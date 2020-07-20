«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

В полуфинальном матче Кубка России «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2.
Пресс-служба красно-белых в клубном ютуб-канале опубликовала видеоролик, в котором показала, что осталось за кадром прошедшего матча.
В полуфинальном матче Кубка России «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2.
Пресс-служба красно-белых в клубном ютуб-канале опубликовала видеоролик, в котором показала, что осталось за кадром прошедшего матча.
После рассекречивания информации что Лапочкин Глава Букмекерского Синдиката...надо показать как Судья Иванов ждёт такси в аэропорт
После рассекречивания информации что Лапочкин Глава Букмекерского Синдиката...надо показать как Судья Иванов ждёт такси в аэропорт
- Ууу, сцуки, судьи купили
- Да, твари, газпром всё купил
- КАК ИГРАТЬ КОГДА ОДИН ТОЛЬКО ЗАГОВОР ВОКРУГ
И тедеско такой:
- гайс ай донт ноу вот шуд ай ду эбаут зыс джаджес, зей а дестроинг ас.
- Ууу, сцуки, судьи купили
- Да, твари, газпром всё купил
- КАК ИГРАТЬ КОГДА ОДИН ТОЛЬКО ЗАГОВОР ВОКРУГ
И тедеско такой:
- гайс ай донт ноу вот шуд ай ду эбаут зыс джаджес, зей а дестроинг ас.