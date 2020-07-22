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Болельщикам «Зенита» выделена тысяча билетов на финал Кубка России

22 июля 2020, 17:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Сегодня состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором были приняты следующие решения:

 - исключить из подпункта 1.2.2 пункта 1.2 Регламента ЧР и КР подраздел «Мероприятия в отношении лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран или регионов РФ»;

- включить в подпункт 1.2.2 пункта 1.2 Регламента ЧР и КР подраздел следующего содержания:

Мероприятия в отношении лиц, при пересечении Государственной границы Российской Федерации:

При пересечении Государственной границы Российской Федерации лица, прибывшие в РФ из других стран, должны руководствоваться Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на дату возвращения;

- четвертый абзац подпункта 3.6.6 пункта 3.6 Регламента ЧР и КР изложить в следующей редакции: «Зрители гостевой команды в рамках проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (Российской Премьер-Лиги) на стадион не допускаются. Командам-участницам в рамках проведения финального матча Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг. предоставляется возможность выкупа по 1000 билетов. В случае, если команда-участница не выкупает свою квоту билетов, данная квота поступает в свободную продажу».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 июля в 19:51
В финале Зенит победит!
МиХаХа
МиХаХа
22 июля в 18:54
Какой мизер. Победы в финале Зениту.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 18:22
химки победят только в случаи технаря))))))))))))))
STVA 1
STVA 1 ответ Тiпа Тралi-Валi (раскрыть)
22 июля в 17:56
Спасибо.. Поржал)))
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 17:55
Зенит победит в финале кубка
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
22 июля в 17:53
Для зенитовских болельщиков это капля в море. За Зенит вся страна.
shlomo
shlomo
22 июля в 17:52
И то хорошо...хоть так
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 17:52
Задавят Химчан определенно!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 17:52
Хорошо, ждем финал...
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