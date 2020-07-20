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«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

20 июля 2020, 22:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В полуфинальном матче Кубка России «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

Пресс-служба красно-белых в клубном ютуб-канале опубликовала видеоролик, в котором показала, что осталось за кадром прошедшего матча.

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тумба-юмба
тумба-юмба ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
21 июля в 10:34
Так не смотри, никто не заставляет.А смотреть или нет,люди как нибудь без тебя разберутся.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
21 июля в 07:07
Даже здесь видно, что Жиго забил чистый гол, а Гапонов не трогал Азмуна
karnager
karnager
21 июля в 00:18
Тедеско уволили )))
Romkurch
Romkurch
21 июля в 00:13
Пустота и безысходность.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 23:56, ред.
Где главное ???
После рассекречивания информации что Лапочкин Глава Букмекерского Синдиката...надо показать как Судья Иванов ждёт такси в аэропорт
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
20 июля в 23:12
Смотреть cпаpтаковские ролики - самая бесполезная трата времени
Сп62
Сп62
20 июля в 23:07
Ещё раз убедился, что Дзюбе срочно нужна цепь, а то быть беде (покусает).
beefs
beefs
20 июля в 22:55
и что же там такого интересного...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
20 июля в 22:55
Я думал там у них что-то типа
- Ууу, сцуки, судьи купили
- Да, твари, газпром всё купил
- КАК ИГРАТЬ КОГДА ОДИН ТОЛЬКО ЗАГОВОР ВОКРУГ
И тедеско такой:
- гайс ай донт ноу вот шуд ай ду эбаут зыс джаджес, зей а дестроинг ас.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 22:53
Музыки Фредерико Шопена не хватает , была бы весьма кстати.
Смольчик
Смольчик
20 июля в 22:52
Осталось одно нытье.
swift stream
swift stream
20 июля в 22:46
Остались еврокубки за бортом.
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