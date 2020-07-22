Болельщикам «Зенита» выделена тысяча билетов на финал Кубка России

Сегодня состоялось заседание Бюро Исполкома РФС , на котором были приняты следующие решения:

- исключить из подпункта 1.2.2 пункта 1.2 Регламента ЧР и КР подраздел «Мероприятия в отношении лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран или регионов РФ »;

- включить в подпункт 1.2.2 пункта 1.2 Регламента ЧР и КР подраздел следующего содержания:

Мероприятия в отношении лиц, при пересечении Государственной границы Российской Федерации:

При пересечении Государственной границы Российской Федерации лица, прибывшие в РФ из других стран, должны руководствоваться Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на дату возвращения;