Что же за баннер такой с Леонидом Федуном на трибуне активных болельщиков «Зенита»? А вот он он:
У команды и тренера есть потенциал, главное чтоб Федун не лез с горяча pic.twitter.com/9v0CzXIyaL— Artem Klimov (@Klimov23) July 19, 2020
Если кто не в теме, в первой серии британского сериала «Черное зеркало» премьер-министр Великобритании из-за угроз со стороны террористов был вынужден совокупиться в прямом эфире… со свиньей. Параллель понятная, а баннер, напомню, был согласован с «Зенитом» и РФС, иначе не появился бы на трибуне.
Наверное, члены КДК и комитета по этике сначала должны посмотреть «Черное зеркало», чтобы «выкупить», а вот в ребусе на футболке Андрея Ещенко разобрались, поэтому трактовали его как «оскорбительное поведение».
Андрей Ещенко ✊ pic.twitter.com/nqLGNRdDZE— Фратрия (@fratria) July 19, 2020
Адресат этого «привета», оштрафованный на 200 тысяч рублей перед игрой, не мог промолчать после матча.
Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:
Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта. У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!» «Спартак» отстал от «Зенита», вроде, больше, чем на 30 очков, 3 раза проиграл… О чём здесь говорить?
Удивительно, но пока руководители воевали, футболисты проявили сдержанность и рассудительность в оценках. Кроме «Деда» Ещенко, конечно.
Бранислав Иванович:
Очень много эмоций, очень большое напряжение было в этом матче. За счет характера его выиграли. Матчи со «Спартаком» — это всегда большие игры! Проблема, что в них всё может пойти не так, как ты хочешь. Но мы справились и молодцы.
Алекс Крал:
Такие моменты сделают нас сильнее, ведь плохое может стать хорошим толчком для чего-то другого, но уже хорошего. Большое спасибо всем нашим болельщикам за то, что вы всегда с нами!
И все-таки ключевой в матче «Зенита» и «Спартака» была тема судейства, поэтому не обойтись без нескольких острых комментариев на этот счет.
Игорь Федотов, бывший арбитр и эксперт по судейству:
Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита» при счете 0:0. Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку. В ворота «Спартака» пенальти был. На Азмуне нарушали правила. Гол Жиго тоже отменен верно из-за офсайда, половина корпуса француза «вне игры». Борьба Осорио и Айртона в штрафной «Зенита» — это не пенальти. Они боролись за мяч, Осорио правил не нарушал. Здесь всё нормально, обычная борьба. А вот на 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз обделался.
Василий Уткин:
Вот я посмотрел игру. Все мы видели эпизоды, когда в ворота «Зенита» нельзя было не назначить пенальти, когда, безусловно, Оздоев заслужил красную карточку за опасную игру в голень… Ну это бог с ним. В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит». Мы это давно знаем. У меня другой вопрос: а когда мы посмотрим, как играет «Зенит»? Может быть, для этого нужна Лига чемпионов? Где вообще тот матч в году, в котором «Зенит» показал, как он играет? Вот я, честно говоря, этого не знаю и не вижу.
Андрей Червиченко, бывший владелец «Спартака»:
Все эти стенания вокруг судейства похожи на бред. Наверное, я просто пропустил момент, когда для «Спартака» какие-то отдельные правила выпустили? Может быть, им можно еще из «вне игры» забивать? Я не встречал такие нововведения.
Михаил Боярский, болельщик «Зенита»:
Неизвестно, как бы закончился матч, если бы не проблемы с VAR и судейством. Уверен, будет долгое обсуждение этого. Но как болельщик петербургского клуба я уверен, что «Зенит» выиграл сегодня в рамках правил и никаких поблажек ему не было. «Спартак» оставил приятные впечатления. Болельщики могут быть довольны. У них хорошая команда, за которую есть смысл болеть долго и упорно.
Если возможно чемпионство свиней к юбилею Симоняна, то почему невозможен Кубок к юбилею Зенита?
Если возможно чемпионство свиней к юбилею Симоняна, то почему невозможен Кубок к юбилею Зенита?
а) ГАЗПРОМ всегда прав!!!
б) Если ГАЗПРОМ неправ, смотри пункт "а" !!!
а) ГАЗПРОМ всегда прав!!!
б) Если ГАЗПРОМ неправ, смотри пункт "а" !!!
Я думал, что недавняя игра ЦСКА - Спартак - уг, но это оказалось не менее унылым.
Я думал, что недавняя игра ЦСКА - Спартак - уг, но это оказалось не менее унылым.
Все в угоду юбилею - 95 лет лазурному клубу!))))
Все в угоду юбилею - 95 лет лазурному клубу!))))