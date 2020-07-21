Агент Бэйла: «Гарет никуда не уходит»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» , заявил, что его клиент не собирается покидать мадридский клуб.

Гарет в порядке. Его контракт действует ещё два года. Ему нравится жить в Мадриде, и он никуда не уходит.

Он по-прежнему так же хорош, как любой другой член команды. А выбор [состава] остаётся за Зинедином Зиданом.

Конечно, интерес к Бэйлу имеется, но вряд ли в мире существует клуб, который мог бы себе позволить его трансфер.

Очень жаль, что сейчас Гарет не выходит играть с командой, но он её не покинет.

Аренда? Гарет – один из лучших игроков мира. А лучшие в мире игроки не уходят в аренду.