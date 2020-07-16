Тебас ответил Гвардиоле: «Все в футболе знают, как работает „Сити“!»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Наставник «горожан» ранее выразил мнение, что Тебас завидует АПЛ, после того как функционер раскритиковал решение CAS снять запрет на участие «Сити» в еврокубках.
«Манчестер Сити» будет играть в следующем сезоне Лиги чемпионов не потому, что они всё сделали как надо, а потому что CAS плохо сделал свою работу. На самом деле, CAS оштрафовал клуб на 10 млн евро, это наказание не может быть дано ни за что.
Я читал, что причина [штрафа] в том, что они не сотрудничали с УЕФА. И почему же? У «Сити» есть секретные документы? Я бы хотел посмотреть на окончательный вердикт, если бы мог. Нам всё ещё не дали прочитать окончательное решение CAS по давнему делу ПСЖ.
В тот день, когда я прочту вердикт, я скажу Гвардиоле, в чём я убеждён: в том, что «Манчестер Сити» ничего не сделал правильно. CAS не соответствует стандартам для принятия решений в футболе. «Сити»... Мы все знаем, как они работают! Это знают все в футболе. Когда их наказали, никто в Европе этому не удивился. Наоборот. Я не скажу, что все праздновали, но некоторые были рады достижению какой-то справедливости.
Мы также видели, как протестовали после заявления CAS Клопп и Моуриньо. CAS мёртв. Их решения уже не первый год вызывают сомнения. Нет прозрачности. Зачастую, когда вы видите имена судей, то уже знаете, каким будет их решение. Швейцария пользуется большим авторитетом в арбитраже, но CAS оказывает им медвежью услугу.
Никто кроме «Сити» и ПСЖ не потратил столько денег на трансферы за последние 5 лет. «Сити» подписывает новичков с помощью нефти. Все в футболе это знают.
Кстати не удивлюсь если впоследующем Гвардиола пойдет зарабатывать именно к французам.
Кстати не удивлюсь если впоследующем Гвардиола пойдет зарабатывать именно к французам.
Барселона и та больше
Барселона и та больше
мир само по себе не справедлив
мир само по себе не справедлив
Срочно Тебаса в комитет по этике вместе с Федуном, Карпиным, медведевым
Срочно Тебаса в комитет по этике вместе с Федуном, Карпиным, медведевым