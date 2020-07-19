Ещенко показал футболку с надписью «... вам А» после матча с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после окончания полуфинального матча против «Зенита» (1:2) показал футболку с надписью «… вам А».
Также на футболке изображен медведь в деловом костюме.
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после окончания полуфинального матча против «Зенита» (1:2) показал футболку с надписью «… вам А».
Также на футболке изображен медведь в деловом костюме.
хз о какой равной игре шла речь, вполне мог быть разгром, питерские кривоногие не попадали в раму с убойных позиций
хз о какой равной игре шла речь, вполне мог быть разгром, питерские кривоногие не попадали в раму с убойных позиций
Он что в ней сзади к Дзюбе пристроился?
Он что в ней сзади к Дзюбе пристроился?