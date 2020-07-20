Вояж ван дер Сара в Англию и психические атаки Дудека. Иностранные вратари АПЛ 2000-х

1595268039

вчера, 21:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о лучших вратарях английской Премьер-лиги первого десятилетия XXI века. Переходим к легионерам.

В двух первых главах вы вспомнили англичан и прочих британцев. Теперь вас ждут иностранцы, которых было немало. Даже много. Пришлось разделить рассказ на две части.

Сандер Вестервелд (1974). Нидерланды. «Ливерпуль» 1999-2001. «Реал Сосьедад» 2001-2006, «Майорка» 2004-05, «Портсмут» 2005-06, «Эвертон» 2006, «Альмерия» 2006-07, «Спарта» (Роттердам) 2007-08, «Монца» 2008-11

Купленный у «Витесса» третий вратарь сборной Голландии на какое-то время решил проблему на последнем рубеже «красных». Первый год ушёл на притирку и утряску, а во втором Сандер выглядел очень недурно. 2001 календарный год вообще складывался для Вестервелда замечательно — он выиграл сразу пять Кубков — Кубок лиги, Кубок Англии, Кубок ЕФА , Черити Шилд и Суперкубок Европы. Но после выигрыша последнего трофея из этой пятёрки тренер «красных» Жерар Улье решил радикальным образом обновить вратарскую бригаду — а именно заменить Сандера Вестервелда и его дублёра француза Пегги Арфакса на поляка Ежи Дудека и молодого англичанина Криса Киркленда. Даром что Сандер вроде бы прикипел душой к «Ливерпулю» и даже участвовал в разработке дизайна вратарских свитеров. После отъезда с «Энфилда» Вестервелд очень недурно играл за «Сосьедад» — об этом в испанской главе, но возвращение в Англию не удалось. Ни в «Портсмуте», ни в «Эвертоне» он заиграть не смог.

Марк Шварцер (1974). Австралия. «Мидлсбро» 1997-2008, «Фулхэм» 2008-13

Австралиец неброско, но надёжно защищал ворота «Мидлсбро», оборона которого не отличалась прочностью. Выиграл с «речниками» долгожданный Кубок лиги, дошёл до финала Кубка УЕФА . По ходу европейской кампании сломал скулу. В решающей встрече с «Севильей» играл в защитной маске и пропустил четыре мяча. Отыграв за «Боро», австралиец принял предложение «Фулхэма» с которым также дошёл до финала второго по значимости еврокубка. Где его команда проиграла мадридскому «Атлетико». Но сам выход «дачников» в финал — уже колоссальное достижение, которое не было бы возможном без надёжной игры вратаря. Также Марк уверенно играл за сборную своей страны, заставив забыть о своём тёзке Босниче. А ещё он успевал писать сказки.

Томас Сёренсен (1976). Дания. «Сандерленд» 1998-2003, «Астон Вилла» 2003-08, «Сток Сити» 2008-15

Преемник Петера Шмейхеля в воротах сборной Дании отыграл в Англии 17 лет. И выслушал о себе немало нелицеприятных суждений. Сёренсена ругали за нестабильность, за проблемы со зрением (словно это он виноват), за подверженность травмам, за нечёткую фиксацию мяча. Однако датчанин был востребован в трёх клубах и сыграл не одну сотню встреч в Премьер-лиге. Хороших игр было куда больше. Более того, Сёренсен частенько вытягивал матчи своих некогда славных, но потерявших былой блеск клубов.

Петер Шмейхель (1963). Дания. «Спортинг» (Лиссабон) 1999-2001, «Астон Вилла» 2001-02, «Манчестер Сити» 2002-03

Конечно, лучший отрезок карьеры Большого датчанина пришёлся на девяностые, когда он защищал ворота великого «Манчестер Юнайтед» времён Алекса Фергюсона. В нулевые годы Петер провёл всего два сезона в Англии. Однако мастерство с возрастом не ушло. В «Вилле» он доказал, что «Юнайтед» был неправ, когда расстался с ним. Кроме того, Шмейхель стал первым вратарём АПЛ , поразившим чужие ворота. Переход в «Манчестер Сити» стал и вовсе вызовом «красным дьяволам». Свой последний сезон он сыграл именно за некогда враждебных «горожан». Петер отправил своего сына Каспера учиться в академию «Сити», и в этом тоже чувствовалась обида на бывший клуб.

Фабьен Бартез (1971). Франция. «Манчестер Юнайтед» 2000-03, «Марсель» 2003-06, «Нант» 2006-07

В этот список бритоголовый француз попал скорее из уважения к его заслугам. Английский отрезок карьеры ему явно не удался. Как заблудился в первые дни своего пребывания — уехал на машине вместо Манчестера в Ливерпуль, так и продолжал «теряться». Заменить Шмейхеля Бартез не смог. Не помог приезд Лорана Блана. Ритуал в виде поцелуя в макушку потерял свою чудодейственную силу. Нельзя сказать, что Фабьен провалился в МЮ , как Массимо Таиби. Играл, дважды стал чемпионом. Но моральное удовлетворение от своего пребывания на «Олд Траффорд» вряд ли получил.

Карло Кудичини (1973). Италия. «Челси» 1999-2009, «Тоттенхэм» 2009-12

В Италии Карло называли сыном великого Фабио Кудичини и не более того. Многие итальянцы считали, что природа отдохнула на потомке знаменитого вратаря. За основу «Милана» Кудичини-младший сыграл лишь раз. Равно как и в воротах «Лацио». Казалось, что судьба Карло — это Серия С. Но Джанлука Виалли позвал соотечественника в «Челси», и это событие резко изменило судьбу итальянца. Карло вытеснил голландца Эда Де Гуя из ворот «синих», отвёл все претензии Марка Боснича и стал основным. Нет, не отдохнула природа. Карло выиграл Кубок лиги и Черити Шилд, признавался болельщиками футболистом года. Они даже прозвище ему придумали — Гудини, в честь знаменитого фокусника. Карло стал подданным её величества, а Свен-Горан Эрикссон даже думал привлечь итальянца в сборную Англии. Но приход Романа Абрамовича помешал развитию карьеры. Хотя Роман Аркадьевич приобрёл Петра Чеха лишь через год после покупки лондонского клуба. В сезоне-2003/04 «Челси» претендовал на победу в Лиге чемпионов, и неизвестно, как бы сложилась кампания, если бы не травма Карло. Другой итальянский вратарь Марко Амброзио со своей ношей не справился. Однако на лавочку присел Кудичини и сидел там пять лет. Но когда было надо, например, после той травмы Чеха, вынудившей Петра надеть шлем, итальянец очень достойно заменил коллегу. Отработав на «Стэмфорд Бридж» десять лет, Карло перешёл в «Тоттенхэм», где провёл ещё четыре года и встретил своё сорокалетие.



Брэд Фридель (1971). США . «Блэкберн» 2000-08, «Астон Вилла» 2008-11

Брэд пытался заиграть в «Ливерпуле», но не получилось. Зато в «Блэкберне» он стал ключевой фигурой и получил весьма почётное прозвище «Человек-стена». Бывало, что «Стена» давала трещину. Но свой единственный в нынешнем столетии трофей — Кубок лиги, «бродяги» взяли с Фриделем. Но перед этим американец помог «Роверз» вернуться в Премьер-лигу. Очень спокойный, уверенный в себе, расчётливый вратарь. Увлечение теннисом тоже пошло Брэду на пользу, — координация, реакция, выбор позиции. И здоровьем его природа не обидела — играл до сорока четырёх лет.

Йенс Леманн (1969). Германия. «Боруссия» (Дортмунд) 1999-2003, «Арсенал» 2003-08, «Штутгарт» 2008-10

«Арсенал» искал замену стареющему Дэвиду Симэну и попал в десятку. Опытный немец прекрасно вписался в ворота «канониров». Именно с Леманном лондонцы провели блестящий беспроигрышный сезон-2003/04. Потом Йенс выиграл Кубок Англии и Черити Шилд. Леманн бы на последнем рубеже «канониров», когда «Арсенал» был близок к победе в Лиге чемпионов и уступил только в финале. Переезд в английскую Премьер-лигу помог и международной карьере Йенса, он сумел вытеснить Оливера Кана из ворот сборной Германии. И ещё один момент. Свой прощальный сезон Леманн провёл именно в «Арсенале».

Эдвин ван дер Сар (1970). Нидерланды. «Ювентус» 1999-2001, «Фулхэм» 2001-05, «Манчестер Юнайтед» 2005-11

Вы уже читали целую статью про то, как «Манчестер Юнайтед» искал вратаря после ухода Петера Шмейхеля, пока остановил свой выбор на немолодом голландце из «Фулхэма». Эдвин оказался как раз тем голкипером, что был нужен команде Алекса Фергюсона. Именно с ван дер Саром «красные дьяволы» выиграли Лигу чемпионов майским московским вечером 2008-го. Сам же голландец выиграл клубный чемпионат мира, четыре титула чемпиона Англии, два Кубка лиги и выдал рекордную сухую серию в 1311 минут.

Всего этого могло бы не быть. В 2001-м Эдвин раздумывал над завершением карьеры. В «Ювентусе» у него отчего-то не заладилось, а возвращаться в Эредивизие не хотелось. И тут звонок из стремительно поднявшегося из глубин в элиту «Фулхэма». В Лондоне особо не рассчитывали на успех, но голландец согласился. Пришёл, помог «дачникам» освоиться в Премьер-лиге и верно служил им на протяжении четырёх лет. В итоге дослужился до «Манчестер Юнайтед».

Юсси Яскеляйнен (1975). Финляндия. «Болтон» 1997-2012

Сильнейший вратарь в истории финского футбола. И легенда «Болтона», вне всяких сомнений. Высокий блондин, чем-то напоминавший Петера Шмейхеля. Конечно, Юсси пропускал немало, от одного Фрэнка Лэмпарда настрадался изрядно — не то 11, не то 12 голов. Но «Болтон» закрепился в Премьер-лиге и занимал там достойную нишу. С Яскеляйненом «рысаки» пробились в Кубок УЕФА и доходили до финала Кубка лиги. Признавался лучшим вратарём лиги, а уж сколько личных трофеев в клубе собрал.

«Болтон» держался в компании сильнейших, пока финн защищал ворота «рысаков». Но в сезоне-2011/12 Юсси получил травму и пропустил половину чемпионата. А его команда выбыла и больше не возвращалась в АПЛ . Яскеляйнен ещё провёл полтора года в воротах «Вест Хэма», но всё же возраст давал о себе знать. Тем не менее, финн ушёл на пенсию в сорок три. Дело отца продолжает старший сын Вилли, защищающий ворота «Крю Александры».

Ежи Дудек (1973). Польша. «Фейеноорд» 1996-2001, «Ливерпуль» 2001-07, «Реал» 2007-11

Поляк пришёл в «Ливерпуль» с прекрасной репутацией, — чемпион Голландии в составе «Фейеноорда», лучший голкипер Эредивизие. Ради него «красные» указали на дверь обладателю пяти Кубков Сандеру Вестервелду. Дудек обошёлся мерсисайдцам в 5 миллионов. На протяжении четырёх сезонов был основным стражем ворот «Ливерпуля». Нельзя сказать, что безупречным. Но все ошибки и неудачи Ежи перечеркнул 25 мая 2005 года в Стамбуле, когда помог «красным» выиграть Лигу чемпионов. В игровое время он потащил два удара Андрея Шевченко. А серия послематчевых пенальти стала его бенефисом. Дудек вспомнил одного из своих предшественников — Брюса Гроббелара с его ужимками. Ежи кривлялся, строил гримасы, дёргал ногами. И это помогло. Напугал Сержиньо, отбил удар Андреа Пирло, а потом ещё раз не позволил забить Андрею Шевченко. Так Дудек стал одним из героев финала. А в следующем сезоне присел на лавочку, уступив место Пепе Рейне.

На этом пока прервёмся. В продолжении, которое последует, вас ждут Петр Чех, Пепе Рейна, Тим Ховард и не только.