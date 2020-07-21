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«Уфа»: «Коронавирус последнее время переоценивается»

21 июля 2020, 15:19

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал влиянии пандемии коронавируса на команду.

Состояние команды нормальное для этой дурацкой мясорубки, в которой все мы оказались. Когда не тренировались почти два месяца, а потом как сумасшедшие выбежали на поле и начали играть по три игры в неделю. Конечно, в этой ситуации нет ни одной команды, которая была бы функционально готова на сто процентов. Но для тех обстоятельств, в которых мы оказались, все достаточно неплохо. Бой завтра дадим, хотим повторить свой исторический рекорд и занять 7-е место.

Что касается коронавируса, на мой взгляд, он, в последнее время, стал слишком переоцениваться. Он не так уж страшен, как его малюют. Мы в Башкирии с ним жить и работать научились. Это касается и спорта в том числе. Не стоит, услышав каждый чих, кричать, что все заболели. У нас рабочая обстановка, рабочее количество заболевших. Обо всех мы сообщили в соответствующие органы и приняли соответствующие меры. Футболисты находятся на самоизоляции, они ограничены в своих контактах со здоровыми людьми.

Ранее Ростислав Мурзагулов заявил, что руководство клуба в 2020 году из-за выхода за рамки бюджета продаст до четырех игроков.

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Все комментарии
Jantu
Jantu
21 июля в 16:50
Короновирус это афера.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 июля в 15:27
Так оно и есть
starche
starche
21 июля в 15:25
Это те смелость, а глупость.
beefs
beefs
21 июля в 15:23
а кто же вам позволит занять 7 место...
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 15:23
это кому как)))
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