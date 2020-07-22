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Зидан хочет подписать защитника «Ниццы»

22 июля 2020, 14:32

«Реал» намерен найти правого защитника, который смог бы качественно подменять Даниэля Карвахаля.

Как сообщается, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан хотел бы видеть в своей команде Юсефа Атала из «Ниццы», который великолепно провёл прошлый сезон в Лиге 1.

Отмечается, что за алжирским защитником также следит дортмундская «Боруссия», однако «шмели» недавно подписали Тома Менье из ПСЖ, что может ослабить интерес немецкого клуба к Аталу.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
22 июля в 20:32
А Хакими что уже продали, если Зидану нужен этот 24-летний игрок то пускай берет, хотя цифры 1+1 у него за сезон не впечатляют, лучше кого помоложе поискать даже считаю.
Ruslan3132
Ruslan3132
22 июля в 15:53
ахахахаахахаа это просто жесть ))) продать своего воспитанника одного из лучших за 40млн и искать старее него другого, думаю не меньше 30 тоже запросят ))) ва*ерах. Хоть на Одриосолу поменяйте баш на баш дурашки
Don trambon
Don trambon
22 июля в 15:47
Действительно, продать Хакими который в принципе бы смог усадить на лавку Карвахаля, что бы купить другого..
Ну он алжирец, желание Зидана понятно.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 14:58
Зидаще виднее.
shlomo
shlomo
22 июля в 14:33
С таким карт-бланшем, который ему дал Перес он может пытаться подписать любого....
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