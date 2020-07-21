Мостовой: «Думаю, что нет предпосылок к улучшению судейства»

Бывший российский футболист Александр Мостовой признался, что не видит предпосылок к улучшению работы судей в российских соревнованиях.
Вопросов по судейству очень много, не только в играх «Спартака», но и в других матчах после возобновления чемпионата, и это удивило. Я удивлен многими решениями, учитывая то, что везде есть VAR. Судьи говорят, что он им очень сильно помогает, но, как мы увидели, в одном из туров было поставлено около шести пенальти и также где-то было не поставлено. Очень спорное судейство со знаком «минус» — принималось много решений, непонятных футбольному глазу.
В матче с «Зенитом» гол «Спартака» был отменен после вмешательства VAR, если бы его не было, никто бы этого не заметил — тут, можно сказать, VAR помог «Зениту». В моменте с тем, был пенальти или нет, VAR не помог. Мы опять упираемся в судейство — почему в одном эпизоде он пошел смотреть повтор, а в другом нет. Поэтому, конечно, очень много претензий.
Думаю, что нет предпосылок к улучшению судейства. Я смотрю на эту ситуацию с точки зрения футболиста, о том, что сейчас происходит, я говорил когда VAR только появился — все равно мы будем упираться в главного судью. Вы ввели VAR, судьи сидят за десятком мониторов — происходит свисток, и они минуты три сидят и выясняют, было или не было. Потом зовут главного судью зачем-то и создают интригу — вы посмотрели, так скажите, был пенальти или офсайд; судья свистнет, и игра продолжится.
Хотя кто платит тот и заказывает музыку........
Хотя кто платит тот и заказывает музыку........
но мостовой хватит сводить все к спартаку!!! Судья отсудил отвратительно,но
в обе стороны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
факты: на 3мин при попытке пробить головой Дзюбу нагло,открыто толкают в спину руками - Пенальти!!! но судья молчит..
12,30мин соболев откровенно бьёт локтем в голову Барриоса (по рекомендации фифа -прямая красная,так он даже жк не получил)
на 38мин соболев срубает Дзюбу и получает жк (а ведь по любому вторая)..
да пенальти на Жиркове был (но был ли бы уже в это время соболев на поле ?!?)
судьи у нас ............(одни маты)
Да ! а что же ты не писал когда в первых турах нагло засуживали соперников спартака и спаму подарили 7 очков ?!?
или когда (из года в год) после игры в еврокубках (кто бы не играл,последнии Зенит и Локо) ВСЕГДА именно ВСЕГДА следующая игра именно с отдохнувшим спартаком... Совпадение ?!? Не думаю!!!
но мостовой хватит сводить все к спартаку!!! Судья отсудил отвратительно,но
в обе стороны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
факты: на 3мин при попытке пробить головой Дзюбу нагло,открыто толкают в спину руками - Пенальти!!! но судья молчит..
12,30мин соболев откровенно бьёт локтем в голову Барриоса (по рекомендации фифа -прямая красная,так он даже жк не получил)
на 38мин соболев срубает Дзюбу и получает жк (а ведь по любому вторая)..
да пенальти на Жиркове был (но был ли бы уже в это время соболев на поле ?!?)
судьи у нас ............(одни маты)
Да ! а что же ты не писал когда в первых турах нагло засуживали соперников спартака и спаму подарили 7 очков ?!?
или когда (из года в год) после игры в еврокубках (кто бы не играл,последнии Зенит и Локо) ВСЕГДА именно ВСЕГДА следующая игра именно с отдохнувшим спартаком... Совпадение ?!? Не думаю!!!