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Жена Семака: «„Зенит“ не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

21 июля 2020, 20:13

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировала на комментарий болельщика об источниках финансирования клуба.

«Не стыдно за госбюджет на собственной яхте по каналам кататься?» — спросили Анну в инстаграме.

«Вы меня, похоже, с кем-то путаете. Так бывает, ничего страшного. Видимо, фильмов Алексея Навального пересмотрели.

Для большей бессмыслицы вам надо было упомянуть паруса. На парусной яхте по каналам... что может быть забавнее.

И мне не стыдно. Во-первых, потому что „Зенит“ не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам. Так же как и мой личный бизнес. Во-вторых, „яхта“ не моя», – написала Семак.

Жена Семака: «„Зенит“ не имеет отношения к госбюджету и вашим налогам»

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karnager
karnager
23 июля в 11:25, ред.
Тут подмена понятий, как обычно. Если Миллер украл у народа миллиард, но через ФК Зенит выплатил зарплату Семаку, а тот свозил её на яхте, то система координат для разных людей будет следующая:
А. Не украл, а получил от государств (Миллер)
Б. Не украл, а выплатили ЗП (Семак)
В. Не украл, а просто хорошо зарабатываем (жена Семака)

Но, как говорится, первый конец очень хорошо замазан , а все остальные в цепочке просто наивные
lotsman
lotsman ответ Блоссия (раскрыть)
22 июля в 20:36, ред.
Вы акционер, каких очень много. Пяток, десяток акций и ты уже акционер. Но те, кто входит в правление акционеров, а тем более в совет директоров, имеют не десяток. другой акций, и даже не сотню, а десяток, другой тысяч. И дивиденды с этих акций, не сопоставимы с Вашими. И вообще, лично я никогда не роюсь в чужих кошельках и не подсчитываю доходы соседа. Не люблю я этого.Да, забыл, непрофильные активы, это запланированные расходы и на Ваши дивиденды они не влияют. На дивиденды влияют скачки цен на газ.
cska1948
cska1948 ответ VV V (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля в 17:32
Это чьи слова:"Миллер финансирует из своей зарплаты, которую, как не странно получает в государственной компании Газпром"? И в каком месте я тебе сделал замечание?
rubinovyi2
rubinovyi2
22 июля в 09:27
"Яхта не моя"
Завтра Семак выложит в инстраграмме "..и Анна тоже не моя")))
SHMEL
SHMEL ответ lotsman (раскрыть)
22 июля в 07:56
Зачем стрелки перекидываешь? Речь не обо мне, а о её высказывании, не более. Раз её здесь напечатали- значит можно обсуждать. Я вижу так, ты по другому, у каждого свое мнение.
spartach091
spartach091
22 июля в 01:39
Эта междуножный пельмен что несёт вообще?
Boxert
Boxert ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 00:45
Нельзя на Почте России, бедной организации, построить футбол.
kamelot
kamelot
22 июля в 00:28
Забыла добавить, он соединил два берега.
мангo
мангo
21 июля в 22:45
Эта женский половой орган хоть день работала?
oFANATo
oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 22:41, ред.
Верно говоришь.

Владелец клуба

Контрольный пакет акций ФК Зенит принадлежит его главному спонсору – энергетической корпорации «Газпром», инвестирующей средства в клуб с 2005 года.

Так что клуб принадлежит Государственной компании Газпром, а не лично Миллеру.

И Газпром осуществляет выплату зарплат и премиальные игрокам, тренерам, персоналу, сборы, перелеты и пр

Вот куда уходят народные деньги.
Сергей Корягин
Сергей Корягин
21 июля в 22:34
Вы здесь все такие умные,но только один заметил,что все они жируют на народные деньги, от народных недр, которые по конституции (если она у нас Есть)принадлежат народу! У нас никто не спрашивал можно ли спонсировать Шальке(гитлер бы в гробу перевернулся)и другие клубы в Европе. А барышне не надо работать на публику,когда такая ситуация в ее стране!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 22:27, ред.
Какие дебаты...)))
oFANATo
oFANATo
21 июля в 22:27, ред.
Коммерческий потенциал «Зенита» на данном этапе исчерпан, признает Митрофанов. Доходы клуба с учетом прямого финансирования «Газпрома» примерно равны его расходам —зарплата и премиальные игрокам, тренерам, персоналу, сборы, перелеты и пр.

Краткая история компании - ПАО «Газпром
Постановлением Правительства РФ во исполнение Указа Президента РФ Государственный газовый концерн « Газпром» ...,,............................,....................

Что и требовалось доказать - Государственный газовый концерн "Газпром" содержит фк зенит.
Жене Семака надо подучить матчасть.
cska1948
cska1948 ответ VV V (раскрыть)
21 июля в 22:06
Вы написали, что Миллер платит зарплату игрокам Зенита из своей огромной зарплаты! Вы правда такой наивный?
yrasikos22
yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
21 июля в 22:03, ред.
Газпром на 50% частная компания если вы не знали,и доля от частного бюджета идет на финансовую поддержку Фк Зенит и других клубов Рпл и клубов за рубежом...
cska1948
cska1948 ответ minai (комментарий удален) (раскрыть)
21 июля в 22:03
Позволит себе Миллер может многое! Вот только зарплату Зениту платит Газпром, а не Миллер!
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
21 июля в 21:59
Хотел ответить, но Блоссия это уже сделала. Так что повторятся не буду.
VV V
VV V ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 21:58
Я про долю ничего не писал, я писал про огромную зарплату от государственной компании.
Groove000
Groove000
21 июля в 21:55
Конечно, не твоя. Она государственная
Блоссия
Блоссия ответ lotsman (раскрыть)
21 июля в 21:54
Я тоже акционер, какие -то там есть акции и что? Ты хоть понимаешь разницу между содержанием клуба за счет своей доли в акциях (дивидендов) и то, что клуб финансируется за счет компании, львиная доля которой принадлежит государству? Причем государство- такой же акционер, бюджет которого заполняется за счет дивидендов, доля которых снижается за счет таких непрофильных активов как фк Зенит?
Блоссия
Блоссия ответ shlomo (раскрыть)
21 июля в 21:51
Да, каждый имеет право быть глупым)))
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
21 июля в 21:50
Личная доля?!! Миллер является акционером, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром».
makkie
makkie
21 июля в 21:46
Ой, умора.
Что ни новость сегодня - хоть стой, хоть падай.
Еще скажите что Зенит частный клуб 🤣
cska1948
cska1948 ответ VV V (раскрыть)
21 июля в 21:37
Футбольный клуб "Зенит" Санкт-Петербург:

Закрытое акционерное общество.

95% акций поделено между компаниями ОАО "Газпромбанк" и ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", которые принадлежат ОАО "Газпром".
-------------------
И где здесь личная доля Миллера?
cska1948
cska1948 ответ VV V (раскрыть)
21 июля в 21:31
Вы можете привести хоть одно высказывание о том, что Миллер является владельцем Зенита? Владельцем Зенита является Газпром, но ни как не Миллер.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ LOpp (раскрыть)
21 июля в 21:26, ред.
Синем пламенем)
lotsman
lotsman ответ SHMEL (раскрыть)
21 июля в 21:19
Она у тебя что то украла?))
LOpp
LOpp
21 июля в 21:17
На воре и шапка горит (с)
VV V
VV V
21 июля в 21:14, ред.
Миллер финансирует из своей зарплаты, которую, как не странно получает в государственной компании Газпром, созданный при Совете Министров СССР В. Черномырдиным и Р. Вяхиревым для пополнения бюджета СССР , а потом России !
Grabovsky
Grabovsky
21 июля в 21:12
Сколько можно лезть в чужой карман. Кто вам мешает зарабатывать? Считайте свои деньги? Уже рили надоело мягко сказано!!!
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