ГлавнаяНовости

Боккетти намерен уйти из «Вероны» и может вернуться в Россию

20 июля 2020, 23:07

Защитник «Вероны» Сальваторе Боккетти намерен покинуть итальянский клуб.

По информации источника, агент Боккетти уже начал искать для своего клиента новый клуб из-за недостаточной игровой практики 33-летнего защитника.

Отмечается, что сам Боккетти мечтает вернуться в Россию, но также готов продолжить карьеру и в другой стране. В России игрок выступал за «Рубин» и московский «Спартак».

Контракт Сальваторе с «Вероной» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Боккетти сыграл в пяти матчах Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Недавно Боккетти заявлял, что вернется в «Спартак».

Все новости
Слухи«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Шальке» Кабака
Сегодня, 00:08 Комментарии6
Слухи«Боруссия» нашла замену Санчо в «Лилле»
Вчера, 17:05 Комментарии4
СлухиСпортивный директор «Милана» заинтересован в трансфере Ал. Миранчука
Вчера, 11:36 Комментарии13
Конте: «Месси не перейдет в „Интер“ даже в фэнтези-футболе»
Вчера, 09:24 Комментарии16
Слухи«Лидс» заинтересован в трансфере голкипера «Арсенала»
Вчера, 00:50 Комментарии16
СлухиЛэмпард хочет подписать Стоунза
Вчера, 00:22 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 июля в 04:16
За бабками даже пешком в Россию пойдёт.
minai
minai
21 июля в 00:32
10 лет назад, когда Рубин с Бердыевым обыгрывал Барселону на их поле, Месси и Ко ничего не могли поделать с защитой Рубина ,основу которой составляли Кристиан Ансальди, Давид Кверквелия, Сальваторе Бокетти, Цесар Навас.
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 00:23
После спартака традиционно теряют всё.
swift stream
swift stream
21 июля в 00:11
Спартаку нужны престарелые защитники.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 23:47
Стариканы так и прут в Россию , перед завершением карьеры заработать хотят.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
20 июля в 23:33
Россия это диагноз - если человек перестал играть у нас стало быть ему просто пора на покой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100