«Уфа» продаст до четырех футболистов этим летом

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что руководство клуба в 2020 году из-за выхода за рамки бюджета продаст до четырех игроков.

Пока никакой конкретики нет, пока никому ни на какие предложения мы не ответили, да и сформулированных предложений, чтобы их рассматривать, нет. Безусловно, в этом году трех-четырех игроков мы продадим, потому что год был непростым и за рамки бюджета мы вышли. Просить дополнительных средств у спонсоров мы не имеем права, поскольку у нас с ними есть жесткие договоренности. Соответственно, надо продавать.

Человека три отпустим точно. Безусловно, среди них будут и игроки, которые на слуху. Конкретных клубов не называю, потому что, повторюсь, пока никаких договоренностей мы не достигли.