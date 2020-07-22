Исполком РФС не будет рассматривать возможность открытия гостевых секторов

Исполком РФС на заседании 24 июля не будет рассматривать вопрос открытия гостевых секторов в начале следующего сезона РПЛ.
Отмечается, что решение по максимальному числу зрителей на стадионах будут принимать региональные власти.
Исполком РФС на заседании 24 июля не будет рассматривать вопрос открытия гостевых секторов в начале следующего сезона РПЛ.
Отмечается, что решение по максимальному числу зрителей на стадионах будут принимать региональные власти.
Но и без болельщиков ( все равно какая то вторая волна якобы надвигается )
Но и без болельщиков ( все равно какая то вторая волна якобы надвигается )
Одно плохо - пропадёт статья пополнения казны РФС от штрафов клубов из-за болельщиков..:))
Одно плохо - пропадёт статья пополнения казны РФС от штрафов клубов из-за болельщиков..:))
Все-равно фанаты за воротами не соблюдают дистанцию, что на гостевом, что на своем секторе.
Короче опять имитация деятельности
Все-равно фанаты за воротами не соблюдают дистанцию, что на гостевом, что на своем секторе.
Короче опять имитация деятельности