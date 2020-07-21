Жена Семака: «„Зенит“ не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

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21 июля 2020, 20:13

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» , отреагировала на комментарий болельщика об источниках финансирования клуба.

«Не стыдно за госбюджет на собственной яхте по каналам кататься?» — спросили Анну в инстаграме.

«Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели.

Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам... что может быть забавнее.

И мне не стыдно. Во-первых, потому что „Зенит“ не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же как и мой личный бизнес. Во-вторых, „яхта“ не моя», – написала Семак.