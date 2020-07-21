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Агент Бэйла: «Гарет никуда не уходит»

21 июля 2020, 07:09

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, заявил, что его клиент не собирается покидать мадридский клуб.

Гарет в порядке. Его контракт действует ещё два года. Ему нравится жить в Мадриде, и он никуда не уходит.

Он по-прежнему так же хорош, как любой другой член команды. А выбор [состава] остаётся за Зинедином Зиданом.

Конечно, интерес к Бэйлу имеется, но вряд ли в мире существует клуб, который мог бы себе позволить его трансфер.

Очень жаль, что сейчас Гарет не выходит играть с командой, но он её не покинет.

Аренда? Гарет – один из лучших игроков мира. А лучшие в мире игроки не уходят в аренду.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов выплатить Бэйлу оставшуюся по контракту зарплату и отпустить его в качестве свободного агента.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
21 июля в 13:31
Это статья в марке была, по зарплатам игроков ла лиги
Juve14
Juve14
21 июля в 13:12
Ему нравится жить в Мадриде, и он никуда не уходит. Это ключевые слова, жить ему там нравится, заоблачное зп за безделье и ГОЛЬФ, живет в свое удовольствие) футбол это так, типа хобби
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
21 июля в 12:53, ред.
Убери пробелы, Зп Бейла 30 грязными, Месси 99

Коутиньо также получает как Бейл, Суарес и Гризман больше. Ну Суарес ладно, тащил
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
21 июля в 12:48
40,2???? 17 млн чистыми он получает. Месси 50 чистыми. Грязными соответственно в районе 30 и 90 каждый. Откуда ты взял 40,2? )) Роналду вроде 35 получал в Реале или 32 что ли.
Legend 6
Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
21 июля в 12:40
Я думаю ЗП Месси точно не стоит обсуждать. Потому что Перес ему бы платил не меньше, я уверен. Дембель хоть и с травмами, но пользы много принес.
Коутиньо провал, Гризманн пока тоже.
Про подвиги Бэйла я знаю и помню его помощь Реалу в финалах, в отличии от многих фанов Реала.
Кстати, Бэйл зарабатывает 40,2 миллиона, Месси 50 миллионов. Только польза от Месси чувствуется)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
21 июля в 12:33
он то хоть отыграл свое и свои голы принес, один ты точно должен хорошо помнить ) с Бартрой вместе. А вот ваши Коут, Дембель и Гризман знатно нагрели вашего недопрезидента. Я о 50+ лямов ЗП Месси молчу уже.
Ruslan3132
Ruslan3132
21 июля в 12:32, ред.
"но вряд ли в мире существует клуб, который мог бы себе позволить его трансфер."
как раз таки его Трансфер осуществить легко, вряд ли больше 5млн стоит он. Вот ЗП да, трудно потянуть. Но если свободным агентом отпустить, думаю кто-то сможет предложить контракт. Или же заставить сидеть на скамейке 2 года. Ни в коем случае не выплачивать всю зп и не отпускать его так. Слишком легко.
marvel777
marvel777 ответ Legend 6 (раскрыть)
21 июля в 12:15
да ему ничего не мешает уже играть пару лет)
galem72
galem72
21 июля в 10:47
А зачем? 11 вообще отлично устроился. ))
For56tas
For56tas
21 июля в 09:59
От такой зарплаты не уходят.
Legend 6
Legend 6
21 июля в 08:29
Развел Реал)
Через 2 года закончит карьеру и будет играть в гольф😂😂😂
NGYRZ
NGYRZ
21 июля в 07:38
Как же он за.....!

Какой 7 из Реала, заключил с этой стекляшкой контракт на такой долгий срок?
Caniggia
Caniggia
21 июля в 07:36
Жизнь удалась в 30 лет: баснословный контракт, жизнь в Мадриде, на футбол забил! И действительно, зачем куда-то уходить?
КЭТиК
КЭТиК
21 июля в 07:32
С хлебного места сами не уходят.
Вова Туземец
Вова Туземец
21 июля в 07:20
Будет сидеть, пока не выгонят
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 07:12
он и не нужен ни кому))
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