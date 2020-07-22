Исполком РФС не будет рассматривать возможность открытия гостевых секторов

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22 июля 2020, 12:12

Исполком РФС на заседании 24 июля не будет рассматривать вопрос открытия гостевых секторов в начале следующего сезона РПЛ .

Отмечается, что решение по максимальному числу зрителей на стадионах будут принимать региональные власти.