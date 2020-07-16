ГлавнаяНовости

Тебас ответил Гвардиоле: «Все в футболе знают, как работает „Сити“!»

16 июля 2020, 07:55

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Наставник «горожан» ранее выразил мнение, что Тебас завидует АПЛ, после того как функционер раскритиковал решение CAS снять запрет на участие «Сити» в еврокубках.

«Манчестер Сити» будет играть в следующем сезоне Лиги чемпионов не потому, что они всё сделали как надо, а потому что CAS плохо сделал свою работу. На самом деле, CAS оштрафовал клуб на 10 млн евро, это наказание не может быть дано ни за что.

Я читал, что причина [штрафа] в том, что они не сотрудничали с УЕФА. И почему же? У «Сити» есть секретные документы? Я бы хотел посмотреть на окончательный вердикт, если бы мог. Нам всё ещё не дали прочитать окончательное решение CAS по давнему делу ПСЖ.

В тот день, когда я прочту вердикт, я скажу Гвардиоле, в чём я убеждён: в том, что «Манчестер Сити» ничего не сделал правильно. CAS не соответствует стандартам для принятия решений в футболе. «Сити»... Мы все знаем, как они работают! Это знают все в футболе. Когда их наказали, никто в Европе этому не удивился. Наоборот. Я не скажу, что все праздновали, но некоторые были рады достижению какой-то справедливости.

Мы также видели, как протестовали после заявления CAS Клопп и Моуриньо. CAS мёртв. Их решения уже не первый год вызывают сомнения. Нет прозрачности. Зачастую, когда вы видите имена судей, то уже знаете, каким будет их решение. Швейцария пользуется большим авторитетом в арбитраже, но CAS оказывает им медвежью услугу.

Никто кроме «Сити» и ПСЖ не потратил столько денег на трансферы за последние 5 лет. «Сити» подписывает новичков с помощью нефти. Все в футболе это знают.

Все новости
«Барселона» подверглась репутационным кибератакам
24 июля Комментарии11
Статус легенды за год в основе и переход в «Боруссию». В Бирмингеме сходят с ума
24 июляСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии12
Вилья отрицает обвинения в сексуальных домогательствах
23 июля Комментарии10
Появилось видео конфликта Клоппа и Лэмпарда во время матча АПЛ
23 июля ВидеоКомментарии39
СлухиТарасов устроил дебош на борту самолёта
23 июля Комментарии36
Экс-форварда «Барселоны» обвинили в сексуальных домогательствах
22 июля Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
16 июля в 14:28
Барса как я понимаю набрала кредитов, на эти деньги и гуляет. Но кредиты рано или поздно нужно отдавать. Сити же тратит не свои и не кредиты, а частные деньги принца эмиратовского. Существует правила проведения трансферов, которые неоднократно нарушались как Мансити, так и их французским братом двойником ПСЖ. Об этом и говорит Тебас.
Кстати не удивлюсь если впоследующем Гвардиола пойдет зарабатывать именно к французам.
Garrincha58
Garrincha58
16 июля в 13:28
все и так всё знают бабло правит миром у кого бабло у того власть
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
16 июля в 11:58
Бартомеу почему не наказывают,он более продвинутый мошенник,чем президент Сити.
galem72
galem72 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
16 июля в 11:52
А сколько заработала? Так же, не?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
16 июля в 11:30
Тебас задолбал, позорит Ла лигу! Барса за последние 5 лет потратила также как и сити и псж.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 июля в 10:17
Сказал очевидные вещи
Killofwrath
Killofwrath
16 июля в 09:51
Бред, имхо, Сити на самом деле не сказать бы что так много тратил на трансферы
Барселона и та больше
Naimi Nabi
Naimi Nabi
16 июля в 09:48
до здравствует справедливость в футболе и мире

мир само по себе не справедлив
112910415
112910415
16 июля в 09:24
под каждым сказанным словом можно подписаться !
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июля в 08:54
А мы Федуна ругаем, а тут вообще язык без костей.
Срочно Тебаса в комитет по этике вместе с Федуном, Карпиным, медведевым
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 08:51
Очень много стало обвинений клубам про судейство, слава богу, что у нас только один клуб этим занимается.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 08:45
А вот и не все)))
STVA 1
STVA 1
16 июля в 08:20
Не ему говорить...
Ливерпулище
Ливерпулище
16 июля в 08:19
Пусть болельщики Сити живут с этим , что их клуб читер
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 08:09
Нипадеццки закусился
shlomo
shlomo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июля в 08:09
Аналогично...Ну, наверное..... это так освежили формат....:)))))
Glyba
Glyba
16 июля в 08:08
Ерундой занимаются.
shlomo
shlomo
16 июля в 07:59
Умные все...плюнуть не куда...:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100