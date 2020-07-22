Зидан хочет подписать защитника «Ниццы»

«Реал» намерен найти правого защитника, который смог бы качественно подменять Даниэля Карвахаля.
Как сообщается, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан хотел бы видеть в своей команде Юсефа Атала из «Ниццы», который великолепно провёл прошлый сезон в Лиге 1.
Отмечается, что за алжирским защитником также следит дортмундская «Боруссия», однако «шмели» недавно подписали Тома Менье из ПСЖ, что может ослабить интерес немецкого клуба к Аталу.
Ну он алжирец, желание Зидана понятно.
Ну он алжирец, желание Зидана понятно.