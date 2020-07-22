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Исполком РФС не будет рассматривать возможность открытия гостевых секторов

22 июля 2020, 12:12

Исполком РФС на заседании 24 июля не будет рассматривать вопрос открытия гостевых секторов в начале следующего сезона РПЛ.

Отмечается, что решение по максимальному числу зрителей на стадионах будут принимать региональные власти.

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112910415
112910415
23 июля в 19:47
пока правильно ... потом будут заново думать
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 13:48
А кого пизззить ?
Арбалет
Арбалет
22 июля в 12:41, ред.
Гостевых секторов нет, а гости в виде свиных болельщиков лезут во все щели и устраивают драки.
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 12:40
Начинается новый сезон, собираем все 16 команд в одном месте, изолируем от мира сего, вот вам и самоизоляция и чемпионат и ни кто не болеет и стульями не бьет , нет вам не технических порожений, не трат на переезды ( тамбов будет рад ) все в одинаковых условиях . Ахаха
Но и без болельщиков ( все равно какая то вторая волна якобы надвигается )
Литейный 4
Литейный 4
22 июля в 12:35
Зенит без зрителей много теряет. Правда даже с минимумом болельщиков перфомансы у них знатные. Один из последних с Федуном вообще красава. Гыгыгы
particular
particular
22 июля в 12:34, ред.
У нас болельщики кассу клубов почти не делают, поэтому во избежание различных проблем с ними можно вообще их заменить голограммами и имитацией звуков..:)
Одно плохо - пропадёт статья пополнения казны РФС от штрафов клубов из-за болельщиков..:))
Николай 86
Николай 86
22 июля в 12:33
А какая разница между гостевыми и хозяйскими? Если соблюдать процент зрителей и дистанционную рассадку, то расстояния что на гостевом, что на своем секторе между болельщиками будут одинаковыми.
Все-равно фанаты за воротами не соблюдают дистанцию, что на гостевом, что на своем секторе.
Короче опять имитация деятельности
shlomo
shlomo
22 июля в 12:29
Это уже напоминает поиск в темной комнате черных кошек, их там нет....Исполком в очередной раз не хочет принимать серьезного решения и взять ситуацию в свои руки...это чем то напоминает самоизоляцию...все брошено на самотек и на местных "царьков", которые просто офигевают от такого обилия власти и вместе с надзором начинают чудить....футбол без зрителя, это как балет без танцоров....
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 12:18
Может быть это и правильно. Прогнозируется что осенью снова будет самоизоляция
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 12:14
Скорее это будет решение Роспотребнадзора.
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