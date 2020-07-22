Зидан хочет подписать защитника «Ниццы»

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22 июля 2020, 14:32

«Реал» намерен найти правого защитника, который смог бы качественно подменять .

Как сообщается, главный тренер «сливочных» хотел бы видеть в своей команде из «Ниццы», который великолепно провёл прошлый сезон в Лиге 1.