КДК рассмотрит футболку Ещенко и несогласованный баннер «Зенита»

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20 июля 2020, 11:13

РФС в своём телеграм-канале сообщил, что КДК рассмотрит инциденты из матча полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1).

На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».

Напомним, что Андрей Ещенко после окончания финального свистка показал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме.

А болельщики «Зенита» вывесили баннер с изображением владельца «Спартака» Леонида Федуна.