Боккетти намерен уйти из «Вероны» и может вернуться в Россию

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20 июля 2020, 23:07

Защитник «Вероны» намерен покинуть итальянский клуб.

По информации источника, агент Боккетти уже начал искать для своего клиента новый клуб из-за недостаточной игровой практики 33-летнего защитника.

Отмечается, что сам Боккетти мечтает вернуться в Россию, но также готов продолжить карьеру и в другой стране. В России игрок выступал за «Рубин» и московский «Спартак».

Контракт Сальваторе с «Вероной» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Боккетти сыграл в пяти матчах Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Недавно Боккетти заявлял, что вернется в «Спартак».