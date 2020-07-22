«Краснодар» попал в Лигу чемпионов, ЦСКА и «Ростов» сыграют в Лиге Европы

Завершился очередной чемпионат России по футболу.
По итогам турнира путёвки в групповой этап Лиги чемпионов получили «Зенит» и «Локомотив». В квалификации ЛЧ сыграет «Краснодар».
ЦСКА отправляется в групповой раунд Лиги Европы, в квалификации турнира сыграет «Ростов». Если «Зенит» победит «Химки» в финале Кубка России, то в квалификационный раунд ЛЕ также попадет «Динамо». В противном случае в еврокубки попадёт подмосковный клуб.
«Крылья Советов» и «Оренбург» же покидают РПЛ.
Будем надеяться , что новый сезон позволит избежать форс мажорных ситуаций, ну или хотя бы сведет их к минимуму.
Всех с окончанием!!! Первой пятерке удачи в ЕК, паре уходящих скорейшего возвращения!!!
Всем здоровья.
Будем надеяться , что новый сезон позволит избежать форс мажорных ситуаций, ну или хотя бы сведет их к минимуму.
Всех с окончанием!!! Первой пятерке удачи в ЕК, паре уходящих скорейшего возвращения!!!
Всем здоровья.
Зениту чемпионы ТОП-стран не попадут, уже хорошо.
Локо могут попасть, и как там будет себя чувствовать Николич - вопрос. Боязно.
Кони напрямую в группе, Ростов Карпин сможет настроить на отбор.
Динамо или Химки? Динамо пройдёт отбор 50 на 50, а если Химки, то сразу в группу.
Что лучше -неизвестно.
А Крылья с Оренбургом не надолго зависнут в ФНЛе. Самарцы так уж точно...
Зениту чемпионы ТОП-стран не попадут, уже хорошо.
Локо могут попасть, и как там будет себя чувствовать Николич - вопрос. Боязно.
Кони напрямую в группе, Ростов Карпин сможет настроить на отбор.
Динамо или Химки? Динамо пройдёт отбор 50 на 50, а если Химки, то сразу в группу.
Что лучше -неизвестно.
А Крылья с Оренбургом не надолго зависнут в ФНЛе. Самарцы так уж точно...