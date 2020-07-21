Мостовой: «Думаю, что нет предпосылок к улучшению судейства»

Бывший российский футболист Александр Мостовой признался, что не видит предпосылок к улучшению работы судей в российских соревнованиях.

Вопросов по судейству очень много, не только в играх «Спартака», но и в других матчах после возобновления чемпионата, и это удивило. Я удивлен многими решениями, учитывая то, что везде есть VAR . Судьи говорят, что он им очень сильно помогает, но, как мы увидели, в одном из туров было поставлено около шести пенальти и также где-то было не поставлено. Очень спорное судейство со знаком «минус» — принималось много решений, непонятных футбольному глазу.

В матче с «Зенитом» гол «Спартака» был отменен после вмешательства VAR , если бы его не было, никто бы этого не заметил — тут, можно сказать, VAR помог «Зениту». В моменте с тем, был пенальти или нет, VAR не помог. Мы опять упираемся в судейство — почему в одном эпизоде он пошел смотреть повтор, а в другом нет. Поэтому, конечно, очень много претензий.