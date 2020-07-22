«Краснодар» попал в Лигу чемпионов, ЦСКА и «Ростов» сыграют в Лиге Европы

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22 июля 2020, 21:32

Завершился очередной чемпионат России по футболу.

По итогам турнира путёвки в групповой этап Лиги чемпионов получили «Зенит» и «Локомотив». В квалификации ЛЧ сыграет «Краснодар».

ЦСКА отправляется в групповой раунд Лиги Европы, в квалификации турнира сыграет «Ростов». Если «Зенит» победит «Химки» в финале Кубка России, то в квалификационный раунд ЛЕ также попадет «Динамо». В противном случае в еврокубки попадёт подмосковный клуб.