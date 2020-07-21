ГлавнаяНовости

«Уфа» продаст до четырех футболистов этим летом

21 июля 2020, 15:11

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что руководство клуба в 2020 году из-за выхода за рамки бюджета продаст до четырех игроков.

Пока никакой конкретики нет, пока никому ни на какие предложения мы не ответили, да и сформулированных предложений, чтобы их рассматривать, нет. Безусловно, в этом году трех-четырех игроков мы продадим, потому что год был непростым и за рамки бюджета мы вышли. Просить дополнительных средств у спонсоров мы не имеем права, поскольку у нас с ними есть жесткие договоренности. Соответственно, надо продавать.

Человека три отпустим точно. Безусловно, среди них будут и игроки, которые на слуху. Конкретных клубов не называю, потому что, повторюсь, пока никаких договоренностей мы не достигли.

Ранее ходили разговоры, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов близок к переходу в «Спартак».

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar
21 июля в 16:51
Неужели в спартак за очки?
ДСА
ДСА
21 июля в 15:36
Главная задача - продать игроков в Спартак подороже.
For56tas
For56tas
21 июля в 15:33
Спартак усилится несказанно.
shlomo
shlomo
21 июля в 15:27
Что в Уфе намечается "черная пятница"?.......купи трех четвертого получишь в подарок?.....если так пойдет дело, то после следующего сезона в ПФЛ прямая дорога....играть то кто будет?....
drug01
drug01
21 июля в 15:25
Кому они продадут
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 15:18
И все они перейдут в спартак.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 15:17
кузница дешевых кадров работает)))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 июля в 15:17
Им там виднее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100