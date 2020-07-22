Болельщикам «Зенита» выделена тысяча билетов на финал Кубка России

Сегодня состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:
- исключить из подпункта 1.2.2 пункта 1.2 Регламента ЧР и КР подраздел «Мероприятия в отношении лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран или регионов РФ»;
- включить в подпункт 1.2.2 пункта 1.2 Регламента ЧР и КР подраздел следующего содержания:
Мероприятия в отношении лиц, при пересечении Государственной границы Российской Федерации:
При пересечении Государственной границы Российской Федерации лица, прибывшие в РФ из других стран, должны руководствоваться Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на дату возвращения;
- четвертый абзац подпункта 3.6.6 пункта 3.6 Регламента ЧР и КР изложить в следующей редакции: «Зрители гостевой команды в рамках проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (Российской Премьер-Лиги) на стадион не допускаются. Командам-участницам в рамках проведения финального матча Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг. предоставляется возможность выкупа по 1000 билетов. В случае, если команда-участница не выкупает свою квоту билетов, данная квота поступает в свободную продажу».