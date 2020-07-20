«Ювентус» снова хочет переманить Зидана

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера команды наставника «Реала» Зинедина Зидана, пишет Calciomercato.com.
Туринцы считают, что француз стал бы идеальной заменой нынешнему тренеру Маурицио Сарри. Контракт Зидана со «сливочными» истекает летом 2022 года, зарплата специалиста в Мадриде составляет 13 млн евро в год.
.да и со времен просто разница в "новых технологиях", которые он как раз и застал уже в Реале _
.настаиваю, что след местом работы Зиданика будет сборная Франции, место ему забронировано уже давно, вслед за Дешамом _
.а вот сам Дешам - легко кстати может шагнуть и в Юве _ но до всего этого куча времени, пока это всё в загадках _
.придётся вам обходиться пока "непонятным" Сарри похоже ,)
.да и со времен просто разница в "новых технологиях", которые он как раз и застал уже в Реале _
.настаиваю, что след местом работы Зиданика будет сборная Франции, место ему забронировано уже давно, вслед за Дешамом _
.а вот сам Дешам - легко кстати может шагнуть и в Юве _ но до всего этого куча времени, пока это всё в загадках _
.придётся вам обходиться пока "непонятным" Сарри похоже ,)
.следующим местом работы Зиданика должна стать сборная Франции _
.Юве бесспорно тоже родное, но они лишь 3-и, после Реала и сборной _
.следующим местом работы Зиданика должна стать сборная Франции _
.Юве бесспорно тоже родное, но они лишь 3-и, после Реала и сборной _