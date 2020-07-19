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Ещенко показал футболку с надписью «... вам А» после матча с «Зенитом»

19 июля 2020, 22:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после окончания полуфинального матча против «Зенита» (1:2) показал футболку с надписью «… вам А».

Также на футболке изображен медведь в деловом костюме.

Ещенко показал футболку с надписью «... вам А» после матча с «Зенитом»

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
21 июля в 20:39
    breezcool
    breezcool
    20 июля в 12:49
    И что означает эта надпись? Подскажите, кто знает
    grazie100
    grazie100
    20 июля в 11:44
    Хотелось , но не не смоглось ... Комитет по этике должены штрафануть ч удака на хорошие цифры€ , чтобы другим ч удакам было неповадно.
    RIR68
    RIR68
    20 июля в 10:25
    ничем не умней Тарасова.
    NGYRZ
    NGYRZ
    20 июля в 07:58
    Большие начальники сами разберутся, этот дурачок куда лезет не пойму. Твое дело играть.
    Верг
    Верг
    20 июля в 01:37
    Это же медведь тэд из фильма третий лишний, громобратья навсегда
    blasgovest
    blasgovest
    20 июля в 00:40
    Разукрашенный петух.
    ошалевший
    ошалевший ответ Evilhuman (раскрыть)
    20 июля в 00:18
    ты вообще за кого? там у тебя мю в говне искатали или ты не в курсе? прикрываешься просто?
    ошалевший
    ошалевший ответ mortid (раскрыть)
    20 июля в 00:15
      vm777
      vm777 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      19 июля в 23:23
      легенда зенита всё таки)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      19 июля в 23:10
      Вот тут в точку, правый край обороны с треском пррвалился. Ну и Джикия напривозил
      mortid
      mortid ответ 311 (раскрыть)
      19 июля в 23:10
      Да уж поумнее чем в очело друг друга тыкать ;)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      19 июля в 23:08
      Соглашусь На удивление Спартак выглядел вполне достойным, даже равным соперником Зениту. Более того, если бы с самого начала Тедеско поставил бы Рассказова, результат мог бы быть иным.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ 311 (раскрыть)
      19 июля в 23:03
      Ум тут в кавычках)
      311
      311 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      19 июля в 23:01
      Что тут умного? Еще штаны снял бы для пущей наглядности!)
      Давайте думать
      Давайте думать
      19 июля в 22:56
      Походу Ещенко завязал с футболом... Оно и правильно, с Семиным линию футболок запустят ..й вам А!!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ n272nm (раскрыть)
      19 июля в 22:54
      Видимо матч не смотрел, Спартак сегодня не проиграл, а достойно закончил путь в кубке
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      19 июля в 22:52
      Респект! Это надо быть очень смелым и умным
      Aчиститель
      Aчиститель
      19 июля в 22:49
      Покуда в спартаке такие недоумки, команда будет вечным середняком, если не вылетит в пердив.
      Caniggia
      Caniggia
      19 июля в 22:41
      Ну вот ещё один кретин, взявший пример с некого питерского выжившего из ума начальника. Видимо, далеко пойдёт Ещенко, прямая дорога в едросовское стадо в госдуму.
      n272nm
      n272nm
      19 июля в 22:33
      Это было бы прикольно, если бы Спартак выиграл, а так как Спартак проиграл, это выглядит, как размазывание соплей.
      Evilhuman
      Evilhuman
      19 июля в 22:33
      Ну вот в этом и всё мясные, вместо того чтобы в футбол играть, они футболки заказывают и показывают, не от большого ума
      iri13
      iri13 ответ Лакшери (раскрыть)
      19 июля в 22:33
      ..не оправдываю Артема и Сердара..но дело было в раздевалке и на эмоциях..а тут осознанно и на арене огромного стадио..да и фиг ты с ним..пусть хоть так потешаться.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Лакшери (раскрыть)
      19 июля в 22:29
      Будет наказан, в чём я не сомневаюсь. Но дело даже не в этом. Какой скудный умишко надо иметь, чтобы не только заказать майку с такой надписью, но и выставить её на всеобщее обозрение.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Лакшери (раскрыть)
      19 июля в 22:22
      А что не так с его футболкой?
      Он что в ней сзади к Дзюбе пристроился?
      Footbolista
      Footbolista ответ Лакшери (раскрыть)
      19 июля в 22:21, ред.
      по дзюбе с азмуном вообще уголовная статья плачет...за пропаганду...
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      19 июля в 22:19
      кто такой А?
      Лакшери
      Лакшери
      19 июля в 22:17
      Вот этот додик на всеобщее обозрение целенаправленно выставляет подобное, это дисквалификация на 10 матчей минимум. Посмотрим как запоет тот чел с комитета по этике, который Дзюбу с Азмуном наказать выпрашивал
      Footbolista
      Footbolista
      19 июля в 22:17
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      19 июля в 22:15
      хахахаха!!! Только так с газпромом
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