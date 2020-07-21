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Мостовой: «Думаю, что нет предпосылок к улучшению судейства»

21 июля 2020, 12:48

Бывший российский футболист Александр Мостовой признался, что не видит предпосылок к улучшению работы судей в российских соревнованиях.

Вопросов по судейству очень много, не только в играх «Спартака», но и в других матчах после возобновления чемпионата, и это удивило. Я удивлен многими решениями, учитывая то, что везде есть VAR. Судьи говорят, что он им очень сильно помогает, но, как мы увидели, в одном из туров было поставлено около шести пенальти и также где-то было не поставлено. Очень спорное судейство со знаком «минус» — принималось много решений, непонятных футбольному глазу.

В матче с «Зенитом» гол «Спартака» был отменен после вмешательства VAR, если бы его не было, никто бы этого не заметил — тут, можно сказать, VAR помог «Зениту». В моменте с тем, был пенальти или нет, VAR не помог. Мы опять упираемся в судейство — почему в одном эпизоде он пошел смотреть повтор, а в другом нет. Поэтому, конечно, очень много претензий.

Думаю, что нет предпосылок к улучшению судейства. Я смотрю на эту ситуацию с точки зрения футболиста, о том, что сейчас происходит, я говорил когда VAR только появился — все равно мы будем упираться в главного судью. Вы ввели VAR, судьи сидят за десятком мониторов — происходит свисток, и они минуты три сидят и выясняют, было или не было. Потом зовут главного судью зачем-то и создают интригу — вы посмотрели, так скажите, был пенальти или офсайд; судья свистнет, и игра продолжится.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
21 июля в 18:12
Какое может быть улучшение, когда берут евромусор и ставят руководить нашим судейством. Наши свистки и так не подарок ( мягко говоря очень слабые судьи). А тут еще не понятно откуда вытащили это, а оно еще слабее чем наши.
Хотя кто платит тот и заказывает музыку........
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
21 июля в 16:07
Судьи у нас реально не профи..
но мостовой хватит сводить все к спартаку!!! Судья отсудил отвратительно,но
в обе стороны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
факты: на 3мин при попытке пробить головой Дзюбу нагло,открыто толкают в спину руками - Пенальти!!! но судья молчит..
12,30мин соболев откровенно бьёт локтем в голову Барриоса (по рекомендации фифа -прямая красная,так он даже жк не получил)
на 38мин соболев срубает Дзюбу и получает жк (а ведь по любому вторая)..
да пенальти на Жиркове был (но был ли бы уже в это время соболев на поле ?!?)
судьи у нас ............(одни маты)
Да ! а что же ты не писал когда в первых турах нагло засуживали соперников спартака и спаму подарили 7 очков ?!?
или когда (из года в год) после игры в еврокубках (кто бы не играл,последнии Зенит и Локо) ВСЕГДА именно ВСЕГДА следующая игра именно с отдохнувшим спартаком... Совпадение ?!? Не думаю!!!
cska1948
cska1948
21 июля в 16:04
ВАР штука хорошая, когда за ним сидят БЕСПРИСТРАСТНЫЕ люди! А это бывает далеко НЕ всегда!
starche
starche
21 июля в 14:47
Уровень нашего футбола надо поднимать,а не пенять на судейство.............38-ое место о многом говорит.
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
21 июля в 14:34
Вар полезен толстосумам! Кучу моментов спорных не повторяют по телевизору, и комментаторы умалчивают данные ситуации, такое ощущение что есть некая договоренность между кАналом матч тв и РПЛ .....
Арбалет
Арбалет
21 июля в 13:25
Просто судьи стали судить честно, а это не для спартака. Пора привыкать. Займите свою истинную нишу в нашем футболе.
Смольчик
Смольчик
21 июля в 13:16
А предпосылки для улучшения игры спартака есть вообще хоть маленькие?
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 июля в 13:14
Так оно и есть
mihaluch
mihaluch
21 июля в 12:53
Нет улучшения не видать
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