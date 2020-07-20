ГлавнаяБлогиВспомнить всё!

«Дутый чемпион» и «обделавшийся VAR». Вокруг матча «Зенит» — «Спартак»

сегодня, 12:25
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» собрал самые яркие мнения и «месседжи», без которых столкновение двух самых популярных клубов страны было бы неполноценным.

После встречи на «Газпром-Арене» ключевой стала тема судейства: VAR помог Сергею Иванову разобраться с пенальти в ворота «Спартака» и отменой гола Самуэля Жиго (в обоих случаях были приняты верные решения), но сразу три сомнительных эпизода в штрафной площади «Зенита» видеоассистенты просмотрели в «тихом режиме» и не обратили на них внимание арбитра в поле. Как и на явный повод для удаления Магомеда Оздоева в концовке матча. Сказать, что у «Спартака» были причины для недовольства судейством — это не сказать ничего. Громче всех на эту тему высказался владелец московского клуба.

Леонид Федун:

Ребята молодцы, старались. Бились даже после липового пенальти, который можно было дать только при большом желании, после нашего гола, который не засчитали. «Спартак» сегодня был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они опять огребут без судейской поддержки. У меня есть статистика использования VAR в последних матчах: 0 решений в пользу «Спартака» при 11 обращениях, а у «Зенита» 10 из 14.

Леонид Арнольдович в последнее время не подбирает выражений, а вот менеджеры «Спартака» — генеральный директор и главный тренер, выступили более сдержанно. Тедеско говорил о футболе, а Газизов усилием воли сдержался.

Доменико Тедеско:

Конечно, мы разочарованы поражением. Мы хотели пробиться в финал. Мы пытались, но решающим моментом стал второй гол «Зенита». Мы пропустили очень легко. И это сказалось на результате. Сегодня был матч учителей против учеников, наша молодая команда играла против футболистов с большим опытом в ЛЧ и ЛЕ. Однако у нас были моменты, и все мы после игры можем встать перед зеркалом и сказать: «Сегодня я сделал все для победы».

Шамиль Газизов:

Мы видим определенные моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зениту». Так получается, я не знаю, что под этим. Меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи. Я видел баннер про Федуна. Есть вещи, которые называются одним простым словом. Не хочу уподобляться сопернику. Мы уважаем «Зенит» и требуем такого же уважения к себе. Если нас не услышат, в следующий раз им всем будет больно.

Что же за баннер такой с Леонидом Федуном на трибуне активных болельщиков «Зенита»? А вот он он:

Если кто не в теме, в первой серии британского сериала «Черное зеркало» премьер-министр Великобритании из-за угроз со стороны террористов был вынужден совокупиться в прямом эфире… со свиньей. Параллель понятная, а баннер, напомню, был согласован с «Зенитом» и РФС, иначе не появился бы на трибуне.

Наверное, члены КДК и комитета по этике сначала должны посмотреть «Черное зеркало», чтобы «выкупить», а вот в ребусе на футболке Андрея Ещенко разобрались, поэтому трактовали его как «оскорбительное поведение».

Адресат этого «привета», оштрафованный на 200 тысяч рублей перед игрой, не мог промолчать после матча.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал «Зенит» дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта. У «Спартака» хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!» «Спартак» отстал от «Зенита», вроде, больше, чем на 30 очков, 3 раза проиграл… О чём здесь говорить?

Удивительно, но пока руководители воевали, футболисты проявили сдержанность и рассудительность в оценках. Кроме «Деда» Ещенко, конечно.

Бранислав Иванович:

Очень много эмоций, очень большое напряжение было в этом матче. За счет характера его выиграли. Матчи со «Спартаком» — это всегда большие игры! Проблема, что в них всё может пойти не так, как ты хочешь. Но мы справились и молодцы.

Алекс Крал:

Такие моменты сделают нас сильнее, ведь плохое может стать хорошим толчком для чего-то другого, но уже хорошего. Большое спасибо всем нашим болельщикам за то, что вы всегда с нами!

И все-таки ключевой в матче «Зенита» и «Спартака» была тема судейства, поэтому не обойтись без нескольких острых комментариев на этот счет.

Игорь Федотов, бывший арбитр и эксперт по судейству:

Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита» при счете 0:0. Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку. В ворота «Спартака» пенальти был. На Азмуне нарушали правила. Гол Жиго тоже отменен верно из-за офсайда, половина корпуса француза «вне игры». Борьба Осорио и Айртона в штрафной «Зенита» — это не пенальти. Они боролись за мяч, Осорио правил не нарушал. Здесь всё нормально, обычная борьба. А вот на 60-й минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая жёлтая карточка и удаление колумбийца. Сейчас всё взорвётся, это большой скандал. VAR в очередной раз обделался.

Василий Уткин:

Вот я посмотрел игру. Все мы видели эпизоды, когда в ворота «Зенита» нельзя было не назначить пенальти, когда, безусловно, Оздоев заслужил красную карточку за опасную игру в голень… Ну это бог с ним. В конце концов «Спартак» не судят, как «Зенит», и никого не судят, как «Зенит». Мы это давно знаем. У меня другой вопрос: а когда мы посмотрим, как играет «Зенит»? Может быть, для этого нужна Лига чемпионов? Где вообще тот матч в году, в котором «Зенит» показал, как он играет? Вот я, честно говоря, этого не знаю и не вижу.

Андрей Червиченко, бывший владелец «Спартака»:

Все эти стенания вокруг судейства похожи на бред. Наверное, я просто пропустил момент, когда для «Спартака» какие-то отдельные правила выпустили? Может быть, им можно еще из «вне игры» забивать? Я не встречал такие нововведения.

Михаил Боярский, болельщик «Зенита»:

Неизвестно, как бы закончился матч, если бы не проблемы с VAR и судейством. Уверен, будет долгое обсуждение этого. Но как болельщик петербургского клуба я уверен, что «Зенит» выиграл сегодня в рамках правил и никаких поблажек ему не было. «Спартак» оставил приятные впечатления. Болельщики могут быть довольны. У них хорошая команда, за которую есть смысл болеть долго и упорно.

Медведев признал шутку про «Спартак» неудачной и принёс извинения Федуну
17 июля Комментарии46
Тебас ответил Гвардиоле: «Все в футболе знают, как работает „Сити“!»
16 июля Комментарии18
«Буду тихо подавать мужу патроны». Жена Карпина о конфликте с Прядкиным
14 июля ФотоКомментарии28
Фарфан поставил лайк под публикацией Сёмина о Кикнадзе
14 июля Комментарии18
Арбитр ударил футболиста во время товарищеского матча российских клубов
14 июля ВидеоКомментарии9
Роналду может получить штраф из-за своего сына
13 июля ВидеоКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 15:34, ред.
Напрасно ему что тот пояснять. Он, как и иные хряки видят не то, что было, а что им хочется видеть. Так бывает. Среди них ей несколько адекватных, но очень мало.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:34
А как убивали футбол первые 6 туров Гыгыгы
Пердив зовет
Пердив зовет ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 15:33
А чему ты удивляешься?
Если возможно чемпионство свиней к юбилею Симоняна, то почему невозможен Кубок к юбилею Зенита?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 15:32
Все стоны по поводу "если бы да, кабы," - это черты хряков. Еще раз повторяю ты видишь то. что тебе хочется видеть, а я вижу То, что вижу. Вот и вся разница. Судейство было нормальным. А за что удалять провокатора Соболева? За провокацию Дзюбы на ответные действия. Хорошо Дзюба ограничился словами, если бы он пустил в ход руки, или ноги, Соболева унесли бы. А за что Джикия, а за то, что он играет всегда с "косой". Не нравится тебе? А мне не нравится то, что ты сам себе нафантазировал. А то, что хряки самые скандальные в РПЛ известно давно, что футболисты, что фанаты.
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
сегодня в 15:07
Однобокая статья для спартачей и только.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 15:04
Только Федун и все его спартачи не могут достойно принять поражение. Зенит классом выше будет свиней. гыгыгы
МиХаХа
МиХаХа
сегодня в 14:56
Молодцы Зенитовцы. С заслуженной победой.Отдельно спасибо за банер Федуну.
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 14:53
Спартачи и не больше пары коней везде ищут руку газпрома, а сами бултыхаются где то внизу турнирной таблицы.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 14:49
Обделался не Вар, а федун своими колхозными и беспочвенными подозрениями.
nubom
nubom ответ Cir Braun (раскрыть)
сегодня в 14:38
Надо привыкать. О правосудии в нашей стране разрешено говорить только болельщикам Спартака...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:27
Устав РФС гласит :
а) ГАЗПРОМ всегда прав!!!
б) Если ГАЗПРОМ неправ, смотри пункт "а" !!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 14:14
Какой смысл что-то обсуждать? Это была убогая игра. Команды полностью не оправдали ожидания. Зенит что-то пешком показал в первом тайме, Спартак вообще ползал. Во втором тайме ползали обе команды. Падения в штрафной, кто-то кого-то хватал или друг друга сразу хватали, всё это напоминало возню в песочнице, а не футбол... Спорить и обсуждать такой футбол зашкварно. Сыграли и сыграли, можно забыть.

Я думал, что недавняя игра ЦСКА - Спартак - уг, но это оказалось не менее унылым.
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны ответ plusnindimon (раскрыть)
сегодня в 13:51
    Лучший клуб страны
    Лучший клуб страны
    сегодня в 13:50
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 13:48, ред.
      Не забудь только Удаление на Соболеве 38 минута. То есть Спартак уже во втором тайме играл в меньшинстве. А Жиго своими сумуляциями наиграл на удаление. Еще в первом тайме падал как подкошенный. Конечно не сопоставимы, гола Соболева бы просто не было, он был бы удалён. Первый удар локтем 13 минута, вторая 38 и прощай!
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 13:45
      «Дутый чемпион» и «обделавшийся VAR».

      Все в угоду юбилею - 95 лет лазурному клубу!))))
      plusnindimon
      plusnindimon
      сегодня в 13:36
      Спартачи любят спихивать свои проблемы на судейство. С каждым разом этот клуб и его болельщики все больше неприятны.
      Kosmos58
      Kosmos58
      сегодня в 13:33
      Как-то всё мерзко с этим футболом ...
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      сегодня в 13:31
      ))))))))))))))))))))))ну да,!!!)))))))))0вот только это совсем разные ситуации. Барриос удар логтем в лицо-это пенальти и удаление+пенальти на соболеве,вьезд Оздоева это не какая нить симуляция,да и не было у Жиго их !!!0))))))))))))))))Зачем писать всякую чушь,если моменты просто несопостовимы по значимости!!!!!!!!!!!Ок,то гда 2-3 в пользу Спартака в основное время и 1КК Спартаку и 2 КК зениту,если уж решил все по судейству вспомнить!!!!!!!!!!!))))))))))))))))Я с вас просто угараю!!!!!)))))))Вы после вчерашнего вообще в тряпочку должны молчать,зная как вас вытащили в финал,а вы еще и хорохоритесь!!!!!)))))))))))))))
      mortid
      mortid ответ за (раскрыть)
      сегодня в 13:26
      Они уже считай "заряжены", Газпром спонсор ЛЧ. И не удивлюсь если больше всех вливающий спонсорское (народное) бабло в лигу ;)
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 13:24
      13 минута удар локтем в лицо, 38 вторая желтая домой! Жиго две симуляции! Жиго и Дзюба аналогичные эпизоды, как и Соболев Жирков.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      сегодня в 13:22
      Автор вы очень не последовательно....Федотов снова авторитет....да и продолжаете обсуждать только те моменты, которые вам самим нравится....
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 13:20
      )))))))))))))))покажи мне ,где Джикию и Соболева можно было удалять?!!!!)))))))))))))где пенальти в ворота Спартака?!!!!))))))))))))))А вот Барриос и Оздоев на КК наиграли 100% и было 2 100% пенальти в ворота проекта,да даже если бы и поставили пенку в ворота Спартака,то 3-3 и проект в 9 против 11 а впереди доп время!!!!!!!!!!!!!!Да и тем более на 15-й минуте должны были ставить пенку и поведи Спартак 1-0 ,то играл бы в свой любимый футбол и результат фиг знает как повернулся бы!!!!!!!!!!!!!!Плевать кто бы вчера играл!!!!!!!!А если бы вчера играл ЦСКА за место Спартака,при таком судействе,то пел бы совсем другие серенады!!!!!!!!!!!!!Адиос....!))))))))
      mortid
      mortid
      сегодня в 13:19
      Автор вы о чём? Чтобы смотреть и понимать «Черное зеркало» нужен разум, а не две извилины :D
      Bom Bom
      Bom Bom
      сегодня в 13:18
      Зенитовцы кивают на то, что они в любом случае по игре были сильнее и все нормально) Что ж... Как минимум спорно. Если б в отношении вас были принятые такие решения, то я даже боюсь представлять последствия. И тут уже Семак точно не ограничится козлами, а выберет слова куда нелицеприятнее)
      112910415
      112910415
      сегодня в 13:11
      Дутому чемпиону не надо обижаться : всё равно же чемпион.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 13:06, ред.
      Пересмотрел не один раз. Поскольку мне в равной степени неприятны обе команды , могу констатировать, что можно было и Джикию и Соболева удалять и пенальти ставить в ворота хряков. Так что судейство было не очень высокого уровня, но в обе стороны. Зенит повыше классом, а Спартак кроме напора, настырности ничего не показало. Наконец в отличие от тебя я смотрел футбол равнодушными глазами, а ты маленькими фанатскими глазками Спартака и видел не то, что было, а что тебе хотелось видеть. Так бывает.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 12:57
      Ну вообще то 2 пенальти на Соболеве+ удаление Барриоса да и Оздоева должны были удалять и уже совсем другой расклад !!!!!!!!Матч пересмотри!!!!!!
      Cir Braun
      Cir Braun
      сегодня в 12:54
      Статья идиотская, больше ничего не скажешь.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Zenit_84 (раскрыть)
      сегодня в 12:51
      Странная реакция на ВАР в этом матче. ВАР не стал просматривать совершенно очевидный пенальти на Влашиче в игре ЦСКА-Локомотив. Это лишило ЦСКА ЛЧ т 30 млн евро. А что лишило Спартак в этой игре.? Ничего. 9 место их гарантировано. Допустим они забили бы с этого пенальти. Но ведь Зенит спокойно мог забить еще пару.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100