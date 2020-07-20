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КДК рассмотрит футболку Ещенко и несогласованный баннер «Зенита»

20 июля 2020, 11:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

РФС в своём телеграм-канале сообщил, что КДК рассмотрит инциденты из матча полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1).

На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».

Напомним, что Андрей Ещенко после окончания финального свистка показал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме. 

А болельщики «Зенита» вывесили баннер с изображением владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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Все комментарии
Добряк
Добряк
20 июля в 16:04
Вряд ли Лещенко сам придумал этот ребус...
Сп62
Сп62
20 июля в 15:55
Хорошо бы, если б КДК рассматривал ещё действия судей. Вот тогда бы наши судья точно остались без штанов.
Levadia
Levadia
20 июля в 15:45
Тут ГРОБ и песня про дурачка в самую точку!
тумба-юмба
тумба-юмба ответ Багров-брат (раскрыть)
20 июля в 15:42
Ну во первых я тебе не дорогой,а во вторых,где ты увидел у меня в комментариях нытьё,только констатация фактов.
denmig
denmig
20 июля в 15:22
Пусть ещё понюхают его футболку!
RIR68
RIR68
20 июля в 13:49
Ещенко - вираж: адын-адын)))
Багров-брат
Багров-брат ответ тумба-юмба (раскрыть)
20 июля в 13:49
Не по адресу, дорогой. Я не болельщик лазурных, но когда они сильнее моей команды, не ною, так бывает. Чего и вам советую...)))
mortid
mortid
20 июля в 13:29
Как так-то, несогласованный? Как возможно незаметно такую огромную шнягу протащить если не дали добро?
тумба-юмба
тумба-юмба
20 июля в 13:26
А высказывание медведева,кдк не рассмотрит?
тумба-юмба
тумба-юмба ответ Багров-брат (раскрыть)
20 июля в 13:25
Не по адресу с интеллектом,это тебе к вашему медведеву надо.Редкостный интеллектуал.
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 13:17
Я поддерживаю все действия хрющек касательно конкретного матча.
Багров-брат
Багров-брат
20 июля в 12:59, ред.
Банер это ответка за длительное неадекватное поведение...)))
Багров-брат
Багров-брат
20 июля в 12:55
Ещенко с малых лет интеллектом не отличался, но мечтал о славе. Слава нашла героя...)))
димон 37
димон 37 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
20 июля в 12:24, ред.
blasgovest
blasgovest
20 июля в 12:01
Ещенко лучше бы голым вышел, а не в этой дурацкой майке, показал себя конченным 56ом.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 июля в 12:00
А, что там рассматривать то? Да Ещенко хотел славу Евсеева, но попал впросак, его пожалеть только надо и проявить сочувствие. Ещенко в этой футболке смотрелся жалко и не в тему.
Aчиститель
Aчиститель
20 июля в 11:41
Ничего оскорбительно в баннере нет, Леня киевский еврей его заслужил.
LOpp
LOpp
20 июля в 11:35
Ещенко оштрафуют, фанатам Зенита сделают устное замечание. Продажный КДК на большее не способен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 11:30
Вот кто в нашем футболе работает не покладая рук - КДК!
Косячат все, от руководителей команд до игроков и болельщиков.
И на все есть денежный эквивалент штрафов. Это как же все продумано, регламентировано, справедливо ;)
Так бы впахивали все остальные системы, и наш футбол не находился в такой заднице.
А у нас только насчёт отобрать все в порядке, с созданием чего то путнего намного хуже...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
20 июля в 11:29
Видос от фанатов по поводу банера :

zenit_forever2014
zenit_forever2014
20 июля в 11:22, ред.
А ныть Федуну можно бесконечно, я так понимаю, он может продолжать всех оскорблять!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
20 июля в 11:20
Ещенко как и Тарасов видать, одного интеллектуального развития - сначала обга+иться по полной, а затем троллить) Где логика? Ладно бы если Спартак выиграл, было бы логично и понятно) а так зачем?
"Вы нас тра+нули, 8" - что-то типо этого)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 11:14
Еще денег заработают...
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 11:14
КДК лишь бы оштрафовать кого-нибудь.
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