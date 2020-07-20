КДК рассмотрит футболку Ещенко и несогласованный баннер «Зенита»

РФС в своём телеграм-канале сообщил, что КДК рассмотрит инциденты из матча полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1).
На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».
Напомним, что Андрей Ещенко после окончания финального свистка показал футболку со словами «… вам А» и изображением медведя в костюме.
А болельщики «Зенита» вывесили баннер с изображением владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Косячат все, от руководителей команд до игроков и болельщиков.
И на все есть денежный эквивалент штрафов. Это как же все продумано, регламентировано, справедливо ;)
Так бы впахивали все остальные системы, и наш футбол не находился в такой заднице.
А у нас только насчёт отобрать все в порядке, с созданием чего то путнего намного хуже...
Косячат все, от руководителей команд до игроков и болельщиков.
И на все есть денежный эквивалент штрафов. Это как же все продумано, регламентировано, справедливо ;)
Так бы впахивали все остальные системы, и наш футбол не находился в такой заднице.
А у нас только насчёт отобрать все в порядке, с созданием чего то путнего намного хуже...
https://www.youtube.com/watch?v=bQaGCQnxfmE
"Вы нас тра+нули, 8" - что-то типо этого)
"Вы нас тра+нули, 8" - что-то типо этого)