«Ювентус» снова хочет переманить Зидана

1595251298

20 июля 2020, 16:21

Руководство «Ювентуса» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера команды наставника «Реала» , пишет Calciomercato.com.

Туринцы считают, что француз стал бы идеальной заменой нынешнему тренеру Маурицио Сарри. Контракт Зидана со «сливочными» истекает летом 2022 года, зарплата специалиста в Мадриде составляет 13 млн евро в год.