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«Ювентус» снова хочет переманить Зидана

20 июля 2020, 16:21

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера команды наставника «Реала» Зинедина Зидана, пишет Calciomercato.com.

Туринцы считают, что француз стал бы идеальной заменой нынешнему тренеру Маурицио Сарри. Контракт Зидана со «сливочными» истекает летом 2022 года, зарплата специалиста в Мадриде составляет 13 млн евро в год.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
20 июля в 20:31
хахаха ты видимо футбол начал смотреть после падения джеррарда хаха
spennu
spennu ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 19:26
.ну он сам шумел, что в Реал ему стал ближе, чем Юве, ещё будучи даже игроком _

.да и со времен просто разница в "новых технологиях", которые он как раз и застал уже в Реале _

.настаиваю, что след местом работы Зиданика будет сборная Франции, место ему забронировано уже давно, вслед за Дешамом _

.а вот сам Дешам - легко кстати может шагнуть и в Юве _ но до всего этого куча времени, пока это всё в загадках _

.придётся вам обходиться пока "непонятным" Сарри похоже ,)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 19:12
Лучшие годы Зидан провёл в Реале ,не пиши чушь какой домой?вы еше Пирло записали в легенды Юве,самим не смешно?
Санчо Панса
Санчо Панса
20 июля в 18:37
Да, Зизу уже давно хотят видеть в Турине! Эти разговоры пошли еще в 2018 году. Но пока что Рону не суждено снова воссоединится с Зинедином...
juvenale
juvenale ответ spennu (раскрыть)
20 июля в 18:35
не сказал бы...Зидан стал тем,кем является в Ювентусе и ЗМ в нем выиграл
dimagas2
dimagas2
20 июля в 18:20
Сарри топчик)))
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
20 июля в 18:19
Но хуже Сарри точно не будет)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
20 июля в 18:11
Идеально, но практически невозможно. Зато отмазка на пять - извините ребята мы хотели Зидана, не получилось, так что получайте Дедушку ещё на один сезон.
Juve14
Juve14
20 июля в 18:05
Не нужен! Разве что может бартер на Сарри, думаю хуже уже не будет
Данила Кравцов
Данила Кравцов
20 июля в 18:01
ой дураки.......зидан как тренер ноль полный....впрочем берите......ювентусу пора в серию ц
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 17:43
Чем нынешний плох?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
20 июля в 17:26
Де Дзерби, Гасперини, Нагельсман! А в идеале - вернуть Макса!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
20 июля в 17:23
Не думаю, что это хорошая идея!
eleven LC
eleven LC
20 июля в 17:15
Сарри вам,а не Зидана!!!
spennu
spennu ответ juvenale (раскрыть)
20 июля в 17:13, ред.
.Реал для него - уже переплюнул и Юве и Бордо (+Марсель), в плане "дома" _

.следующим местом работы Зиданика должна стать сборная Франции _

.Юве бесспорно тоже родное, но они лишь 3-и, после Реала и сборной _
dino-hsv
dino-hsv
20 июля в 17:12
хотели бы - позвали вместо сарри прошлым летом. значит не больно и нужен был
juvenale
juvenale
20 июля в 17:03
зизу пора домой
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
20 июля в 16:55
    drug01
    drug01
    20 июля в 16:50
    Пожалуй он на это не пойдёт
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    20 июля в 16:41
    Губа не дура.
    beefs
    beefs
    20 июля в 16:28
    интересное противостояние началось...
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