Смолов возвращается, Миранчука до сих пор сватают в Европу. Трансферные пути «Локо» перед ЛЧ

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вчера, 20:23

«Соккер.ру» ждет новичков в Москве – под Лигу чемпионов нужно усиление.

Смолову будут рады?

Семин не просил покупать форварда Смолова у «Краснодара», прямо во время матчей показывал, когда недоволен его игрой, причем явно. Да и уход в «Сельту» не стал сюрпризом. Федор не был любимчиком бывшего тренера. В Испании его все устраивало, кроме зарплаты, а «Сельта» не спешит платить столько миллионов, как запросил за форварда «Локомотив». Похоже, Смолов возвращается, но уже в команду Николича. Эдер настолько плох, что Федор может заиграть в основе. Особенно с учетом, что контракт с Фарфаном могут не продлить, перуанец ищет себе новую команду или думает о завершении карьеры.

Алексей уедет в топ-5?

Речь о Миранчуке, понятно, но поскольку в этот раз трансферное окно сместилось, то не обязательно известные клубы, вроде «Милана», будут спешить с подписаниями. Следовательно, раз новый сезон РПЛ начнется рано – в начале августа, то все шансы увидеть Миранчука в основе «Локомотива» поначалу. Это важный игрок, лидер. И ценный актив, ведь за него запросят 20-25 млн евро. Но если покупателя не найдут, то предложат щедрый новый контракт, чтобы не потерять Алексея позже в качестве свободного агента. А если говорим о России, то «Зенит» не откажется от Миранчука в будущем – для начала с целью ослабить преследователя в таблице.

Кокорин не приедет?

Воспитанник школы «Локомотива» точно ведет переговоры с Ротенбергом – в «Сочи» ему будут рады. Очевидно, что «Зениту» надо получить отмашку свыше, чтобы Александр снова появился в составе чемпионов – и в аренду в “Сочи” его сплавили не просто так. Одновременно Кокорин будет свободным агентом, то есть может требовать «подъемные», которые в случае с такими игроками огромные, и найти себе щедрого работодателя. Будь это «Динамо», где сейчас немало игроков группы атаки, но не все эффективные, или «Рубин», где Игнатьев не заиграл. Похоже, Кокорин и «Локомотив» разминутся, поскольку форвард запросит слишком большой оклад и длительный контракт. Да и тому же «Зениту» усиливать конкурента не хочется, а свободные агенты в РПЛ не всегда свободные – мнение чемпионов спросят.

Кого возьмут налево?

Информация о Жиркове забавная, учитывая, что Юрию сложно играть постоянно из-за возраста и состояния здоровья. Но агент Рыбуса опроверг слух, что поляку предложили новый контракт, а оставаться с Идову и Лысовым слева в Лиге чемпионов Николич явно не планирует. Поскольку меняется лимит, можно искать иностранца. Левого латераля ищут с зимы, то есть скауты наработали варианты. Но когда называют Лаксальта, а вдобавок 11 млн евро в качестве компенсации, то верится с трудом. Это будет глупый трансфер, уругваец нестабилен. И если бы у «Локомотива» было 11 млн евро, то они отдали бы за Жоау Мариу 18. Грек Цимикас из «Олимпиакоса» тоже дорогой, и у него есть виды на топ-5. Ждем скорее парня с Балкан, вроде Давида Чолины из «Хайдука», или Жемерсона, учитывая распродажу в «Монако» и возможность найти контакты доверенных людей Рыболовлева.

Гильерме ищут подмену?

Семин был уверен в голкипере, но ему немало лет, а Коченков – классический запасной вариант, да и тоже не восемнадцатилетний. Агенты время от времени предлагают «Локомотиву» голкиперов, но когда вспоминают об иностранцах, то хочется отправить к новым лимитным правилам. Гильерме с российским паспортом, а легионер на лавку будет слишком дорогим удовольствием. Крицюк освободился, но присматривается к Турции и «Бешикташу», хотя это могут быть игры агентов. Впрочем, перебираться с одной лавки на другую Станислав не хочет. Гильерме, похоже, останется первым в следующем сезоне. Быть может, и на Евро-2020 именно он сыграет.

Кто подстрахует Чорлуку?

Хеведес ушел, Мурило нормально играл, но не впечатляет так, как мог Кверквелия в лучшие времена. Но они прошли, поэтому грузин может покинуть «Локомотив» в этом году. Николич точно ищет центрального защитника, ведь очевидно, что ветеран Чорлука один за всех не сыграет, пусть после перерыва в хорошей форме. Сегодня заговорили о Александаре Радовановиче, что выступает за «Ланс» из Лиги 2. Парню 25 лет, рослый, крепкий, его команда заняла второе место во второй лиге. Чорлуке такой напарник может подойти, и в целом парень формата «Локомотива». В Москве пытаются найти своего Дугласа Сантоса – парня из второй лиги топ-5. Бразилец тоже из Бундеслиги 2 приехал, но заиграл здорово.

Не будет крупных сделок?

Мещеряков заявил, что минимум восемь человек покинут команду, а Кикнадзе не обещал большие траты, ведь РЖД не выдаст много денег, предложит заработать в Лиге чемпионов. Конечно, гарантия премиальных от УЕФА будет уместным козырем – можно разбить трансферные суммы на транши и летом завербовать парочку футболистов. Но уже по решению не выкупать Мариу все ясно – крупные сделки будут, только если руководство РЖД удивит выдачей больших денег. Иначе увидим точечные трансферы.

Кикнадзе активно ищет новичков, но суммы не впечатлят. Будет доверие молодым ребятам из школы «Локомотива», попробуют хотя бы одного брата Миранчука оставить в заявке, понадеются на внутренний резерв в атаке. Возвращение Смолова из Виго – раз, Джорджевича из лазарета – два. Вот вам и три форварда вместе с Эдером, контракт с которым продлили автоматически, как сказал Кикнадзе. «Локомотив» будет гнуть линию рациональной игры на результат.

Но это опасно, поскольку в летних матчах им везло, причем нередко удача улыбалась, когда были на грани поражения, а не привычной ничьей. А в Лиге чемпионов класс соперников другой, поэтому совсем без изменений, но с потерями в основе и в резерве локальные успехи в Лиге чемпионов, вроде третьего места в группе, исключены. Прямо сейчас активно ищут центрального бека, левого защитника, левого вингера и присматриваются к форварду, хотя вряд ли это будет Луценко.

На всех молодых новичков денег не хватит, крупные сделки не ждем, но трансферы будут. Причем российский рынок много новичков не даст – «Локомотиву» не нужны парни из центра поля «Уфы» или «Урала», так что в первую очередь акцент на легионерах. Сейчас их в заявке слишком много, поэтому надо прощаться со всеми, кроме Чорлуки, Джорджевича, Мурило, Крыховяка и Эдера, чтобы иметь возможность сделать три точечных трансфера иностранцев на указанные выше позиции.

Получается, собрались попрощаться с Фарфаном, Кверквелией, Идову, Рыбусом и Жоау Мариу, а здесь каждый так или иначе пригодился бы в обойме. Но не при лимите «8+17», когда нужны только легионеры под основу. С трансферным бюджетом «Локомотива» их найти непросто, так что Николич и Кикнадзе не имеют права на ошибку, а набирать людей будут из скромных клубов без больших запросов. Не верится, что москвичи рискнут большими деньгами. Совет директоров не настолько доверяет тренеру и менеджерам, чтобы расщедриться.