Тебас ответил Гвардиоле: «Все в футболе знают, как работает „Сити“!»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил главному тренеру «Манчестер Сити» . Наставник «горожан» ранее выразил мнение, что Тебас завидует АПЛ , после того как функционер раскритиковал решение CAS снять запрет на участие «Сити» в еврокубках.

«Манчестер Сити» будет играть в следующем сезоне Лиги чемпионов не потому, что они всё сделали как надо, а потому что CAS плохо сделал свою работу. На самом деле, CAS оштрафовал клуб на 10 млн евро, это наказание не может быть дано ни за что.

Я читал, что причина [штрафа] в том, что они не сотрудничали с УЕФА . И почему же? У «Сити» есть секретные документы? Я бы хотел посмотреть на окончательный вердикт, если бы мог. Нам всё ещё не дали прочитать окончательное решение CAS по давнему делу ПСЖ .

В тот день, когда я прочту вердикт, я скажу Гвардиоле, в чём я убеждён: в том, что «Манчестер Сити» ничего не сделал правильно. CAS не соответствует стандартам для принятия решений в футболе. «Сити»... Мы все знаем, как они работают! Это знают все в футболе. Когда их наказали, никто в Европе этому не удивился. Наоборот. Я не скажу, что все праздновали, но некоторые были рады достижению какой-то справедливости.

Мы также видели, как протестовали после заявления CAS Клопп и Моуриньо. CAS мёртв. Их решения уже не первый год вызывают сомнения. Нет прозрачности. Зачастую, когда вы видите имена судей, то уже знаете, каким будет их решение. Швейцария пользуется большим авторитетом в арбитраже, но CAS оказывает им медвежью услугу.