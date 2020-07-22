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«Краснодар» попал в Лигу чемпионов, ЦСКА и «Ростов» сыграют в Лиге Европы

22 июля 2020, 21:32

Завершился очередной чемпионат России по футболу.

По итогам турнира путёвки в групповой этап Лиги чемпионов получили «Зенит» и «Локомотив». В квалификации ЛЧ сыграет «Краснодар».

ЦСКА отправляется в групповой раунд Лиги Европы, в квалификации турнира сыграет «Ростов». Если «Зенит» победит «Химки» в финале Кубка России, то в квалификационный раунд ЛЕ также попадет «Динамо». В противном случае в еврокубки попадёт подмосковный клуб.

«Крылья Советов»  и «Оренбург» же покидают РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:13
всем сестрам по серьгам
pomor 445
pomor 445 ответ oFANATo (раскрыть)
23 июля в 15:03
С Набабкиным случайный игровой эпизод, а с Динамо - тренерская недоработка Овчинникова.
oFANATo
oFANATo ответ pomor 445 (раскрыть)
23 июля в 11:22
Почему это именно матч с Динамо?
А может быть матч с Локо, где Набабкин сыграл рукой в конце матча и потеряли очки на ровном месте.
Androshin
Androshin
23 июля в 00:42
Удачи нашим командам в еврокубках.
RTS-25
RTS-25
23 июля в 00:14
Зенит обыграет Химки. Всё-таки есть возможность слепить дубль. А значит... Динамо надо готовиться к Европе.
Мысыктар
Мысыктар
23 июля в 00:09
Быкам удачи.они были лучше!
ЦВБП
pomor 445
pomor 445 ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 22:57
А деньги ЦСКА не нужны? Уверен, что Гинер и Орешкин считают иначе.
pomor 445
pomor 445
22 июля в 22:55
Понимает ли Ганчаренко, что своей выходкой он практически лишил свою команду двух очков в матче с Динамо, а с ними, как показывает итог ЧР, и места в ЛЧ.
RiotZero
RiotZero ответ Nafnafik (раскрыть)
22 июля в 22:33
Болит п..а после 4 лет о....а?
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 22:29, ред.
Согласен.
Поскольку сезон 2019/20 завершился позже чем планировалось, главное изменение в календаре Лиги чемпионов-2020/21 заключается в том, что теперь все будет немного позже. Квалификация, которая должна была начаться 23 июня, стартует 8 августа, а групповой этап - 20 октября. Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября. Плей-офф турнира пройдет по первоначальному графику.
Все противостояния в квалификации будут состоять из одного матча, кроме раунда плей-офф, где соперники традиционно сыграют дома и на выезде.
Так что пройти квалификацию быкам будет не так просто.
Columb
Columb
22 июля в 22:03
Больше всех хочется поздравить спартак с 7-м местом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 22:03
Рад за Краснодар. Надеюсь, повезёт с соперником и со жребием поля (если ничего не путаю, отборочные будут из одного матча состоять).
Зениту чемпионы ТОП-стран не попадут, уже хорошо.
Локо могут попасть, и как там будет себя чувствовать Николич - вопрос. Боязно.
Кони напрямую в группе, Ростов Карпин сможет настроить на отбор.
Динамо или Химки? Динамо пройдёт отбор 50 на 50, а если Химки, то сразу в группу.
Что лучше -неизвестно.
А Крылья с Оренбургом не надолго зависнут в ФНЛе. Самарцы так уж точно...
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 21:53
Краснодар заслужил играть в ЛЧ а нам нужно попробовать ещё раз сыграть в ЛЕ, может руководство поймёт, что нам нужен нормальный нападающий, нужен толковый полузащитник взамен Алану ну и самое главное избавиться от Облякова. Ростовчанам удачи в ЛЕ, Карпин молодец, не упал духом не разбазарил очки и сохранил еврокубковое место. Спартак наконец встал на своё законное традиционное 7-ое место. Ждём начало нового сезона.
За адекватность
За адекватность
22 июля в 21:53
"ЦСКА отправляется в групповой раунд Лиги Европы." Как бы "ЦСКА" пока туда не отправляется. Отправится если "Зенит" возьмет кубок.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 21:52
Всех с окончанием непростого сезона. Сезон получился трудным и неоднозначным. Много осталось вопросов . Надеюсь наши спецы проанализируют все и выявят ошибки. Таблица приобрела окончательный вид. Очень жаль, что в распределение мест вмешался злополучный вирус, причем вмешался достаточно серьезно. Пока вирус отступать не намерен и новый сезон придется начинать в тех же "боевых" условиях.
Будем надеяться , что новый сезон позволит избежать форс мажорных ситуаций, ну или хотя бы сведет их к минимуму.
Всех с окончанием!!! Первой пятерке удачи в ЕК, паре уходящих скорейшего возвращения!!!
Всем здоровья.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 21:51
Насколько я понял - 2 игры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 21:50
Там не просто квалификация. Там после неё еще и плей офф. Поэтому реально это ЛЕ. В этой связи 4 место лучше. Сразу в группу ЛЕ и все.
beefs
beefs
22 июля в 21:45
хочется чтобы достойно выступили (а не проиграли) наши клубы...
Nafnafik
Nafnafik
22 июля в 21:40, ред.
Ростов с такой ужасно слабой игрой не должен попадать в еврокубки, их там любая Шкендия в два счета.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 21:35
Краснодару конечно удачи в квалификации ЛЧ.
Но что то мне подсказывает пройти быкам квалификацию будет не просто.
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 21:35
Поздравляю болельщиков Краснодара с медалями и выходом в квалификацию лиги чемпионов. Болельщиков ЦСКА и Ростова поздравляю с выходом в групповой этап и квалификацию лиги европы
oFANATo
oFANATo
22 июля в 21:33, ред.
Не надо будет играть лишние 4 матча. Где ещё нет гарантий пройти в группу ЛЧ
Abverin
Abverin
22 июля в 21:33
А спартак куда попал?
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 21:33
Ростов тактично убрали
oFANATo
oFANATo
22 июля в 21:33
Да же к лучшему.
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