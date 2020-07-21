Агент Бэйла: «Гарет никуда не уходит»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, заявил, что его клиент не собирается покидать мадридский клуб.
Гарет в порядке. Его контракт действует ещё два года. Ему нравится жить в Мадриде, и он никуда не уходит.
Он по-прежнему так же хорош, как любой другой член команды. А выбор [состава] остаётся за Зинедином Зиданом.
Конечно, интерес к Бэйлу имеется, но вряд ли в мире существует клуб, который мог бы себе позволить его трансфер.
Очень жаль, что сейчас Гарет не выходит играть с командой, но он её не покинет.
Аренда? Гарет – один из лучших игроков мира. А лучшие в мире игроки не уходят в аренду.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов выплатить Бэйлу оставшуюся по контракту зарплату и отпустить его в качестве свободного агента.
Коутиньо также получает как Бейл, Суарес и Гризман больше. Ну Суарес ладно, тащил
Коутиньо также получает как Бейл, Суарес и Гризман больше. Ну Суарес ладно, тащил
Коутиньо провал, Гризманн пока тоже.
Про подвиги Бэйла я знаю и помню его помощь Реалу в финалах, в отличии от многих фанов Реала.
Кстати, Бэйл зарабатывает 40,2 миллиона, Месси 50 миллионов. Только польза от Месси чувствуется)
Коутиньо провал, Гризманн пока тоже.
Про подвиги Бэйла я знаю и помню его помощь Реалу в финалах, в отличии от многих фанов Реала.
Кстати, Бэйл зарабатывает 40,2 миллиона, Месси 50 миллионов. Только польза от Месси чувствуется)
как раз таки его Трансфер осуществить легко, вряд ли больше 5млн стоит он. Вот ЗП да, трудно потянуть. Но если свободным агентом отпустить, думаю кто-то сможет предложить контракт. Или же заставить сидеть на скамейке 2 года. Ни в коем случае не выплачивать всю зп и не отпускать его так. Слишком легко.
как раз таки его Трансфер осуществить легко, вряд ли больше 5млн стоит он. Вот ЗП да, трудно потянуть. Но если свободным агентом отпустить, думаю кто-то сможет предложить контракт. Или же заставить сидеть на скамейке 2 года. Ни в коем случае не выплачивать всю зп и не отпускать его так. Слишком легко.
Через 2 года закончит карьеру и будет играть в гольф😂😂😂
Через 2 года закончит карьеру и будет играть в гольф😂😂😂
Какой 7 из Реала, заключил с этой стекляшкой контракт на такой долгий срок?
Какой 7 из Реала, заключил с этой стекляшкой контракт на такой долгий срок?