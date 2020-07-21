Жена Семака: «„Зенит“ не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировала на комментарий болельщика об источниках финансирования клуба.
«Не стыдно за госбюджет на собственной яхте по каналам кататься?» — спросили Анну в инстаграме.
«Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели.
Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам... что может быть забавнее.
И мне не стыдно. Во-первых, потому что „Зенит“ не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же как и мой личный бизнес. Во-вторых, „яхта“ не моя», – написала Семак.
А. Не украл, а получил от государств (Миллер)
Б. Не украл, а выплатили ЗП (Семак)
В. Не украл, а просто хорошо зарабатываем (жена Семака)
Но, как говорится, первый конец очень хорошо замазан , а все остальные в цепочке просто наивные
А. Не украл, а получил от государств (Миллер)
Б. Не украл, а выплатили ЗП (Семак)
В. Не украл, а просто хорошо зарабатываем (жена Семака)
Но, как говорится, первый конец очень хорошо замазан , а все остальные в цепочке просто наивные
Завтра Семак выложит в инстраграмме "..и Анна тоже не моя")))
Завтра Семак выложит в инстраграмме "..и Анна тоже не моя")))
Владелец клуба
Контрольный пакет акций ФК Зенит принадлежит его главному спонсору – энергетической корпорации «Газпром», инвестирующей средства в клуб с 2005 года.
Так что клуб принадлежит Государственной компании Газпром, а не лично Миллеру.
И Газпром осуществляет выплату зарплат и премиальные игрокам, тренерам, персоналу, сборы, перелеты и пр
Вот куда уходят народные деньги.
Владелец клуба
Контрольный пакет акций ФК Зенит принадлежит его главному спонсору – энергетической корпорации «Газпром», инвестирующей средства в клуб с 2005 года.
Так что клуб принадлежит Государственной компании Газпром, а не лично Миллеру.
И Газпром осуществляет выплату зарплат и премиальные игрокам, тренерам, персоналу, сборы, перелеты и пр
Вот куда уходят народные деньги.
Краткая история компании - ПАО «Газпром
Постановлением Правительства РФ во исполнение Указа Президента РФ Государственный газовый концерн « Газпром» ...,,............................,....................
Что и требовалось доказать - Государственный газовый концерн "Газпром" содержит фк зенит.
Жене Семака надо подучить матчасть.
Краткая история компании - ПАО «Газпром
Постановлением Правительства РФ во исполнение Указа Президента РФ Государственный газовый концерн « Газпром» ...,,............................,....................
Что и требовалось доказать - Государственный газовый концерн "Газпром" содержит фк зенит.
Жене Семака надо подучить матчасть.
Что ни новость сегодня - хоть стой, хоть падай.
Еще скажите что Зенит частный клуб 🤣
Что ни новость сегодня - хоть стой, хоть падай.
Еще скажите что Зенит частный клуб 🤣
Закрытое акционерное общество.
95% акций поделено между компаниями ОАО "Газпромбанк" и ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", которые принадлежат ОАО "Газпром".
-------------------
И где здесь личная доля Миллера?
Закрытое акционерное общество.
95% акций поделено между компаниями ОАО "Газпромбанк" и ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", которые принадлежат ОАО "Газпром".
-------------------
И где здесь личная доля Миллера?