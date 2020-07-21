«Уфа»: «Коронавирус последнее время переоценивается»

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал влиянии пандемии коронавируса на команду.

Состояние команды нормальное для этой дурацкой мясорубки, в которой все мы оказались. Когда не тренировались почти два месяца, а потом как сумасшедшие выбежали на поле и начали играть по три игры в неделю. Конечно, в этой ситуации нет ни одной команды, которая была бы функционально готова на сто процентов. Но для тех обстоятельств, в которых мы оказались, все достаточно неплохо. Бой завтра дадим, хотим повторить свой исторический рекорд и занять 7-е место.

Что касается коронавируса, на мой взгляд, он, в последнее время, стал слишком переоцениваться. Он не так уж страшен, как его малюют. Мы в Башкирии с ним жить и работать научились. Это касается и спорта в том числе. Не стоит, услышав каждый чих, кричать, что все заболели. У нас рабочая обстановка, рабочее количество заболевших. Обо всех мы сообщили в соответствующие органы и приняли соответствующие меры. Футболисты находятся на самоизоляции, они ограничены в своих контактах со здоровыми людьми.